Ahmet Yesevi Üniversitesi ve YTB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Sn. Abdullah Eren arasında 23 Aralık 2021 tarihinde eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Sn. Abdullah Eren arasında 23 Aralık 2021 tarihinde eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.
Türk dünyasına hayırlı olsun.
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