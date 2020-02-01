01.02.2020 08:20 | Son Güncelleme: 01.02.2020 08:21

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, "Yaşanan son 4 depremin ardından Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini gördüm" dedi. Ercan'ın açıklamaları sonrası vatandaşlar Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi konualrını merak etti.

AHMET ERCAN KİMDİR?

Ahmet Ercan Doğum Tarihi: 15 Mart 1948

Ahmet Ercan Kaç Yaşında: 71 yaşında

Ahmet Ercan Nereli: Nazilli

Ahmet Ercan Kitaplar: Marmara'da deprem: Nerede? Ne Zaman? Ne büyüklükte? Çare!!!, Soma kıyımı: bir avuç kömür için bin yaşam

Ahmet Ercan Eğitim: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (1980)

AHMET ERCAN HAYATI

Yetişme Dönemi-Akademik Kariyeri

Ercan, 15 Mart 1948'de Aydın Nazilli'de doğdu. Selanik kökenlidir. 1960'ta başladığı Nazilli Ortaokulu'nu 1963'te bitirdi. 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gitti. 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1970'te ABD'de Kaliforniya Standford Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans-master eğitimini, 1973'te tamamlayarak mezun oldu. 1975'te Colorado School of Mines'da doktora eğitimini tamamladı. 1980'de ise Massachusetts Institute of Technology'de post doktora uzmanlığını tamamladı.

1975'ten günümüze İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde, 2011'den beri Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. 17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Sivil Toplum Kuruluşu'na üyedir. Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

AHMET ERCAN KURULUŞLAR VE DANIŞMANLIKLARI

Türkiye'de ilk kez "Jeofizik Mühendisliğini", 1983'te kurduğu Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu'nu kurarak özelleştirmiştir. 2000-2002'de TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı'nı, 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yapmıştır.

AHMET ERCAN İLGİ ALANLARI

Ercan'ın ilgi alanları; kentsel dönüşüm, yapılaşma ile yapı jeofiziği, deprem kestirimleri, yer altı kaynakları aramaları(jeotermal, su, petrol, doğalgaz, maden,taşocağı), arkeojeofizik ve Türk Dili araştırmalarıdır.

AHMET ERCAN SİYASİ DURUMU

Ercan, TBMM 2002 milletvekili seçimlerine İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak girmiştir. Bakırköy Belediye Başkanlığı'na DSP'den, 2007'de İstanbul 3. Bölge adayı olmuştur. 2014'te HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı olmuştur.

AHMET ERCAN GÖREV YERLERİ

• İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü (1975-...)

• Yeraltı Aramacılık Bilimsel Araştırma Kuruluşu (Başkan) (1984-2009)

• Bilimtey Yayınevi (Başkan) (2005)

• Maltepe Bilimteyi (Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2010-...)

• Yeditepe Bilimteyi(Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2012)

Ödüller ve Burslar

• T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 1416 Yurt Dışı Doktora Bursu [1969]

• Society of Exploration Geophysicists (SEG) Amerika'da " Yılın En Başarılı Yabancı Öğrencisi Ödülü- Outstanding Foreign Student Award" [1974]

• TÜBİTAK Post Doktora Bursu [1980]

• Yılın İletişimcisi Ödülü ( İ.Ü. İletişim Fakültesi) [2000]

• Halkın Onur Ödülü (Yerel Televizyoncular Birliği) [2002]

• Yılın Atatürkçü Bilim Adamı (Atatürkçü Düşünce Derneği) [2002]

• Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2003]

• Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2005]

• Yılın Yerbilimcisi-(Fen Bilimleri) [2013]

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