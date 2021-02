AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan anayasa çağrısı

AK Parti Balıkesir 7'nci Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz yeni anayasayı yapmak için bütün partilerin, bütün siyasi görüşlerin, ellerini, ruhlarını taşın altına koymasını isterdik. Buradan bir kere daha çağrı yapıyoruz. "Gelin hep beraber, sakın ha topu da taca atmaya kalkmayın, bunu muhalefete söylüyorum. Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarını da yapacağız" dedi.

AK Parti Balıkesir 7'nci Olağan İl Kongresi Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla konuşma yaptığı kongreye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Hamza Dağ katıldı.

'GELİN HEP BERABER ANAYASA ÇALIŞMALARINI YAPALIM'Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönem içinde ekonomide, hukukta ve siyasette yeni reformların kapısının açılacağını söyledi. Kurtulmuş, "İnşallah hukuk reformunda son noktaya gelindi. Ekonomiyle ilgili dünkü merkez yürütme kurulu toplantısında da çalışmalarımız, Hazine ve Maliye Bakanımızın sunumu çerçevesinde gerçekleştirildi. Bunlara son noktayı koyacağız. Amacımız, milletimizi daha ileriye götürmek. Refah seviyemizi daha üst seviyeye çıkarmak. Milletin yaşadığı demokratik standartları daha üst seviyeye getirebilmektir. Bu ülke her şeyin daha iyisini, daha güzelini hak ediyor. Bunun için bir taraftan reformlarımızı sürdürürken, diğer taraftan da yeni, ileri, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı bir anayasayla aziz milletimizin önünü açacağız, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için yolumuzu aydınlatacağız" dedi. Anayasa'da değişiklikler yapılmasına rağmen, mevcut anayasa içinde 1961 ve 1982 yılları anayasalarının ruhlarının dolaştığını kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Faşist, baskıcı, jakoben ve milleti bir şekilde hizaya sokmak isteyen zihniyetin bazı görüntüleri hala anayasanın içinde var. Bunlardan kurtulma, yeni çağdaş ve katılımcı bir anayasa yapmak, Türkiye siyasetinin boynunun borcudur. Bu sadece AK Parti olarak, sadece Cumhur İttifakı olarak bizim yapabileceğimiz bir şey değildir. Burada Balıkesir'de çok açık bir şekilde bir kez daha ifade ediyorum. Sayımız yetseydi bile, biz yeni anayasayı yapmak için bütün partilerin, bütün siyasi görüşlerin, ellerini, ruhlarını taşın altına koymasını isterdik. Buradan bir kere daha çağrı yapıyoruz. Gelin hep beraber, sakın ha topu da taca atmaya kalkmayın, bunu muhalefete söylüyorum. Muhalefete topu atmaya kalkmadan, Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarını da yapacağız. İç vesayeti bir şekilde kaldırdığımız gibi, ikinci vesayet odakları da dış vesayet odaklarıydı. Onlarla mücadelede de çok büyük başarılar kazandık."'2023 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ'Kongrede konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 seçimlerinin AK Parti için önemli olduğunu belirtti. Hamza Dağ, "20 yıl boyunca bir kere olsun yorulmadan sokak sokak, cadde cadde, seçimde ve seçim dışında partimizi ve liderimizi anlatan ve bu 20 yıl boyunca hem e- muhtırada hem Gezi'de hem de 17- 25 Aralık gibi yolsuzluğa büründürülmüş darbe girişiminde, 15 Temmuz'da, bir kere olsun 'acaba' demeyen, bugün şu salonda olan ve aynı zamanda bu 20 yıl boyunca hizmette bulunup da bu salona gelemeyen gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe, mahalle başkanları, hepinizden Allah razı olsun diyorum" dedi.Kongrede konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de pandemi riski, kuraklık riski ve bunun dışında Türkiye'nin bölgesel risklerinin hepsinde güçlü bir lider, Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili ile bu işlerin altından kalkabildiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarımsal destekleri yüzde 65 artırdıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine arkadaşı, yol arkadaşı olarak, tarımla ilgili Türkiye'de büyük bir mesele bırakmadık. 18 yılda Balıkesir'e 14,3 milyar lira destek verildi. Kırsal kalkınma kapsamında da 300 milyon TL'ye yakın hibe ve zeytinle ilgili Cumhuriyet tarihinde ilk desteği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdir ve tensipleriyle zeytinde dane desteğine ilk defa biz destek vermeye başladık. Yine son 3 yılda orman alanında 70 milyona yakın fidan diktik, 20 milyon lira ORKÖY desteği verdik, 570 milyon lira da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde su yatırımı yaptık. 5 baraj, 12 gölet bitirdik. 7 sulama tesisi ve 6 taşkın koruma tesisi bitirdik. Biz lafından çok, işi daha fazla olan iktidarız. Maalesef iklim değişikliği, kuraklık, muhtemel gıda savaşları, su savaşları, rekabet dolu pazarlar ve göçlerin olduğu bir dünyayı yaşıyoruz. Pandemi başladığında aklıma ilk gelen sorulardan biri şu olmuştu; Eğer Türkiye'nin başında AK Parti dışında herhangi başka bir iktidar olsaydı, halimiz nice olurdu? Muhtemelen her şeyi ellerine, yüzlerine ve gözlerine bulaştırırlardı. Başka bir parti iktidar olsaydı, Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında durabilecek miydik? veya Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Karadeniz'de haklarımıza sahip çıkabilecek miydik? Suriye ve Irak'ta güvenliğimiz ne olacaktı? PKK ve terörle mücadelede hangi seviyede olacaktık? Pandemi riski, kuraklık riski ve bunun dışında Türkiye'nin bölgesel risklerinin hepsinde güçlü bir lider, Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili ile biz bu işlerin hepsinin altından kalkabildik. Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta bugün dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik veya eğitimde halimiz nice olurdu? Pandemide gıda ile ilgili problem yaşanmamasını hangi parti sağlayabilirdi? Cevap, hiçbiri. Bu soruların cevabı da AK Parti'nin önemini ortaya çıkarıyor, sizlerin, teşkilatlarımızın önemi ortaya çıkarıyor" dedi.TÜM RİSKLERE RAĞMEN YÜZDE 5,3 BÜYÜDÜ2020 yılının ilk 3 çeyrekte tüm risklere rağmen tarım orman sektörünün yüzde 5,3 büyüdüğünü vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "2020'de sektör ihracatımız yüzde 5 arttı, 5,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Avrupa Birliği ve ABD'deki market manzaralarını yaşamadık, yani raflar boşalmadı. Biz de üretim rekorlarını kırdık. Bunları niye anlatıyorum? O diğerlerinin, muhalefetin söylediği gibi değil durum. Allah'a şükür, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkede her alanda olduğu gibi tarım ve orman alanında da başarılı çalışmalar her türlü zorluğa rağmen yapılıyor ve devam ettiriliyor. Türkiye bugün artık 100 yılı planlar bir ülke haline gelmiştir. 2023 seçimleri elbette bir karne zamanı olacak hepimiz için, bir karne göstergesi olacak. Bu yönetim, bu seçilen yönetim çok önemli bir yönetim çünkü 2023 seçimleri bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri hatta en önemlisi diyebiliriz. Türkiye bir sistem değiştirmiştir. Bu sistemin oturması için en az bir 5 yıl daha iktidara hem talip olup hem de iktidarı almamız gerekiyor. Bu son derece önemli, o yüzden bu seçime bizi götürecek olan il yönetimimizin sırtında çok önemli bir sorumluluk var. Yani sizlerin, bu teşkilatın üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Yaptıklarımızı mutlaka daha iyi anlatmamız, hizmetlerimizi hatırlatmamız, ikna için de etkin yollar kullanmamız artık boynumuzun borcu. Ben inanıyorum ki 2023 seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkacağız ve 2028 ve 2033'ün de temellerini atacağız. Yani Türkiye hiçbir zaman 3 yılın, 5 yılın ötesinde hesap yapamaz bir ülke iken bugün artık 100 yılı planlar bir ülke haline gelmiştir. Her yüzyılın bir lideri var, bu yüzyılın da lideri Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye'yi yürür vaziyetten koşar vaziyete, dünya koşusuna katmıştır. Gün gelecek bu salondaki herkesin en büyük tesellisi şu olacaktır; belki torunlarınıza anlatacaksınız. Diyeceksiniz ki 'Bütün bunlar olurken, Türkiye şaha kalkarken, Türkiye gelişirken ben de oradaydım, ben de Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşıydım. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ancak tabii ki geleceğe pozitif bakmamız lazım. Ben şahsen şuna inanıyorum, 21. yüzyılda Türkiye, dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alacaktır. Buna hakikaten tüm kalbimle inanıyorum ama yaşanılan her şeyden de ders çıkarmamız lazım. Genç bir demokrasimiz var. 27 Mayıs'ları, 12 Mart'ları, 12 Eylül'leri, 28 Şubat'ları, 17- 25 Aralık'ları, 15 Temmuz'ları mutlaka hatırlamamız, bunlardan ders çıkarmamız ama geleceğe de pozitif bakmamız gerekiyor. Tek yolumuz var, demokrasinin ipine sarılmak, Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinde gitmek. Boğaziçi'ndeki kardeşlerimize ben de buradan birkaç kelime söylemek istiyorum. Bana göre, millet iradesinin tecelli adresi sokaklar değildir. Elbette herkesin bir yerde toplanma, konuşma, protesto yapma hakkı vardır ama hamam böceği terör örgütleri bu işin içine girdiği zaman, aklıselim her vatandaşımız, mücevherimiz olan, hazinemiz olan gençlerimiz, kendini bu işlerin içerisinden çekmelidir. Gençlerimizin adresi siyasi partilerdir. Gençlerimiz beğendiği partiye gidebilirler, AK Parti'ye gelebilirler, buraya davet ediyoruz ama gönüllerinde hangi parti varsa oraya gidip bu partinin içerisinde projelerini, kendileri ile ilgili, Türkiye ile ilgili iddialarını ortaya koyup, bunları halka vatandaşa anlatarak, iktidar yolu bu ülkede açık. Bu ülkede 100 yıldır bu yol açık, her vatandaşa açık. Ben gençlerimize, yüreğinde Türkiye ateşi yanan gençlerimize mutlaka ve mutlaka partilerde yer almalarını tavsiye ediyorum."

AK Parti Balıkesir 7'nci Olağan İl Kongresi'ne tek listeden aday olan mevcut il başkanı Ekrem Başaran yeniden görevine seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN