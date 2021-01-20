AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Çanakkale il kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "AK Parti milletin varlığından çıkmış, millet tarafından kurulmuş, bu ülkenin toprağına, bayrağına, taşına toprağına bağlı bir partidir. Ama diğer muhalefet partilerine dikkat edin. Birisi sırtını dağa ve teröre dayamış, birisi Avrupa'dan, Amerika'dan dış vesayet odaklarından medet umar. Diğer birisi kiralık vekillerden parti kurmaya çalışır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Demiröz, AK Parti'nin kuruluşunu ve iktidar dönemini anlattı.

Girdikleri her seçimden iktidar olarak çıktıklarını belirten Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti milletin varlığından çıkmış, millet tarafından kurulmuş, bu ülkenin toprağına, bayrağına, taşına toprağına bağlı bir partidir. Ama diğer muhalefet partilerine dikkat edin. Birisi sırtını dağa ve teröre dayamış, birisi Avrupa'dan, Amerika'dan dış vesayet odaklarından medet umar. Diğer birisi kiralık vekillerden parti kurmaya çalışır. Bunun için biz millete dayandık, bu millet 15 seçimdir 20 yıldır AK Parti'nin başını seçimlerden dik olarak çıkardı. Bizim bu millete yapacağımız çok büyük teşekkürler var. Bunu da nasıl yapacağız, işte Çanakkale teşkilatıyla, işte ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu millete daha fazla hizmet ederek yapacağız. Milletin ayağına gideceğiz. Ona hizmetkarlık yapacağız. Çünkü biz Türkiye'yi yönetmekle mükellefiz. Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi ile özdeşleşmiş. Hiç kimsenin başka partilerden ümidi yok. Sayın Genel Başkanımız bir dünya lideri. Ne diyor? 'Bizim coğrafi sınırlarımız Türkiye ile sınırlı değil. Gönül coğrafyamız var.' 60'a yakın ülke, Türkiye'nin, onun liderinin dudaklarının arasından çıkacak bir çift kelimeye bakıyor."

Vedat Demiröz, pandemi sürecinde Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını anımsatarak, salgın nedeniyle 136 ülkedeki Türk vatandaşlarının ülkeye getirildiğini, aynı süreçte 165 ülkeye de yardım ulaştırıldığını ifade etti.

Türkiye'nin, geçmişinden bugüne kadar geride bıraktığı topraklardaki kardeşlerine el uzatmak zorunda olduğunu dile getiren Demiröz, şunları kaydetti:

"Onlara abilik yapmak zorunda. Yoksa bir güneyinde İsrail, adamın hayalleri var. Kim durduracak İsrail'i? Lübnan mı, Ürdün mü, Irak mı, Filistin mi? Hepsi perişan. Onun için bizim görevimiz çok kutsal. Birleşmiş Milletler'de Kudüs'ün başkentliğine engel olmak için toplantı yaptık. ve orada hepinizin bildiği gibi 135'e yakın ülke bu kararı kabul etmedi. Ama gelin görün ki BM'nin 5 üyesi var. Çin, Rusya, Amerika, İngiltere ve Fransa. Bunların birisi kararı beğenmedi mi veto ediyor. Yok böyle bir adalet. Böyle bir adaletsizlik dünyada mümkün değil. Niye Genel Başkanımız 'dünya 5'ten büyüktür' diyor? İşte bunun için diyor. Bütün dünyadaki kurumlara bakın, hep başkanlıklar dönüşümlü olur. Ama gel gör ki öyle bir sistem kurmuşlar, 5 tane kafadar gelmişler yan yana, birisi 'ret' verdi mi karar iptal ediliyor. İnşallah pandemi sonrası dünyadaki yeni düzende bunun da değişmesini en kısa zamanda göreceksiniz ve değişecek. İnşallah dönüşümlü olacak ve Türkiye de yerini burada alacak. Avrupa Birliği, Türkiye'ye muhtaç olacak. AB'nin, şu anda Türkiye'den nüfusu daha büyük bir üye ülkesi yok."

"Avrupa'nın Yunanistan diye bir sorunu var"

Kongreye katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Yunanistan'ın göçmenlerle ilgili tutumunu eleştirdi.

Yunanistan'ın Türkiye'nin karşı komşusu olduğunu hatırlatan Turan, bu ülkenin, Ege sularında düzensiz göçmenlerin botlarını batırarak, onları gecenin karanlığında soğuk sulara ittiğini belirtti. Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın Yunanistan diye bir sorunu var. Avrupa'nın insani değerlerden kopmuş, acımasız bir devlet problemi var. Yunanistan'ın, gece yarısı soğuk sulara yaşlı kadın, genç ihtiyar ve bebek demeden oraya ölümüne insanları itmesine Türkiye'den 'yapma' diyen askerimiz var, polisimiz var. Onlar o insanları ölüme gönderirken kendi görevi olmadığı halde kara sularından o insanları alıp kendi ülkesine sağ salim gönderen mazlumların ağabeyi bir Türkiye var. Bize yakışan budur. Yunanistan kendi ülkesinde, Batı Trakya'da kendi vatandaşının hakkını vermemeyi bir devlet adamlığı zanneden sığ bir anlayışla politikaya devam ederken, tüm dünyaya umut olmaya çalışan, mazlumlara el uzatmaya çalışan, bir büyük devlet adamlığı ortaya koymaya çalışan bir Türkiye örneği var."

Erken seçim konusuna da değinen Turan, "CHP'nin ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü insanlarına sesleniyorum. Bu gidişat gidişat değil. Bu gidişata dur demeleri lazım. Siyasi kavga, polemik baş tacı. Ama bu tarz söylemlerin bu ülkeye bir faydası yok. Biz bunları konuşurken ne diyorlar? İlla erken seçim. Erken seçim yok, olmayacak. Ama şunu söyleyeyim, yahu yarın seçim var desek CHP'nin oyu mu arttı? İYİ Parti'nin oyu mu arttı? Biz yarın seçim olsa Cumhur İttifakı ile beraber MHP ve AK Parti grubu ile beraber göreceksiniz çok daha büyük oy farkı ile iktidara devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı, seçim bitmeden ve sonuçlar netlik kazanmadan tebrik ettiğini anımsatan Turan, "Daha resmi tören bile yapılmadan, sonuçlar kesinleşmeden İngilizce tweet atarak Biden'a tebrik için sıraya girmek, Atatürk'ün kurduğu bir partiye yakışmaz. Biden'a gösterdiği saygıyı, Hafter'e gösterdiği saygıyı, Sisi'ye, Esed'e gösterdiği saygıyı kendi ülkesinin Cumhurbaşkanına göstermeyene bu millet 'evet' demez. O yüzden yüzde 25'i, 26'yı yapamadı, yapamayacak. Kerhen oy alıyorlar. Hatır için oy alıyorlar. Çanakkale'den sesleniyorum, Kılıçdaroğlu 5 sene konuşmasa, ağzını açmasa, sağa sola sataşmasa, yokmuş gibi davransa, inanın yarın CHP daha çok oy alır seçimlerde." ifadesini kullandı.

Kongrede, Demiröz ve Turan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.

Tek liste ile yapılan seçimde Naim Makas, yeniden Çanakkale İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay