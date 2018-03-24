AK Parti'den Mehmetçiğe 5 Tır Yardım Malzemesi

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla il genelinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 5 tır gıda malzemesi ve 12 adet kurbanlık Kilis'e gönderildi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ başkanlığındaki Çorum heyeti yardım malzemelerini, Kilis İl Jandarma Alay Komutanlığını ziyaret ederek teslim etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Türk milletinin canını, malını vatanı için, milleti ve bayrağı için vermeye hazır olduğunu belirterek, "Oğuzlar ceviziyle, Osmancık ve Kargı pirinciyle Bayat ilçesi kurbanlıklarıyla, Dodurga ilçemizde bin torbaya yakın un, Ortaköy ilçesi pekmezi balıyla, şekeriyle destek oldu. Kampanya başladıktan sonra 3 gün içerisinde Bayat ilçemizde halkımız topladıkları 200 bin lira ile kurbanlıklar, Uğurludağ ilçemiz 3 saat içerisinde 2 kamyon yardım malzemesi topladı. Daha önce diğer ilçelerimiz katkı sunmuştu. Kadın kollarımız mahallelerde 1 tonun üzerinde mantı yaptılar. Bu Türk milletinin vatanıyla, bayrağıyla ezanı söz konusu olduğunda gözünün bir şeyi görmeyeceğinin kanıtıdır. Askerimize canımız kurban" dedi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde Mehmetçiğe şiirler yazan, en büyük hayali askerlik yapmak olan bir öğrenciyi Belediye Başkanı Zeki Gül ile birlikte Kilis'e getireceklerini dile getiren Karadağ, öğrenciyi Mehmetçiklerle buluşturacaklarını söyledi.

AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da, AK Parti Çorum teşkilatları olarak ikinci kez Kilis'e geldiklerini hatırlattı. Mehmetçiğin Afrin'i ele geçirdiğini dile getiren milletvekili Salim Uslu, "Bölgede huzurun olmasını istiyoruz. Çok şükür huzur da tesis edilmiş durumda. İnşallah terör odakları temizlendiğinde bölge huzur bölgesi haline gelecek. Buraya gelen Suriyeli kardeşlerimizde şuanda dönmeye başladı" diye konuştu.

Bugünlerde Türkiye dostlarının sessiz kaldığını kaydeden Uslu, "Bugünler geçecek Türkiye gücünü ispat edecek. Asla ve kata bölünmeyecek. Biz bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız. Asker sivil, Alevi Sünni, Türk Kürt ayrımı yapmadan hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Yeter ki al bayrak gönderden inmesin, ezan dinmesin vatanımız bölünmesin derdimiz bu. Çorum halkına çok teşekkür ediyorum. Çorum halkı sadece 5 tır yardım malzemesi değil dualarını ve gönüllerini de gönderdi. Çorumluları temsilen hepimiz buradayız" dedi.

Çorum halkının yaptığı yardımın bir sembol olduğunu dile getiren AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, "Devletimiz askerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak güçtedir. Ancak bu tablo bir şeyi gösteriyor. Bu yardım bugün malımızla gerekirse yarında canımızla geleceğimizin bir işaretidir. Kilis halkı olarak teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Tasa da kıvançta da Allah birliğinizi beraberliğimizi bozmasın. Hepimizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Türk milletinin Çanakkale'den bugüne duruşunun belli olduğunu belirterek, "Her zaman askerinin yanında. Ordu-millet el ele. Bu hareketi sadece Türk Silahlı Kuvvetleri irca etmedi. Manevi güç çok önemli. Genelkurmay Başkanlığımız askerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Ancak getirmiş olduğunuz yardımların manevi yönü çok kuvvetli. Çorum halkına ve Türk milletine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yardım malzemelerinin tesliminin ardından Çorum heyeti, Alay Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçiklerle sohbet etti. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ise İl Jandarma Komutanı Albay Başaklıgil'e Bayatlı öğrenciler tarafından yazılan mektupları teslim etti.

Ziyarette Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve ilçe başkanları ile partililer hazır bulundu. - ÇORUM