Son dakika haberi: Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin, "Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır." dedi.

Yenişehir Spor Salonu'nda partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray-Eskişehir-Konya 7. Olağan İl Kongreleri ile de canlı bağlantı kurdu.

Erdoğan, "Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, milletimizin bekası için gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla Allah'a hamdolsun gurur duyuyoruz. Her geçen yıl daha da gelişen kabiliyetleri, donanımı, teknolojisi ve insan gücüyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır." diye konuştu.

Son harekatta bu gerçeği bir kez daha gördüklerini belirten Erdoğan, "Ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bunlar, biliyorsunuz Üstad'ın lafıyla, alçak değil, bunlar çukur, çukur. Çünkü alçaklık irtifadır, onun için bunlara yakışanı tam oturtmamız lazım." ifadesini kullandı.

Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı vatandaşların bir kısmının 5 yıl önce, bir kısmının 6 yıl önce kaçırıldığını, aralarında polis, asker ve öğretmen bulunduğunu anlatan Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın buradan kaçış ve çıkış olmadığını anlayınca yıllar önce kaçırdığı masum insanları alçakça şehit ettiğine değinerek, yapılan tetkiklerin ardından cenazelerin Malatya'ya gelen aileler tarafından bizzat görüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözüm, kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenleredir." dedi.

"Her türlü silah var ama çakı yok"

"Diyor ya parlamentonda uzantıları, 'ellerinde çakı bile yok'" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Vicdansızlara bak ya, çakı yokmuş ellerinde. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Bu sözüm medya ve sosyal medya dahil her platformda teröre sempati besleyen hatta bunun imasını dahi yapanlara karşı en sert tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlaradır. Bay Kemal bunları iyi öğren, iyi öğren. Böyle sıradan değil, kimin nerede, ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Ama sen de bunları öğreneceksin. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Bu sözüm yanına aldığın paydaşlarınla, ortaklarınla Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin, kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin ve bunun da bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm toplumun huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarlarını tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlaradır. Bu sözüm Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Evet, hepiniz bu 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz."

Bunun terör örgütünün ilk katliamı olmadığını vurgulayan Erdoğan, bölücü terör örgütünün 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanı aynı şekilde katlettiğini söyledi.

"Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı"

Erdoğan, bunların içinde henüz gün ışığı görmemiş anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa her kesimden insanın bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyaya diyoruz ki; gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı, iyi tanı ama bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk, parlamentodaki uzantılar var ya orada zaman zaman böyle değişik değişik tonda açıklamalar yapıyorlar, 6'sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. Bunlar 1990'da Şırnak Güçlükonak'ta 12'si çocuk 27 sivili, 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar 1993 yılında Siirt'te bir okul bahçesinde, elinize, dilinize dursun, 13'ü çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Erzincan Başbağlar'da 33 sivili, Van Bahçesaray'da 14'ü çocuk 24 sivili kurşuna dizenlerdir. Bunlar 1994'te Mardin Savur'da 11'i çocuk 21 sivili, 1995'te Diyarbakır Kulp'ta 20 sivili katledenlerdir."

Bunların daha önce de İstanbul'da Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından Ankara'da Anafartalar Çarşısı ve Güven Park bombalamalarına kadar her yerde ayrım gözetmeksizin tüm sivilleri hedef aldığına dikkati çeken Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunlar 6-8 Ekim 2014 olaylarında 37 vatandaşımızı hunharca katledenlerdir. Bunlar Diyarbakır'ın Tanışık Mahallesi'nde bir kamyon dolusu bombayı patlatıp aynı köyden 16 vatandaşımızı feci şekilde öldürenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ün, Diyarbakır'da Yasin Börü'nün, Batman Kozluk'ta öğretmen Aybüke Yalçın'ın, Pülümür'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katilleridir. Bunlar, Diyarbakır Yenişehir'de üniversiteye hazırlanmak için dershaneye giden 6 evladımızın ki bir tanesinin annesi de milletvekilimiz Oya Hanımdır, Batman'da otomobilleriyle gezen 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bunlar İstanbul Bağcılar'da Serap Eser kızımızı evine gitmek için bindiği otobüste canlı canlı yakanlardır. Bunlar bölgeye hizmet götürmek için yürütülen çalışmaları engellemek amacıyla her fırsatta şantiye basıp işçi öldüren, iş makinesi yakan alçaklardır. Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Katledilen insanların hayatlarını roman konusu yapsak, Batılıların edebiyat birikimiyle filme aktarsak sinema sektörünün toplam üretimiyle yarışacak bir arşiv ortaya çıkar."

Karşılarında, "Bir insanın ölümü trajedidir, bir milyon insanın ölümü ise istatistiktir" diyen bir zihniyetin bulunduğunun farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, "Refahını ve güvenliğini sömürü, kan, gözyaşı üzerine kurmuş bir dünyaya kendi hassasiyetlerimizi kabul ettirmenin güçlüğü bizi yolumuzdan alıkoymadı, elhamdülillah, ben şu kapalı spor salonuna bakıyorum ve alıkoymayacak." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan