Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmet Verecek

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün modern, yeni hizmet binası tamamlandı.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün modern, yeni hizmet binası tamamlandı.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müdürlüğüne bağlı Giresun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınacak. Taşınma işlemleri için gerekli çalışmalara başlanılmış olup İl Müdürlüğü ve bağlı birimleri Ağustos ayı sonuna doğru yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

Halen, Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Giresun Valiliği Hizmet Binası içerisinde C Blok 2. Katta hizmet veren Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile A Blok 4. Katta hizmet veren Giresun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, yine ayrı bir binada hizmet vermekte olan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 226. Şube Müdürlüğü ve Namık Kemal İlkokulu gibi kamu binalarının hemen yanında Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 203/207 adresindeki kendi hizmet binalarına taşınmış olacak.

Böylelikle, farklı yerlerde hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bu 3 kurum tek bir çatı altında toplanmış olacak. Yeni hizmet binasına taşınma işlemleri tamamlandığında, vatandaşlarımız; işlemlerini daha hızlı takip edebileceği, daha kolay ulaşılabileceği, fiziki açıdan daha uygun olan modern bir binada hizmet almaya devam edecek.

Yeni hizmet binasında; Evde Bakım, Sosyal ve Ekonomik Destek, Erişilebilirlik birimleri hizmetler giriş katında verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Giresun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan; Korunmaya Muhtaç Çocuk, Eğitim ve Danışmanlık, Özel Bakım, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çocuk Kulüpleri, Engelli Kimlik Kartı hizmetleri binanın 1. Katında verilecek. Ayrıca Korunma kararlı olup da evlerde yaşayan çocukların iş ve işlemlerini yürüten Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü de bu katta yer alacak. Binanın 2. Katında ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet, Koruyucu Aile, Evlat Edinme, Doğum Yardımı hizmetleri verilecektir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yüklenici firma ile 8 Mart 2017 tarihinde imzalanan sözleşme ve 18 Nisan 2017 tarihinde yapılan yer teslimi ile inşaatına başlanılan bina, 3 bin 293 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, 6 bin 66 m² kullanım alanına sahip olup B+Z+3+AS. MAK. D. katlı olarak yapıldı.

Kaynak: Habermetre