Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye dünyada da bölgesinde de içinde bulunduğu kültür havzası itibarıyla da geleceğe teklif sunacak, geleceğe bir ses bırakacak, yegane ülkedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye dünyada da bölgesinde de içinde bulunduğu kültür havzası itibarıyla da geleceğe teklif sunacak, geleceğe bir ses bırakacak, yegane ülkedir." dedi.

Yanık, partisinin İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, Kahramanmaraş'ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Teşkilat çalışmalarının içinden geldiğini ve 2001 yılından beri partisinin çeşitli kademelerinde görev aldığını ifade eden Yanık, "Gençlik, kadın ve diğer bütün kademe yönetimlerinin adanmışlık ruhuyla nasıl çalışmalar yaptığını, yazın sıcak, kışın kar soğuk demeden bu çalışmaları yürüttüğünü iyi biliyorum. Bugün eğer 20 yıl sonra hala daha aynı etkiyle, aynı teveccühle AK Parti iktidardaysa ve hala Türk siyasetinde daha başka bir tercih, başka bir alternatif aranmıyorsa arkadaşlar bunun iki ayağı var. Birisi hizmet edenler tarafı, birisi de sizler teşkilat olarak milletvekillerimizi, bakanlarımızı, hükümetlerimizi ayakta tutan yapılar olarak sizler." diye konuştu.

Bu birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunun altını çizen Yanık, "Yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü 20 yıllık başarıyı yeterli görmüyoruz. 20 yıl bu millete hizmet etmiş olmayı yeterli görmüyoruz. Elimizden gelen bütün fırsatı, bütün imkanı bu millet için kullanmaya, bu millet için hizmete dönüştürmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe teklif sunacak, bir ses bırakacak yegane ülke Türkiye"

Bakan Yanık, tarihin belli dönemlerinde kırılmaların bulunduğunu ve bu anların fırsata dönüştürülmesi durumunda büyük sıçramalar elde edildiğini belirtti.

Tüm dünyanın dijitalleşme ve dönüşüm çağında bulunduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Kendimizi geleceğe taşıyabilmek için yeniden bir hamle yapmak, yaşadığımız zamanı anlamak, tanımlamak, yorumlamak ve bu çağa uygun, bu zamanın insan psikolojisine uygun taşıdığımız inançtan, kültürden, tarihten gelen değer yargılarımızla bilgi ve hikmeti birleştirerek geleceğe yeni bir söz, yeni bir teklif üretmemiz gerekiyor. Türkiye dünyada da bölgesinde de içinde bulunduğu kültür havzası itibarıyla da geleceğe teklif sunacak, geleceğe bir ses bırakacak, yegane ülkedir bana göre. Bunu çok da büyük bir memnuniyetle söylemiyorum. Keşke daha fazla söz, ses bırakacak toplumlar insanlar olsa ama maalesef şu anda yegane topluluk biziz. Bu anlamda bir tarihsel sorumluluğumuzun da olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız coğrafyaya, kültür havzasına, kültüre, taşıdığımız inanca karşı da bir tarihsel misyonumuzun, sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. İşte tam da bu dönemde bu misyonu yerine getirmek yine bizlerin yapabileceği, yapması gereken bir vazife."

Kahramanmaraş'ın adıyla müsemma bir şehir olduğunu ve tarihin kırılma noktalarında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve bundan sonra da yapacağına inandığını söyleyen Yanık, "Türkiye'nin 81 ili, 84 milyon vatandaşı hepimiz, aynı amacın, aynı gayenin aynı gelecek ufkunun, misyonunun peşinde koşuyoruz. Memleketimizin her bir noktası, her bir köşesi ayrı bir güzel, ayrı bir zenginlik, ayrı bir büyüklük ufkunu içinde taşıyor. Nereye gitsek karşımıza başka türlü bir zenginlik çıkıyor. O yüzden bu 81 ilin, 84 milyon insanın ürettiği güzelliği bizim büyüterek geleceğe taşımamız gerekiyor." dedi.

"Vatandaş karne yazacak kadar dikkatli seçim tercihini kullanır"

Bakan Yanık, her seçimden sonra sonuçları incelediğini ve vatandaşın siyaset üzerine tercihini ortaya koyma noktasında çok mahir olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Her seferinde yerelde ve genel seçimde vatandaş tek tek, adeta karne yazsa bu kadar sistematik bu kadar nokta atışı karne yazacak kadar dikkatli seçim tercihini kullanır. Dolayısıyla bizim vatandaşımızın 2023'te de bu dikkatli seçim tercihini kullanacağını aklımızın bir yerinde tutarak buna göre hazırlık yapmak sorumluluğu bize ait. Seçmen kendi üzerine düşeni sandığa giderek yapar, biz de ona teklif edeceğimiz şeyi hazırlayarak kendi üzerimize düşeni yapmak yükümlülüğündeyiz. Bu anlamda teşkilatlarımıza çok iş düşüyor."

Yanık, daha sonra Bakanlığına bağlı olan kurumları basına kapalı olarak ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan