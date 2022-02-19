AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kilis'te konuştu Açıklaması

KİLİS (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak bizim milli çıkarımız, bu bölgenin milli halklarının daha fazla birleşmesinden, bütünleşmesinden, iş birliğinden, kardeşliğinden ve dayanışmasından geçmektedir." dedi.

Kurtulmuş, Kilis Vali Vekili Kadir Çakır'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kilis'in Anadolu'nun özellikli kentlerinden olduğunu ifade eden Kurtulmuş şunları söyledi:

"Tarihi olarak büyük bir birikimi olan bu kentin maalesef hemen burnumuzun dibinde devam eden Suriye'deki iç savaş ve karışıklık dolayısıyla yaşamış oldukları ve Suriye'den kaçıp gelen ve topraklarımıza sığınan, bizim emniyetimize sığınan, Türkiye'yi bir selamet yurdu, bir esenlik adası olarak gören Suriyeli komşularımıza ev sahipliği yapması bakımından Kilis ve halkı tarihi bir görev icra etmiştir. Milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak bir misafirseverlik, yardımlaşma, dayanışma, ihsan, dostluk gösterisi ortaya koymuştur. Bu özellikleriyle Kilis abidevi bir şehir olmuştur. Aşağı yukarı nüfusunun biraz daha fazlasını barındırmış, hiç gıkını çıkarmamış, yarım ekmeği varsa bunun yarısını bölmüş, yarım bardak suyu varsa bunu misafirlerle paylaşmış ensar, serhat kentimizdir."

Kurtulmuş, kahramanlığın sadece savaş meydanlarında olmadığını, bu anlamda "insanlık meydanında" da Kilis halkının büyük bir kahramanlık gösterdiğini ifade etti.

"Kilis halkı tarihi bir vazife icra etmiştir"

Bölgede oynanan oyunlara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Maalesef bir asır evvel bu topraklarda oynanan, koskoca Osmanlı cihan devletinin hükümdar olduğu bu coğrafyada oynanan 'böl parçala yönet' siyaseti, Suriye krizi, ondan evvel Irak'taki işgal süreciyle yeni bir döneme girmiş, 'böl parçala yönet, iyice dağıt, inisiyatifsiz hale getir' siyaseti uygulanmıştır. Suni sınırlarla hiçbir tarihsel özelliği olmayan sınırlarla ayırmışlar. Türkleri, Kürtleri, Acemleri bu bölgenin halklarını, birbirlerini sınırlarla bölmeye kalkmışlar ama asla gönüllerini ve kalplerini bölmeyi başaramamışlardır. Maalesef Suriye'deki vekalet savaşı verdikleri bu kanlı savaş, yani terör örgütleri ve silahlı gruplar üzerinden verilen bu mücadele aynı zamanda halklar arasında fitne sokmak için de uydurulmuş yeni bir projenin adıydı. Bu anlamda bu emperyalist yeni projeye karşı çıkmak bakımından da Kilis halkı tarihi bir vazife icra etmiştir. Başka ülkelerin milli amacı bu coğrafyanın daha fazla bölünmesi parçalanmasından yana olabilir. Türkiye olarak bizim milli çıkarımız, bu bölgenin milli halklarının daha fazla birleşmesinden, bütünleşmesinden, iş birliğinden, kardeşliğinden ve dayanışmasından geçmektedir."

Ziyarette, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Servet Ramazan da bulundu.

Kurtulmuş ile beraberindekiler daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.