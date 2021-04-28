AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlenmiştir.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlenmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasında bir sonuç, muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "27 Nisan e-muhtırası"nın 14. yılına işaret ederek, "muhtıra girişimi" ile sivil siyasete, demokrasiye ayar verilmek, milletin iradesinin tecellisinin önüne bir barikat kurulmak istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu muhtırayı elinin tersiyle geri gönderdiğini, tarihin çöp sepetinde yerini almasını sağladığını ifade eden Akbaşoğlu, Erdoğan'ın ilk defa muhtıraya karşı çıkan başbakan olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Vesayete son verildiğini dile getiren Akbaşoğlu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesinin hem Türkiye'ye hem dünyaya ilan edildiğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımız, Biden'a gerekli dersi vermiştir"

TBMM Genel Kurulunda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınayan, reddeden ve yok hükmünde sayılmasını içeren bildirinin kabul edildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, ABD tarafından adeta bir şantaj malzemesine dönüştürülen bu konunun tüketildiğini söyledi.

Akbaşoğlu, ABD'nin elindeki son kozun gittiğini ifade ederek, "ABD, gerçeklerle yüzleşecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile 24 Nisan'dan önce yaptığı telefon görüşmesinde hem ABD'deki FETÖ varlığının hem de ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK ve PYD'ye verdiği desteğin sona erdirilmesi noktasında net bir mesaj ilettiğini anlatan Akbaşoğlu, Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla da ders niteliğinde, manifesto mahiyetinde okkalı bir cevap verdiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız, Biden'a gerekli dersi vermiştir." diyen Akbaşoğlu, Türkiye'nin, egemenliğini ve bağımsızlığını tam anlamıyla idrak içerisinde nasıl adım atacağının kendi uhdesinde olduğunu vurguladı.

"Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlenmiştir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partilerinin grup toplantılarında yaptığı konuşmalara değinen Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Gara'da PKK'yı değil de devleti ve devleti yönetenleri, sözde soykırım iftirasında Biden'ı değil de Erdoğan'ı hedef tahtasına koyanlar, bir kez daha görülmüştür ki, maalesef Türkiye'nin yumuşak karnı olduklarını ilan etmişlerdir. Çok yazık. Her iki genel başkanın bütün bu konuşmalarının tamamı değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo içler acısıdır. Bir kompleksin ve ezikliğin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Biden'ı kınamayı geçiştirenler, HDP'yi kınamayı geçiştirenler, HDP'yi kınamayı ağzına almayanlar, devletimizi ve milletimizi temsil noktasında bütün gerekli adımları atan Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kendi uydurdukları bir çerçeve içerisinde, bir gölge boksu yaparcasına, uyduruk birtakım iftira ve suçlamalarda bulunarak yorum yapmaya çalışmışlar, gerçekleri çarpıtmışlardır. Muhalefet, Türkiye'nin yumuşak karnı haline gelmemiş olsaydı, zaten Biden böyle bir karar almaya asla cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı, Biden'ı cesaretlenmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasında bir sonuç, muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır."

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında bir kınama mesajı yayımlamadığını ifade eden Akbaşoğlu, "Böyle bir muhalefet, dışarıyı cesaretlendirici bir tutum ve davranışa sebebiyet veriyor." dedi.

HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin yaklaşımını da eleştiren Akbaşoğlu, "HDP'nin MYK'sının aldığı kararla, aslında ABD'nin önünü açtığı, adeta bir beşinci kol faaliyetinde bulunduğu ve emperyalistlerin mayın eşekliğine soyunduğu görülmektedir. Onların milletimize, atalarımıza, Türklere, Kürtlere sözde soykırım bühtanı, iftirası onlara bir kara leke olarak yeter de artar bile." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in grup toplantılarında HDP'nin bildirisine tek kelime etmediğini dile getiren Akbaşoğlu, "Bu, her iki partinin ikircikli tutumlarının ve samimiyetsizliklerinin en açık ve somut ifadesi olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Dün TBMM Genel Kurulunda CHP ve İYİ Parti üyelerine "HDP'nin bildirisinin yanında mısınız?" diye sorduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "CHP'den de İYİ Partiden de bir ses geldi mi? Hayır, tık yok. Aksine koruyup kollayıcı bir yaklaşım içerisinde oldukları gözden kaçmadı." dedi.

"CHP ve İYİ Parti samimiyet testini geçememiştir"

Muhammet Emin Akbaşoğlu, grup konuşmalarının tamamında, Erdoğan'ın şahsının eleştirildiğini, Biden'a gerekli cevabın verilmediğini ve HDP'nin korunup kollandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener, ne Biden'a ne de HDP'ye kükreyememiştir. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle miyavlamakla yetinmişlerdir. Dolayısıyla millet kimin miyavladığını, kimin de kükrediğini net bir şekilde görmektedir. Muhalefetin yaklaşımına göre biz, Libya'da, Karabağ'da, Irak'ta, Suriye'de, Akdeniz'de olmamalıydık. O zaman herhalde Biden'dan, ABD'den onlar gibi 'aferin' alabilirdik. Ancak biz, Biden'ın değil, milletimizin aferinini almakla uğraşan bir iktidarız."

Mustafa Kemal Paşa'nın "tam bağımsız Türkiye" hedefini hayata geçiren lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşları olduklarını söyleyen Akbaşoğlu, "Karadeniz'de bulduğumuz doğal gazla, Akdeniz'de milletimizin, devletimizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla, sonuna kadar takip edeceğimiz gerçeğini bütün dünyaya ilan ettiğimiz Navtex'lerle, Libya'dan Karabağ'a, Suriye'den Irak'a kadar, Kandil'inden Metina'sına kadar bütün bu coğrafyalarda milletimizin, devletimizin güvenliğini, huzurunu, hak ve menfaatlerini elde etme noktasında net bir duruş içinde olduğumuz, bütün dünyanın gözü önündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, muhalefetin, milli meselelerdeki duruşunu "milli" hale getirmesi gerektiğini dile getirerek, "Ey muhalefet, Biden'dan değil milletten aferin almaya çalışın." dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in grup toplantılarında "komplekslerini ve ezikliklerini" ortaya koyduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Biden'ı kınayanlar, HDP'yi kınayamamışlardır. Dolayısıyla CHP ve İYİ Parti samimiyet testini geçememiştir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz