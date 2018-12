AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam Göreve Başladı

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Av.Ahmet Sağlam gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan'ın Altıeylül Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan göreve atanan Ahmet Sağlam gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Devir teslim töreninde konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Yusuf Ziya Kısaer "Malumunuz yaşadığımız bir süreç oldu. İl Başkanımız Av. Hasan Demiraslan'ın ilçe belediye aday adaylığı için istifasından sonra bana vekalet verilmişti. Bu vekaltein sonrasında da genel merkezimizin ve cumhurbaşkanımızın taktirleri ile çok değerli dava arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz Av. Ahmet Sağlam beyefendi il başkanı olarak atanmış durumda. Kendisine verilen bu kutlu görevde başarılar diliyorum. Çok başarılı çalışmalar yapacağından, çok başarılı süreçler geçireceğinden hiç endişemiz yok. Bizler de bu ak davanın, ak gönüllüleri olarak her zman başkanımızın yanında, arkasında emrindeyiz inşallah. Hep beraber cumhurbaşkanımızın verdiği talimat gereği Balıkesirimizi şahlandıracağız"dedi.

"İnşallah elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışacağız"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam yaptığı ilk açıklamasında "Malum olduğu üzere süreci biliyorsunuz cumhurbaşkanımızın taktirleri ile 2 gün önce aranıp Ankara'da ilk başkanlığı görevi tarafımıza tebliğ edildi. Bu olay bizde kaderin yaşanacağı manasına geliyor. Balıkesir'de ve ülkemizde karışıklıklar mevcut. Bu olayla alakalı gerekli düzenleme, gerektiğinde ara bulma ve yeniden gönüllüleri bir ve baraberlik noktasında toplama, vatana millete hizmet etme yolunda inşallah rabbimin bize tevdi etmiş olduğu başkanımızın eliyle bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Fakat öncelikle belirtmek lazım ki bizler faniyiz, insanız hepimizin yetkisi sınırlı. Birlik ve beraberlikle oluyor bu işler vatan millet hepimizin. Tek bir amacımız olmalı rabbim tarafından verilen bu kısa ömür içerisinde kendimizi Allah'a sevdirebilmek, bundan sonra ki nesillerimize vetanımızı ve milletimizi en iyi şekilde bırakabilmek adına hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışacağız. Amacımız bu olmalı yoksa bu fani dünyada kimler gelip kimler geçmedi ki. Bu bilinçle bu dava şuuruyla birlik beraberlik içinde vekillerimizle, teşkilatlarımızla, başkanlarımızla inşallah elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışacağız"şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz yapıcı olmak"

Önceliklerinin yapıcı olmak olduğuna dikkat çeken Çeken Başkan Sağlam "Birlik ve bareberliğimiz olacak. Daha öncesinde siyasette kavgalar, gürültüler, anlaşmazlıklar oldu. İnsanız hepimizin nevsi var. Mutlaka beklentilerin her zaman karşılanamadığı zamanlar olacak. Ama ister ki gönül bu satten sonrasında yapıcı olalım, çözüm bulalım elimizden geldiğince. Sonuçta her nasip Allah'tan bizler sadece vesile olabiliriz. Bu konuda da elimizden geleni yapacağımıza dair sizlerinde şüphesi olmasın. Basın mensubu arkadaşlardan da özellikle rica ediyorum. Balıkesirmizi daha önceki dönemde insanların algıya yönelik çeşitli haberler yaptırıldı. Lütfen önce her hangibir olay varsa bunu beraber paylaşalım. Husumetler çıkartmayalım., nihayetinde fitne huzursuzluk hiç kimseye fayda sağlamıyor. Bunun önüne geçmek lazım. Meslek hayatımızın içerisinde de malum avukatım pek çok boşanma ve diğer davalarımız olmuştur. Hepsinde öncelikle tarafları birleştirici çünkü arada çocuklar oluyor. Hep bu felsefe ile hareker etmişizdir. Rabbim inşallah bundan sonrada bu süreçte bize sunulan bu güven üzerine hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin bizlere"dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Yusuf Ziya Kısaer görevi devralan yeni il başkanı Sağlam çiçek taktim etti. Başkan Sağlam devirteslim töreninin ardından teşkilat üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. - BALIKESİR