AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Balıkesir'de açılış törenine katıldı Açıklaması

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "20 yıldır biz, doğu ile batı arasındaki hizmet açığını kapatmak için çalıştık. Şuan ülkenin her köşesi, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi aynı imkanlara sahip." dedi.

Yıldırım, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 18 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu, 2. Bölge Jeotermal Isı Merkezi, Atatürk Stadyumu'nun açılış törenine katıldı.

Yıldırım, Akpınar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Durmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Yıldırım, "Milletimizin duası ve desteği yanımızda olduğu müddetçe çalışacağız. Milletimiz için hizmet üretmeye, proje yapmaya devam edeceğiz. O kadar çok iş yapıyoruz ki bunların yüzde 10, 15'ini ancak açabiliyoruz." dedi.

Yıldırım, 20 yılda Türkiye'nin her bölgesine ciddi yatırımlar yapıldığını aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"20 yıldır biz, doğu ile batı arasındaki hizmet açığını kapatmak için çalıştık. Şuan ülkenin her köşesi, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi aynı imkanlara sahip. Gidemediğimiz, seyahat edemediğimiz yollar vardı bu ülkede. Terör belasından bayrağımızın dalgalanmadığı yerler vardı. Bunların hepsi geride kaldı. Cudi, Süphan, Gabar, Bestler-Dereler dağları, her yere gidiyoruz. Her yerde bayrağımız dalgalanıyor. Bu önemli bir şey. Bu kararlılıkla oldu. Liderimizin kararlılığı ve hükümetlerimizin, ülkemizin toprak bütünlüğüyle oldu. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bu sonucu elde etmemize sebep oldu. İnanırsanız başarırsınız. İnandık, mücadele ettik.

İçeride dışarı da ülkemiz, milletimiz için planlar yapan bütün şer odaklarına karşı topyekun mücadele verdik. Güçlü olmak için birlik ve beraberliğinizi muhafaza edeceksiniz. Başka çaresi yok. Bu topraklar, bu bölge zor bir bölge. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu kaderin sonucu da bu topraklarda dik olmak, ayakta olmanın bir bedeli var, onu da ödedik. Her türlü kalkışmaya karşı bir olduk, diri olduk beraber olduk, kardeş olduk, beraber Türkiye olduk."

Son yıllarda yollarda ciddi yatırımlar yapıldığını aktaran Yıldırım, "Bölünmüş yollar can kurtarıyor. Bölünmüş yollar yapıldıktan sonra Türkiye'de 12 bin 500 vatandaşımızın hayatını kurtardık. Eğer bu yollar olmasaydı trafikte bu kadar insanımızı kaybederdik. Bir kişinin bile yaşamını kurtarmak dünyayı kurtarmak anlamına geliyor. Bu yollar çevreye 4 milyon ton daha az egzoz gazı karbonmonoksit verdik ve ozon tabakasının delinmesini geciktirdik. Bu yollar sayesinde milyonlarca lira tasarruf sağladık." diye konuştu.

Yıldırım, Şehir Hastanelerinin yapımını eleştirenlerin salgın döneminde seslerinin çıkmadığını belirterek, hastanelerin hayat kurtardığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdelenin kesilmesiyle açılış gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da katıldı.

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet