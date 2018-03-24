AK Parti Çorum Teşkilatlarından Kilis Çıkarması

AK Parti Çorum teşkilatları, Zeytin Dalı Harekatı ile bölge halkına destek vermek için ikinci kez Kilis'e gitti.

AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile AK Parti Çorum İl Başkanlığı'ndaki heyet ilk olarak Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kaya ile bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla il genelinde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar hakkında vali Tekinarslan ve başkan Kaya'ya bilgi veren Uslu ve Karadağ daha sonra karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu ziyaretinize bize şeref ve moral verdiniz. Ülkemizin her noktasından Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden beri insanlarımız, hem operasyon ile ilgili duygularını paylaşma hem ülkemizin birliğini bütünlüğünü ve kardeşliğine gelip burada, Kilisli hemşerilerimizle görmeleri hem de kahraman Mehmetçiğimize moral desteği vermek adına buraya geliyorlar. Çorum milletvekilimiz, il başkanımız, ilçe başkanları, buraya ikinci kez gelerek bizi ziyaret ettiler. Kendine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kilisi Belediye Başkanı Hasan Kaya da, bölgede yaşananlar hakkında misafir heyete bilgi verdi. Bölgede yaşanan gelişmelerle birlikte terör örgütleri tarafından Kilis'e 97 adet füze atıldığını açıklayan Kaya, o dönem hedef gözetmeksizin yapılan saldırılarda bir çok insan şehit olurken, bir çok insanın yaralandığını yaşanan gelişmelerden dolayı şehirde insanların psikolojimken etkilendiğine dikkat çekti.

Suriye'de yaşanan süreçten önce bir kısım çevrelerin" nerde bu devlet" diye bağırırken, Fırat Kalkanı operasyonu başladıktan sonra ise "Suriye'de ne işimiz var" diye bağırmaya başladığını anlatan Başkan Kaya, "Dünyanın en büyük terör örgütü dedikleri DEAŞ'tan kısa sürede bölge temizlenirken bu sefer Burseya dedikleri dağın olduğu bölgeye silah yığınakları yapılmaya başlandı. Burseya Kilis'e kuş uçumu ile 5 kilometre. Zeytin dalı Harekatı başladı. Batı bu defa aman sivillere dokunmayın diye açıklamalar yapmaya başladı. Oradan füzeler atıldı. Atılan füzeler evimizin odasına, yemek yediğimiz lokantalara çarşıya düştü. Hiç kimse çıkıp Kilis'teki sivillere neden füze atıyorsunuz demedi. Orada eli keleşli olanlara sivil dediler bize demediler. Hiçbir kınama gelmedi. Kilis halkı çok dik durdu. Vatandaşlar askerlerle birlikte cepheye gitmek istedi. Kadınlarımız timler oluşturdu. Kimisi dua timi kimisi güvenlik güçlerimize yemek vermek için yemek timleri kurdu. Askerlerimizin buna ihtiyacı var mıydı yoktu. Sırf manevi destek vermek için bunları yaptılar. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bizi yalnız bırakmayan milletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ise, parti teşkilatlarıyla birlikte ikinci kez Kilis'te olduklarını belirterek, "Daha önce de teşkilatlarımızla ziyarette bulunmuştuk. O zamanki ziyaretimizde valimiz devletimizin maddi olarak herhangi bir şeye ihtiyacı yok demişti. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Askerimizin hiçbir ihtiyacı yok. Ama bugünlerde manevi destek önemli demişti. Valimiz eğer yardım getirecekseniz de dayanıklı tüketim malları getirin demişti. Çorum il teşkilatı olarak ilçe başkanlarımızla bir toplantı yaparak çalışma yaptık. 20 gün içerisinde 1 milyon liralık yardım malzemesi toplayarak buraya getirdik. Burada ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Türk insanının gönlünün ne kadar zengin olduğu ortaya çıkıyor. Çorumdan gelen getirdiğimiz malzemelerimizi komutanlığımıza teslim edeceğiz. Esnaf ziyaret edeceğiz. Kilisli hemşehrilerimize misafirperverliğinden teşekkür ediyorum. Biz buraya sadece yardım değil Çorum halkının selamını, dualarını da getirdik" ifadelerini kullandı.

Kilis halkıyla dayanışma için kente geldiklerini dile getiren AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ise, "Çorum halkının kadirşinaslığını buraya taşımak Türk milletinin zor günde bir ve beraber oludğunu göstermek adına buradayız. Hem dostlarımızı görüyoruz hem dostlarımızın kötü gününde yanlarında oluyoruz. Bundan böyle 7 düvel Türkiye'ye karşı kim kötülük düşünürse hesabını bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalacak. Artık eski Türkiye yok. Yeni Türkiye var. Herkesin önünde el pençe duran değil, aksine hakkımızı hukukumuzu savunan bir liderimiz ve ülkemiz var. Tarih boyunca ülkemize kimse baş eğdiremedi ama bundan sonra kimse eğdirmeyecek. Buradaki yöneticilerimize, Kilis halkına, esnafına, başımızın dik gezmesine vesile olan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Millet olarak Suriye halkının yanında olduğumuzu kaydeden Uslu, "Suriye'de siviller vuruluyor gibi söylemleri hikaye. Bunlar Türkiye'ye karşı yürütülen kara bir kampanyadan ibarettir. Bizim ne Suriye'nin en ufak bir toprağında gözümüz vardır ne de bir tane sivilin burnunun kanamasına tahammülümüz vardır. Biz sınırımızdaki terör örgütlerini temizlemek istiyoruz. Sınır ihlaline karşı, terörizme karşı AB'den NATO'dan duyarlılık gösterip Türkiye ile dayanışma içerisinde olmalarını bekliyorduk. Ama bunu görmediğimiz için bugün söyledikleri bir kulağımızdan girip diğer kulağımızdan çıkıyor. Biz kendi imkanlarımızla yerli imkanlarımızla yüreğimizle canımızla kanımızla ülkemizi sonuna denk korumaya huzur ve barışı tesis etmeye kararlıyız. Bölge barış ve huzur adası olacak" diye konuştu.

Heyette Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, ilçe başkanları ve partililer hazır bulundu. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kaya ile yapılan görüşmenin ardından Çorum heyeti AK Parti Teşkilatları tarafından toplanan yardım malzemelerini Kilis İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret ederek teslim etti. Buradaki programın ardından Çorum heyeti gün boyunca Kilis halkı ile buluştu. Kilis esnafından alışveriş yapan Çorum heyeti, gönüllerinin ve dualarının Kilis halkı ve Mehçikle olduğunu ifade ettiler. - ÇORUM