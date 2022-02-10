DÜZCE (İHA) - Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir : "Türkiye pandemi sürecinde, dünya'ya örnek oldu"

DÜZCE AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, zorlu kış şartları ve pandemi koşullarında özveri ile görevini yapan sağlık, özel idare ve karayolları çalışanlarını ziyaret etti. Milletvekili Keşir, pandemi döneminde özellikle sağlık alanında 20 yıldır yapılan yatırımların meyvesini topladıklarını belirterek, " Türkiye, Dünya'ya örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Düzce'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun kar yağışında özveri ile çalışan ekiplere AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile birlikte teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık görevlileri tarafından karşılandı. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde görevli personelin Gümüşova'nın Yıldıztepe ilçesinde hastayı sırtında taşıması sebebi ile komuta merkezini ziyaret eden Ayşe Keşir, personele teşekkürlerini iletmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Özveri ile çalıştılar"

Yoğun kar yağışında özveri ile çalışan ekiplere teşekkür eden Keşir "Yoğun kar yağışının olduğu dönemde Türkiye'nin her yerinde hem sağlık çalışanları hem İl Özel İdare çalışanları hem de Karayolları çalışanları çok ciddi özveri gösterdi. Bende onları ziyaret etmek istedim. Hepsi pırıl pırıl genç arkadaşlarımız. Mesleklerini çok seviyorlar. Biz yoğun kar yağışında sıcak evlerimizde otururken onlar çok yoğun bir mesai harcadılar" dedi.

"Yeni tomografi cihazı kuruldu"

Ayşe Keşir maliyeti 8 milyon lirayı bulan yeni tomografi cihazının kurulumunun yapıldığını kaydederek "Düzce Atatürk Devlet Hastanesine 128 kesit tomografi cihazımız geldi. Yaklaşım maliyeti 8 milyon TL. Bizim ölçeğimizdeki illere bu tür cihazlar verilmiyor. Biz İl Sağlık Müdürümüz ile birlikte kurduğumuz temaslarla adeta bu cihazı koparttık. Mevcut tomografi cihazı da Bakanlığın kendi inisiyatifinde. Ancak biz Akçakoca'da kullanılması hususunda biraz ısrarcı olduk. Akçakoca'nın yaz nüfusu mevcut nüfusun iki katına çıkıyor. Sağlık ihtiyaçları da artıyor. Akçakoca'yı ziyaret eden misafirlerimizin sağlık hizmeti almak için Düzce'ye gelmesine gerek kalmasın istedik. Özellikle acil vakalarda o yolu kat etmesinler diye Düzce'de kullanılan tomografi cihazını Akçakoca'ya ulaştırdık. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki yeni tomografi cihazının kurulumu bitti. Hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

" Türkiye, Düzceli öğrencileri konuşacak"

Artık Türkiye'de Düzceli öğrencilerin başarılarının konuşulmasını istediklerinin altını çizen Keşir "Sağlık ve eğitimi özellikle yakından takip etmeye çalışıyorum. Göç alan bir il olduğumuz ve hızla nüfusumuz arttığı için sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi çok önemli. Eğitimde öyle. Biz Türkiye'de Düzceli öğrencilerin başarıları konuşulsun istiyoruz. Bürokrasi siyaset el ele halkımıza hizmet etmeye çabalıyoruz" şeklinde konuştu.

"20 yıllık yatırımların meyvesini topladık"

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir özellikle salgın sürecinde 20 yıldır yapılan sağlık yatırımlarının meyvelerini topladıklarına işaret ederek "Sağlığa yapılan yatırımların meyvesini pandemide aldık. Avrupa'da çok hazin hikayeler duyduk. Ölüme terk edilenler oldu. Filyasyon ekiplerinin Türkiye'de yaptığı dünyaya örnek bir uygulamadır. Hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı. Temaslı olanlar dahi yalnız kalmadı. Efsane diye anlatılan ülkelerin hepsi bu dönemde sınıfta kaldı. Türkiye olarak sağlık çalışanlarımız ile iftihar ettik. Kış mevsiminde filyasyon ve aşı ekipleri kilometrelerce yol yürüdüler. Sağlık çalışanlarımız olaya sadece işim diye bakmadı. İşini yürekten yaptı. Ben Düzce'deki sağlık çalışanı arkadaşlarımızın şahsında tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"İhtiyaçlar Bakana aktarılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın Düzce'de olacağını ve ihtiyaçların Bakana aktarılacağını belirten Keşir "Ulaştırma Bakanımız burada olacak. Belediye Başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla büyük bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Düzce'nin ihtiyaçlarını sayın bakana aktaracağız. Bakan bey sadece onun için geliyor. Düzce için verimli bir gün olacak" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Ayşe Keşir daha sonra Sağlık Müdür Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hastalarla sohbet eden Keşir tomografi cihazı ile ilgili bilgi aldı. Dr. Yılmaz, "Yeni nesil bilgisayarlı tomografi cihazı sağladığı 3 boyutlu görüntüleme özelliği ile kardiyoloji işlemleri, erken dönem serebrovasküler hastalıkların teşhisleri, travmalar, felç, beyin kanaması, akciğer embolisi, damar tıkanıklığı, kanser gibi hastalıkların erken teşhisi gibi birçok konuda geniş olanaklar sağlayacaktır" dedi.