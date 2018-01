AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan Açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Malatya ve Malatyalılardan övgü ile bahsederek, "Malatya kahramanlar şehri" dedi.



15 Temmuz hain darbe girişimine katılan hainlerin yargılandığı duruşmaları izlemek üzere Malatya'ya gelen İnsan Haklarından Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, beraberinde, İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret etti.



Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın da iştirak ettiği ziyaret sırasında kısa bir teşekkür konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya ve Belediye çalışmaları ile ilgili kısa bilgiler verdi.



Malatya ekonomisinin son 15 yılda büyük bir gelişme sağladığını, şehircilik olarak ise Büyükşehir süreci ile birlikte önemli bir gelişim ve değişim süreci yaşandığını kaydeden Çakır, "2014 yılında büyükşehir olduk. Büyükşehirle birlikte birçok yatırıma hız verdik. Büyükşehir statüsü, ana planlar, master planlar üzerinde şehirleri geliştirme fırsatı veriyor. Büyükşehir yasası doğru bir yasa olmakla birlikte Malatya için gecikmiş bir yasa. Kısa sürede adapte olduk. Her ilçeye kendi alanında planlamalar yapıyoruz. Kentin her türlü alt ve üst yapı dönüşümünü büyük oranda tamamladık. Hizmetlerimiz devam ediyor. Sosyal belediyecilik alanında yaptığımız önemli çalışmalar var. Yolumuza devam ediyoruz" İfadelerini kullandı.



İnsan Hakları Başkanı ve beraberindeki heyeti Malatya'da ağırlamaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, insan hakları ihlallerinin olmadığı bir Türkiye temenni ettiklerini söyledi. Çalık, "Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin yaşandığı 15 Temmuz darbe gecesinde yaşandığı mahkemeleri izlemek üzere buradasınız. Malatya demokrasi ve kahramanlar şehri. Malatyamızda olmanızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnsan hakları ihlallerinin olmadığı bir Türkiye temenni ediyoruz. Belediye başkanımın ev sahipliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.



15 Temmuz darbe girişimini 80 milyonluk nüfusa yapılan en büyük insan hakları ihlali saydıklarını belirten AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da yaptığı konuşmada Malatya ve Malatyalılardan övgüyle bahsetti.



Malatya'nın kahramanlar şehri olduğunu söyleyen Kan, "Biliyorum ki Malatya kahramanlar şehri. Merhum Özal gibi çok kıymetli liderleri yetiştirmiş bir şehir. AK Parti olarak bizim güçlü tarafımız belediyecilik hizmetleri. Hayatın her alanında insanlara daha güzel hizmetler götürebilirsek, belediyecilik olarak başarılı olursak diğer alanlarda zaten başarılı oluruz. Malatya'ya girdiğimizde gördük ki kıymetli Başkanımız nezaretinde güzel çalışmalar yapılıyor. Büyümekte olan bu şehre yapılan hizmetleri görmek bizi de mutlu ediyor. Bundan sonra hayırlı nice güzel hizmetler yapmanızı diliyoruz. Bu manada bizlerin de yapacağı bir şey varsa her zaman belediyelerimize destek vermeye hazırız. Bizlere Malatya'nın güzel ev sahipliğini göstererek yaşattınız. Size ve il başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim size hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerin yer aldığı tanıtım filmin de izlendiği ziyaret sırasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, konuklara kristal kayısı maketi hediye etti. - MALATYA