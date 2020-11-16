Ağır abi sözleri 2020: Duyulmamış ağır abi sözleri nelerdir? Kısa, anlamlı, en iyi ağır abi sözleri!

Ağır abi sözleri en çok aratılan sözlerin başında gelmektedir. Sizler için en iyi duyulmamış, kısa, anlamlı ağır abi sözlerini derledik. Haberimizden en etkileyici, duyulmamış, görülmemiş ağır abi sözlerine ulaşabilirsiniz.

Daha önce hiç bir yerde görmediğiniz ağır abi sözleri sizlerle. Duyulmamış ağır abi sözleri, kısa ağır abi sözleri, anlamlı ağır abi sözleri, ağır abi aşk sözleri, ağır abi sözleri 2020, efkarlı duyulmamış kısa ağır abi sözleri nelerdir?

DUYULMAMIŞ AĞIR ABİ SÖZLERİ

- İhanetin nedeni olmaz bedeli olur.

- Sayın kendini vazgeçilmez sananlar. Vazgeçtiklerim referansımdır. Saygılar!

- Rabbim, dedi; Dilimdeki tevekkülü kalbime indir. Tam bir tevekkül nasip et. Mademki kadere iman ettim, dilimdeki tevekkülü kalbime indir.

- Bazılarını geçmişte bıraktım böylece benden geçmiş oldular, kimlerin başına geleceklerse onlara da şimdiden geçmiş olsun.

- Hayatım senin yolunun üstüne çizilmiş gülüm sensiz olamam, yoluna çıkarım her seferinde hayalinle yatarım soğuk gecelerimde.

- Hayal kurmak için değil hayat kurmak için sevdim seni.

- Aslında insanların gerçek yüzleri her zaman ortadadır. Sadece bakmakta ve anlamakta geç kalırım.

- Ömrü bitene kadar sevmeli insan. Menfaatleri bitene kadar değil.

- Tilki gibi dostum olacağına aslan gibi düşmanım olsun.

- Ya av olacaksın ya da avcı. Ama asla avı avcıya götüren köpek olmayacaksın.

- Bazılarını geçmişte bıraktım böylece benden geçmiş oldular, kimlerin başına geleceklerse onlara da şimdiden geçmiş olsun.

Ağır abi sözleri

- Şekil yapma bana ezerim seni fazla kurcalama bozarım seni, delikanlı adam yapmaz geri, ben daima ileri giderim ezerim seni.

- Zamana bırak dediler, bende öyle yaptım. Gün, hafta, ay, yıl derken sadece şunu anladım eskiyor, ama eksilmiyor kalp ağrısı.

- Kurşun kadar hızlı yaşarım hayatı boş kovan gibi düşman doludur barutum geceleri alırım arabamı giderim belanın olduğu yere.

- İsteyene istediği kadar sevgi isteyene istemediği kadar mermi benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez.

- Hiç tanımadığım insanlarla birden yapmacık davranarak birden samimi olacağıma, egolu davranarak doğal olmayı yeğlerim. Yapmacıklıktan iyidir.

- Reislerle kurduk mekânı dayılarla harcadık bu yolları serserilerle âleme daldık delikanlılarla şekil yaptık, bizler ağır abileriz herkesi severiz.

- Bazıları şükretmeyi bazıları küfretmeyi öğretir insana.

- Şımaracak kimsen olmayınca hayat seni kocaman bir adama çevirir.

- Çocuk yok karşında anlatma masal, kurbağa bekleme olursun sanal, bizim sevgimiz her zaman real, delikanlı gibi seviyoruz ağır abileri izliyoruz.

- Benim gözüm karadır sevdiğime değer veririm değer verdiğimi severim, sen benim değerimi bilmedin şimdi sokak köşelerinde pekguzelsozler.com değer ara kendine değersiz insan!

EN İYİ AĞIR ABİ SÖZLERİ

- Her genç delikanlının sevgilisi olabilir ama her genç kızın delikanlı sevgilisi olamaz.

- Acı çekiyordum senden sonra, fakat unuttuğun bir şey vardı. Çektiğim her acı beni değil, içimdeki seni öldürüyordu.

- Var mısın yok musun hayatımda belli değil, seni seveceğime yarışmaya katılırdım sevenlerin arasını yapardım güzelim.

- Bazı kadınların pembe olsa da kimliği, adamım diye gezen birçoğundan daha mavidir yüreği.

- Güneş yüzlüm benim senin için karanlıklardan çıkıp taktım belime silahımı ağır abi olmanın yoktur hesabı.

- Hakkımda kimi ne konuştuğu çok dert değil aslında. Netice de insan dediğin hazmedemediğini kusar.

- Eskiden karanlıktan korkar yağmurdan ürperirdim şimdi karanlıklar sırdaşım yağmurlar gözyaşım oldu.

- Bana aşktan bahsetme sevmek kim sen kimsin! Sevmeyi bilmeyen aşk acısı ne bilsin.

- Hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin kendi doğrularınla yaşarsan ezersin.

- Yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğumun bas harflerisin.

- Beni bir gün boynum eğik görürseniz bilin ki yere düşen bir şeyi almak için eğilmişimdir.

- Ben en azından katilimi tanıyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte, kim vurduya gideceksin.

- Kimseye güvenme… Bugün sana can veren yarın seni boğabilir.

- Serseriler ağlamaz ağlarsa kimse susturamaz sunu bil ki sosyete kızı herkes serseri olamaz.

- Dönüp bir an geçmişi anımsadığında canın çok acır. Ama nafile geçmiş olsun lafı binlerce kez kulaklarında yankılanır.

- Hayat yollardan çizilmiş olsa bile bu yollardan birini seçeceksin seçtiğin yolda ölüm olsa bile selam verip geçeceksin.

- Kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum ama sesimi çıkaramıyorum. Böylesi daha eğlenceli.

- Ayaktayım işte herkese inat. Kralı da gelse bozulmaz bu saltanat. Hatun da benim kanun da… O Kadar!

- Yüreğimiz darağacındayken bile ölüme koşup sevdiklerimizin kıymetini hep bildik.

- Karanlık gecelerde çıkar ismimiz aleme ağır abidir adımız bilir alem bizi.

KISA AĞIR ABİ SÖZLERİ

- Bazıları şükretmeyi; bazıları küfretmeyi öğretir insana.

- Biz popüler değiliz adamız, bizim durumlarımız değil adamlığımız beğenilir.

- Sonunu düşünen kahraman olamaz.

- İhanetin nedeni olmaz bedeli olur.

- Adamlık, her gün aynı kadına aşık olmaktır.

- Adamlık, her gün aynı kadına aşık olmaktır.

- Herkesin gecesi, kendi yarası kadar derindir.

- Ölümle burun buruna gelmedik ama, kafa kafaya da çok verdik.

- Bizim için her zaman siyah ve Ağır Abi Sözleri beyaz vardır arası gri yoktur.

- Bazı insanları da sadece, tanıyana kadar çok seversin!

- Kimine göre yalanım kimine göre kralım ben adamına göre adamım.

- Kalemimi kırmış olabilirsiniz ama mürekkebimde boğulacaksınız.

- Kalabalıkta artistlik yapanın; tenhada özrü kabul olmaz.

-Erkeğin adam olduğu yerde kadın her zaman hanımefendidir.

- Bedenin bakire olsa ne yazar ruhun or.pu olduktan sonra.

- Bir kadını mutlu etmek için; dost gibi dertleş, baba gibi koru, adam gibi sev.

- Herkesin gecesi, kendi yarası kadar derindir.

- Bu günde ölmedik, ama yaşadık mı? O da belli değil.

- Delikanlılık belinde taşıdığın silah değil bedeninde taşıdığın yürektedir.

- İhanetin nedeni olmaz bedeli olur.

- Deli tarafıma gelme sakın, orada ben bile hükümsüzüm.

- Adamlık, her gün aynı kadına aşık olmaktır.

- O benim delice tutkum, hiçbir zaman iyileşmeyecek yaramdı.

- Hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin, kendi doğrularınla yaşarsan ezersin.

- Kalabalıkta artistlik yapanın; tenhada özrü kabul olmaz.

- Biz hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar hep müsait bir yerde indiler.

- Saygıda kusur ettiysem vardır bir bildiğim.

- Erkek adam hata yapar, ama asla yamuk yapmaz.

- Hayal kurmak için değil; hayat kurmak için sevdim seni.

EFKARLI AĞIR ABİ SÖZLERİ

- Karanlığın pezevenk olup beni yalnızlığa satmasına yalnızlığın fahişe olup benle yatmasına alıştım artık.

- Siz sokakların efendisi sandığınız semtlerin çocuklarısınız, bizler sizlere bağışladık o sokakları.

- Şımaracak kimsen olmayınca, hayat seni kocaman bir adama çevirir.

- Biz popüler değiliz adamız, bizim durumlarımız değil adamlığımız beğenilir.

- Hayat yollardan çizilmiş olsa bile bu yollardan birini seçeceksin seçtiğin yolda ölüm olsa bile selam verip geçeceksin.

- Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara.

- İnsanın en büyük hatalarından biri de doğru zamanda yanlış kişilerle doldurmaktır. (Charles Bukowski)

- Boynu bükük duruyorsam eğer içimden öyle geldiği için değil yüreğimden gidenler olduğu içindir.

- Gidene üzülme sevse gitmezdi. Gelene sevinme o da başkasından geldi.

- Ruh her zaman kendini nasıl iyileştireceğini bilir. Esas zorluk zihni susturmaktır.

- Sevdiklerimiz üzülmesin diye içiniz kan ağlarken bile tebessüm edebilecek kadar güçlü olur seven insan.

- Neredesin, yanan alnımı müşfik avuçlarında dinlendirecek meçhul arkadaş.

- Dostluk unutulmayacak kadar güzel, ender insanlarla yaşanacak kadar özeldir.

Not : Sizlerin de bildiği en iyi, duyulmamış, hiç bir yerde yazmayan ağır abi sözleri varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz.