AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş Düzce'de

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, büyük kongreyi Ramazan ayından sonra yapmayı planladıklarını söyledi.

Düzce İl Başkanlığını ziyaret eden Ataş, Düzce'den 2019 seçimlerinde Türkiye rekoru beklediklerini ifade etti. AK Parti'de devam eden kongreler hakkında bilgi veren Ataş, "Kongre süreci ile birlikte kadrolardaki değişim ve yenilenme süreci Düzce'de olağan kongrenin bitmesiyle tamamlanmış oldu. Türkiye genelinde 900'den fazla ilçe kongresini tamamladık. 69 il kongresini yaptık. Bu haftadan sonra 8 il kongresi kalacak. En son İstanbul, İzmir kongreleri ile kongre süreci bitecek. Partimizin genel kongresi için ise Ramazan ayı sonrasında Genel Başkanımızın talimatı veya partimizin yetkili kurullarının kararlarıyla büyük kongremizi yaparız diye ümit ediyoruz. Biliyorsunuz partilerin kongreleri 2 yıldan önce olursa olağanüstü, 2 ile 3 yıl arasında yapılırsa olağan kongre olur. Bizim 3 yıllık sürecimizde 12 Eylül 2018'de tamamlanıyor. Yani Eylül ayına kadar vaktimiz var ama bunun kararını genel başkanımız tek başına alabilir veya partinin yetkili kurulları karar almak suretiyle büyük kongre tarihi netleşmiş olur" dedi.

"Düzceden rekor oy bekliyorum"

Mustafa Ataş, Düzce'nin bütün seçimlerde AK Parti'ye sahip çıktığını belirterek, 2019 seçimlerinde de Düzce'nin AK Parti'ye vereceği oy ile Türkiye rekoru kırmasını beklediğini ifade etti. Ataş, "Tabi öncelikle 2019 seçimlerinin önemine binaen Düzce teşkilatımız girdiği her seçimde aldığı başarılı sonuçlarla partimize ciddi destekler sağlamıştır. Gerek milletvekilliği seçimlerinin gerek belediye seçimlerinde aldığı başarılı sonuçlar ortadadır. Son olarak referandumda aldığı yüzde 71 oy ile Türkiye ortalamasının 20 puan üzerinde bir destek sağlayan ilimiz. 2019 seçimlerinde de Düzce alınacak yüksek oy oranı ile Türkiye genelinde dereceye gireceğine inanıyorum. Teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve milletvekillerimizin uyumlu çalışmaları Düzce'nin de partimiz ve Genel Başkanımıza olan teveccühü 2019 seçimlerinde sandıklara yansıyacak ve yüzde 71'in çok üzerinde bir oy oranı almak suretiyle Türkiye'de dereceye girecek il potansiyeli var" diye konuştu.

Belediye başkanlarının değerlendirmesinin halka sorulacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine açıklık getiren Ataş, "Biz partimiz kurulduğu günden bu yana sadece belediye başkanı değil, milletvekillerinin durumunu da millete soruyor hem parti içi hem de vatandaşlarımızın görüşlerini dinliyoruz. AK Parti istişare partisidir. Hemen her konuda sürekli istişarelerimiz oluyor. Ayrıca yerel yönetimler başkanlığımız performans değerlendirmesini de yapıyor. Seçimler öncesinde verilen sözlerin, vaatlerin ne kadarı yapıldı, ne kadarı hayata geçirildi. Bunların değerlendirmesini de yapıyoruz" dedi.

Basın toplantısının ardından İl Başkanı Hikmet Keskin, Mustafa Ataş'a tablo ve Düzce'nin ürünlerinin bulunduğu bir sepet hediye etti. - DÜZCE