AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Trabzon kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, dünyada, AK Parti Kadın Kolları gibi büyük bir kadın örgütü bulunmadığını belirterek, "5,5 milyona ulaşan üye sayısı diğer partilerin tüm üye sayılarının çok daha üstünde." dedi.

Çam, AK Parti Trabzon Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kilis, Nevşehir ve Muş'ta da eş zamanlı gerçekleştirilen kongrelere ortak bağlantı ile sesleneceğini dile getirerek, tüm teşkilat mensuplarına AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kongre sürecinin işleyişine ilişkin bilgi veren Çam, bu dönemin, 2023'ün ekiplerinin vatana, millete ve İslam alemine hayırlı olmasını temenni etti.

Çam, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir parti olduğunu vurgulayarak, "19 yıldır bu başarılarında kadın kollarımızın, kadınlarımızın emeği, alın teri, duası çok büyük. Sizler eğer taşın altına ellerinizi koymasaydınız, kurulduğunuz günden bugüne emek vermeseydiniz, sizler alın teri dökmeseydiniz partimizin bugünlere gelmesi biraz daha zor olacaktı." diye konuştu.

Kadın kolları üyelerinin sahada yaptıkları çalışmaların önemine dikkati çeken Çam, bunları canı gönülden, vatan, millet ve gelecek için herhangi bir çıkar beklemeksizin yaptıklarını belirtti.

Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadınların siyasette olması gerekliliğini her daim vurguladığını anımsatarak, her daim destek verdiğini ve ilk girdiği seçimden itibaren kadınların sahada çalışmalarını sağladığını aktardı.

Gelişen, büyüyen Türkiye'nin başarılarıyla birlikte AK Parti Kadın Kollarının da büyüdüğüne dikkati çeken Çam, "Bugün 5,5 milyona varan üye sayımızla her ilde, her ilçede varlığımızı sürdürüyoruz. Şu anda baktığımızda gençleşen, 30 yaşın altında üyeleriyle yenilenen, gençlerin enerjisi ve kadın kollarımızın tecrübesiyle, ikisinin harmanlanmasıyla birlikte de artık Türkiye'de kadın kolları bırakın Türkiye markasını, dünya markası olmuş durumda. Dünyada böyle büyük bir kadın örgütü şu ana kadar yok. 5,5 milyona ulaşan üye sayısı diğer partilerin tüm üye sayılarının çok daha üstünde." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde başarıdan başarıya koştuk"

Çam, 19 yılda Türkiye'nin güçlendiğini, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başarıdan başarıya koştuğunu belirterek, bu süreçte aynı zamanda yedi düvele karşı da mücadelenin sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren verilen mücadelelere işaret eden Çam, "Hamdolsun, Rabbimize şükürler olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletimizin desteği ile bugünlere geldik. Biz partimizin kurulduğu günden bugüne 'halka hizmet, Hakk'a hizmet' düsturuyla hareket ettik." dedi.

Çam, bir taraftan ise milletin değerlerini hiçe sayan, beklentilerini umursamayan, hiçbir icraatı bulunmayan, yalan ve iftiralarla hareket eden, milletin derdiyle dertlenmeyen ana muhalefet anlayışla da mücadele etmeye devam ettiklerini aktardı. Çam, "Daha çok ileriye gitmemize gerek yok, 15 gün öncesinde CHP'nin eski bakanlarından birisi televizyon programında, açıkçası bizim unutmaya çalıştığımız, yüreğimizden atmaya çalıştığımız, gençliğimizi hiçe sayan türban, başörtüsü meselesini tekrar gündeme getirdi." diye konuştu.

Bu kötü tecrübeleri unutmak, tarihin eski sayfalarına bırakmak istediklerini belirten Çam, ancak bugün halen başörtüsü ve türban ayrımı yapılmak suretiyle bunun bir irticai faaliyet olduğunun söylendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ben gençliğimi heba ettim, türban ile başörtünün aynı şey olduğunu anlatmak için ama maalesef bugün geldiğimiz noktada hala bir hakimin başörtülü bir şekilde hakimlik yapamayacağını iddia eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bizler bu bilinç içerisinde geçmişimizi unutmadan, geleceğe bakmak zorundayız. Sahada her yere nüfuz ederken, bir taraftan yaptıklarımızı anlatacağız ama diğer taraftan geçmişimizi asla unutturmayacağız. Sırf başörtüsünden dolayı okula gidemeyen, giremeyen ve çocuklarının yemin törenini ağlayarak terk eden analarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Bugün geldiğimiz noktada Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki her alanda hiçbir ayırım yapmadan, açık-kapalı vesaire ayırımları yapmadan, birbirimizi gruplaştırmadan sahada ve her yerde masada yer almaya gayret gösteriyoruz."

Bu zihniyetin, dini yaşamak isteyenlere asla saygı duymadığını belirten Çam, şöyle devam etti:

"En son Şeb-i Arus törenlerinde 'Allah' diyemeyen, eskiden kalmış duygularımızı tekrar gündeme getirmeye çalışan zihniyet, 'Tanrı uludur' diyerek ilk fırsatta zihinlerinin arkasındakileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde gerçek yüzlerini ortaya koydular. Bunların bir de medya uzantıları var biliyorsunuz, gözyaşları ile açtığımız Ayasofya Camisi'ni 2020'nin felaket ve gözyaşları olarak gören bir zihniyet. Bizim eskilerin bir sözü vardır, 'bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.' Bu zihniyetin dostlarına baktığımızda bir taraftan PKK'nın uzantısı HDP, diğer taraftan FETÖ'cüler. Bunlara baktığımızda kimlerin peşinden gittiklerini çok net bir şekilde görüyoruz."

"Bir nebze olsun belki 15 Temmuz'da yaşadıklarımızı anlamışlardır"

Çam, "demokrasi ve özgürlükler ülkesi diye anılan" Amerika'da yaşanan gelişmelere ilişkin ise şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi tankların açtığı yoldan gidip, Bakırköy Belediye Başkanının evinde darbeyi izleyen zihniyet, demokrasi dilenciliğini Amerika'dan yapıyordu. Ama son günlerde, 15 gün öncesinde yaşadıklarımız, 100'ün üzerinde vatandaşı parlamentoya girdiğinde gördükleri tablo 15 Temmuz'un çok ötesinde bir tablo olmasına rağmen dünyayı ayağa kaldırdılar. Bir taraftan sosyal medyaların kapatılması, diğer taraftan sokağa çıkma yasaklarıyla bir nebze olsun belki 15 Temmuz'da yaşadıklarımızı anlamışlardır diye ümit ediyoruz ve bu durumda da ibret almalarını, buradan özellikle de ana muhalefet partisine söylüyoruz. Bir atasözü vardır, 'eden bulur', işte bizim için yaptıkları, düşündükleri başlarına geldi, tabi biz bunu ibretle karşılıyoruz, onlar için de üzülüyoruz."

AK Parti olarak 2002 yılından bu yana gerek ekonomide, gerek siyasal alanda yapılan bütün düzenlemelerde kadınların yolunu açtıklarını vurgulayan Çam, "Bugün baktığımızda hem istihdam alanlarında kadınlarımız önlerde yer alıyor hem de ekonomiye katkı anlamında da öncülük ediyor. AK kadınlar olarak kongrelerimizin bitiminden sonra her bir ilimizde ve ilçelerimizde bir kooperatif kurmak suretiyle üretken kadınlarımızı bir araya getirmek ve ürettiklerini tüm Türkiye'ye yaymak üzere öncülük edeceğiz, sizlerle birlikte bunu başaracağız. Artık Trabzon'da üretilen bir ürünün tüm Türkiye'de e-ticaret aracılığıyla satın alınmasını sağlayacağız, diğer illerimizde de benzer şekilde devam edeceğiz." dedi.

Çam, 2002 yılında 13 olan kadın milletvekili sayının 53'e yükseldiğini, bunlardan 46'sının yani yüzde 85'inin kadın kolları ve ana kademe teşkilatından yetişen kadınlar olduğunu söyledi.

Binin üzerinde kadın belediye meclis üyesi bulunduğunu anımsatan Çam, 1'i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 10 kadın belediye başkanı, 9 da ilçe belediye başkanı bulunduğunu, bunların da yüzde 80'inin kadın teşkilatlarından yetiştiğini ifade etti.

"Şiddete karşı turuncu çizgimizi her daim çiziyoruz"

Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kadına şiddetle mücadelede öncülük etmeye gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şiddete karşı turuncu çizgimizi her daim çiziyoruz. Birilerinin yaptığı gibi mahkeme mahkeme dolaşarak boy göstermiyoruz ve maalesef bu bir başka partinin kadın kolları başkanı her mahkemeye gidiyor, birkaç tane arkadaşıyla fotoğraf veriyor ama işin içine baktığımız zaman kendi partilerinin içerisindeki taciz, tecavüz vakalarını halının altına süpürmekten de imtina etmiyor. Biz Trabzon'dan ak kadınlar olarak, bunları bir kenara not ettiğimizi ve bunların peşinde, takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Biz ezilen, mağdur olan ve her türlü noktada cinsiyet ayrımı yapmadan, çocuk, genç, yaşlı demeden mazlumun ve mağdurun yanında olan bir liderin talebeleri olarak her daim bu işleri takip edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum."

Katılımcılardan, 19 yıldır ak davaya hizmet eden, büyük ve güçlü Türkiye yolunda varını yoğunu ortaya koyan, gecesini gündüzüne katan, diklenmeden dik durabilen, siyasete kadın bakış açısını getiren, evinden, işinden, evladından fedakarlık ederek millete hizmet eden ak kadınları ayakta alkışlamalarını isteyen Çam, kadınların sahada ve ev ziyaretleri sırasında yaşadıkları zorlukları da çeşitli örneklerle anlattı.

Hayri Gür Spor Salonunda gerçekleştirilen ve mevcut başkan Meryem Sürmen'in tek aday olduğu kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora ve Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Karadeniz İl Koordinatörü Haydar Revi, AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu, ilçe belediye başkanları, diğer ilgililer ve delegeler katıldı.

Öte yandan, Başkan Çam, Ayasofya Camisi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı