AK Parti Ağrı İl Başkan adayı Özyolcu Ağrı'da çiçeklerle karşılandı

AK Parti Ağrı İl Başkan adayı Halil Özyolcu Ağrı'da çiçeklerle karşılandı.

Çarşamba günü yapılacak AK Parti 7. Olağan Kongresi öncesi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Ankara'dan uçakla Erzurum'a buradan da kara yolu ile Ağrı'ya gelen AK Parti İl Başkan adayı Özyolcu, Eleşkirt ilçesinin girişinde partililerce çiçeklerle karşılandı.

Karşılama ve kurban kesiminin ardından il merkezindeki Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Sayan, Özyolcu'nun geçmişte milletvekilliği ve il başkanlığının yanı sıra partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığını söyledi.

Sayan, AK Parti bayrağını daha da yukarıya kaldıracaklarını belirtti.

Özyolcu ise birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Ağrı'yı daha iyi noktalara taşıyacaklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez