AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, partisinin Muğla 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu milletin öyle bir terazisi var ki kendisinden olmayan, hizmet etmeyen kendisine saygı duymayan, söz verip iktidara geldiğinde başka güçlere hizmet edenlere hiç itibar etmiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu milletin öyle bir terazisi var ki kendisinden olmayan, hizmet etmeyen kendisine saygı duymayan, söz verip iktidara geldiğinde başka güçlere hizmet edenlere hiç itibar etmiyor." dedi.

Canikli, Menteşe Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Muğla 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milletin 19 yıldır Cumhurbaşkanı liderliğindeki kadroya hizmet etme görevi verdiğini söyledi.

2002 öncesinde Türkiye'de hükümetlerin ortalama görevde kalma sürelerinin 16 ay olduğunu hatırlatan Canikli, bunun en önemli nedenlerinden birinin göreve gelmeden önce millete hizmet için söz verenlerin göreve geldikten sonra millet yerine başka mecraların, güçlerin güdümüne girerek milleti unutmaları olduğunu dile getirdi.

Hem siyasi tarih hem de ülkelerin yönetilmesi açısından güzel bir süre hizmet etme şansı bulduklarını ifade eden Canikli, "Bu milletin öyle bir terazisi var ki kendisinden olmayan, hizmet etmeyen kendisine saygı duymayan, söz verip iktidara geldiğinde başka güçlere hizmet edenlere hiç itibar etmiyor." diye konuştu.

Canikli, milletin kendilerine verilen sözleri tutmayanları gözünün yaşına bakmadan alaşağı ettiğini hatırlattı.

AK Parti kadrosunun 19 yıldır millete hizmet ettiğini, hareketin başka hiçbir yerde eğilmediğini, hiçbir gücün boyunduruğuna girmediğini vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta CHP'den 3 milletvekili istifa etti. Bunlar siyaset tarihinde karşılaşılan hadiselerdir. Ayrılan 3 milletvekilinden, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine çok ağır suçlamaları var. Bunları görmezden gelemeyiz. CHP'li milletvekilleri diyorlar ki 'Biz CHP'den ayrılıyoruz çünkü CHP teröre teslim oldu. CHP terörün güdümünde. Terörün siyasi uzantısı olan siyasi partiyle organik işbirliğine giriyor, Her yerde terörü destekliyor. CHP emperyalist güçlerin güdümüne girmiş.' CHP Milletvekilleri istifa ederken demek istiyorlar ki 'Sayın Kılıçdaroğlu yoldan çıktı.' Aslında Sayın Kılıçdaroğlu yoldan çıkalı çok oldu. Biz de bunu devamlı ifade ediyoruz ama bugün CHP Milletvekilleri kendileri ifade ediyorlar. Artık sabredemiyorlar, dayanamıyorlar."

Eskiden CHP'de her şeyin tartışılabildiğini ama milli olmasının kesinlikle tartışılmaz olduğunu dile getiren Canikli, şimdi "Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin milli olmadığı, bu millete hizmet etmediği" hususunun tartışılır olduğunu söyledi.

"Gel vazgeç Kılıçdaroğlu, tövbe et"

Kılıçdaroğlu'nun 2010'da Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosunu devirmesi için birileri tarafından nasıl göreve getirildiğini anlatan Canikli, "Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu göreve getirenler son bir şans verdiler. '11 yıldan beri sabırla bekliyoruz. Her türlü desteği verdik ama yapamadın. Bu sene bu işi halletmen gerekiyor. Seni bu göreve getirmek için ne kasetler çektik. Ne senaryolar hazırladık. CHP'nin çok güçlü lideri Deniz Baykal'ı al aşağı ettik. Artık sabrımız kalmadı.' dediler. Son günlerde Kılıçdaroğlu'nun çığırından çıkması, akla, mantığa, edebe ahlaka uygun olmayan konuşmalarının nedeni budur. Artık son hamlelerini yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu 11 yıldır sen ve arkadaşların başaramadı. Birlikte hareket ettiğiniz terör destekçileri başaramadınız. Yine başaramayacaksınız Allah'ın izniyle. Gel vazgeç Kılıçdaroğlu, tövbe et. Bu milletten özür dile. Hayatında bir kez olsun doğru bir iş yap." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birey ve toplum olarak da zenginleştiğini, 19 yılda üretilen 12 milyon konutla yaklaşık 60 milyon insanın yeni konut sahip olduğunu vurgulayan Canikli, 17 milyon kişinin yeni araç sahibi olduğunu vurguladı.

"Gönülleri bu millet için çarpmıyor"

AK Parti hareketinin kalbinin millete hizmet için attığını anlatan Canikli, "Biz bu millete hizmet etme görevimizi, Allah'ın izniyle sonsuza kadar sürdüreceğiz. 2002'de kişi başına tüketilen kırmızı et 8 kilo, bugün 13 kilo. Beyaz et 9 kilodan 19 kiloya çıkmış. Bütün alanlar için bu tespitler yapılabilir. Milli gelirimiz 250 milyar dolardan 770 milyar dolara çıkmış. Bunlar somut örnekler. Devletin sunduğu eğitim, sağlık hizmetleri var." dedi.

Bir Türk vatandaşının elde ettiği sağlık hizmetine ABD'deki bir kişinin sahip olamadığına dikkati çeken Canikli, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın hiçbir ülkesinde sahip olamıyor. Şehir hastanelerine karşı çıktılar. Demek istiyorlar ki 'Bu millet bunu hak etmiyor.' Ne demek şehir hastanesi yapmayın. Dünyanın hiçbir ülkesinin sahip olmadığı teçhizatla milletimize hizmet ediyoruz. 'Bu kadar yatırıma gerek yok' diye binlerce kez söylemişlerdir. Gönülleri bu millet için çarpmıyor. Afrin operasyonu yapılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu 'Oraya niye gidiyoruz' diye açıklama yapıyor. Bağımsızlığımızı hedef alıyorlar. Ne yapacaksınız? Oturup bekleyecek miyiz? Onların itirazına rağmen girildi. Şimdi saldırı var mı? Yok. Nerede terör örgütü varsa CHP şu anki yönetimiyle destekliyor."

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise AK Parti'nin kurulduğu günden beri millete hizmet için çalıştığını söyledi.

Seçildikleri ilk günden itibaren Muğla için gece gündüz koşmaya devam ettiklerini aktaran Gökcan, amaçlarının 2023'te milletvekili sayısını artırmak ve Muğla'da Büyükşehir Belediyesini kazanmak olduğunu ifade etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir konuşmasında, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı'yla olağanüstü projelerle her geçen gün güçlendiğini ve büyük projelere imza attığını söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete de ilk günkü aşkla mücadeleye devam ettiklerini anlattı.

Muğla'yı hak ettiği yere getirmek için çaba göstermeye devam edeceklerini aktaran Mete, "Muğla'nın 50-60 yıllık kaderini değiştirmek, bayrağı daha da ileriye taşımak için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır