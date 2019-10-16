Afyonkarahisar 'sucukta hileye dikkat, domuz çıkabilir'

16.10.2019 11:10

Türkiye'nin en önemli sucuk üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da özel bir firmada gıda mühendisliği yapan Fatma Özyıldız, sucuk alacak olan vatandaşları uyararak, güvenilir markalardan alışveriş yapmalarını istedi. Hileli bir ürünü anlamak için analiz yapılması gerektiğini vurgulayan Özyıldız, Hileli ürünü anlamak çok kolay değildir. Analiz yapılmalıdır. Analizde et içerisinde ne olduğu at eti, eşek eti veya domuz eti olup olmadığı belli olur. Vatandaşlarımız ucuz sucuk almamalıdır. Ucuz sucukta hile vardır dedi.

Termal, mermer, lokum, kaymak ve haşhaşın yanı sıra sucuğu ve etiyle Türkiye'nin önemli illerinden birisi olan Afyonkarahisar'da sucuk üretimine özel önem veriliyor. Afyonkarahisar'da hijyenik ortamda kurallara uygun üretilen sucuk ayrı bir damak tadı oluşturuyor. Afyonkarahisar'da özel bir sucuk üretim fabrikasının gıda mühendisi Fatma Özyıldız, sucuk tüketecek vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Damak tadı, rengi, içerisine kullanılan baharatıyla sucuğun öneminden bahseden Özyıldız, hileli sucuğu anlamak için analiz yaptırılması gerektiğini ya da ucuz sucuk alınmamasını istedi. Özyıldız, markalı sucuklara vatandaşların yönelmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

SUCUĞUN ÜRETİM AŞAMASINI ANLATTI

Özel bir sucuk üretim şirketinde 3 yıldır Üretim Müdürlüğü yapan gıda mühendisi Fatma Özyıldız, sucuk için öncelikle yüzde 100 dana etinin olması gerektiğini söyledi. Dana etinin karkas olarak alındığını ve kemiklerinden ayrılmasının ardından sucuk üretimi için birçok safhadan geçtiğini belirten Özyıldız, sucuğun üretim aşamasını şöyle anlattı

Karkasından ayrılan et sinir ayıklama makinesinden geçirilir. Etin içerisinde sinir başta olmak üzere ne varsa onlar ayrı bir işlemeden geçilir. Sucuk hamuru için gerekli olan dana eti, yağ, sarımsak ve baharatlarıyla beraber karıştırılır. Belirli bir süre ve sucuğu sucuk yapan o tadın elde edilmesi için dinlenmeye alınır. Dinlendirilmiş olan sucuk hamuru dolum aşamasına getirilir. Dolum aşamasında doğal kılıf kullanılıyorsa kılıfların hijyeni önemlidir. Bu nedenle potasyum sorbat ve asitli suya daldırılıp çıkartılır. Daha sonra dolum işlemi gerçekleşir. Dolum işlemi gerçekleştikten sonra genelde fermente bir ürün ise fermantasyon aşamasında bir işlemimiz var. Dolan sucuk hamurlarını fermantasyona tabi tutuyoruz. Yaklaşık 16 ile 18 saatlik süreyle 28 ile 30 derecelik sıcaklıklarda yüzde 90 bağ ile sucukların olgunlaştırılmasını sağlıyoruz. Bu aşama bizim için çok önemlidir. Sucukların orada tat ve aroma gelişimi söz konusudur. Birçok bakterilerin ve yabancı maddelerin bir miktar da olsa elemine edildiği bir aşamadır. Fermantasyonun ardından ürünler ışıl işlemine tabi tutulur. Işıl işleminin ardından paketlemeye hazır hale getirilir.

'GÜVENİLİR MARKALARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN'

Sucuk tüketeceklere öncelikle güvenilir bir markayı tercih etmelerini tavsiye eden Fatma Özyıldız, Sucuğun kendisine has doğal bir rengi vardır. Sucuğun içerisindeki yağlar mozaik bir yapıda olmalıdır. Dilimlenebilir özelliği çok iyi olmalıdır. Hatta tavaya atıldığında yağını çok fazla salmamalıdır. Çünkü sucuğu sucuk yapan özellikler bunlardır dedi.

'UCUZ SUCUKTA HİLE VARDIR'

Hileli ürünler için önceliğin analiz olduğuna dikkati çeken Fatma Özyıldız, açıklamasına şu ifadelerle devam etti

Hileli bir ürünü anlamak aslında çok da kolay bir şey değildir. Ancak analiz yaptırılabilir. Ama onlar da tabii bazı kurumlar tarafından gerçekleştiriyor. Ancak bir müşteri ilgili kuruma bir şikayet verdikten sonra analizlerde etin içerisinde ne olduğu at eti, eşek eti veya domuz eti olup olmadığını ancak analizler vasıtasıyla anlayabiliriz. Vatandaşların ucuz sucuk almamaları gerekiyor. Özellikle fiyattan da anlayabilirler. Ucuz sucuk yiyorlarsa bilin ki bu üründe hile vardır.

'KALİTELİ SUCUKTA BURUŞMA OLMAZ'

30 yıldır aynı şirkette et ve et ürünleri bölümünde çalıştığını söyleyen Kadir Yıldırım, kaliteli sucuğu fiyatından anlamanın mümkün olduğunu vurguladı. Yıldırım, şöyle konuştu

Sucuğun kilosu ortalama 65 ile 70 TL arasındadır. Sucuğun kalitesini fiyatının yanı sıra renginden anlayabiliriz. Rengine bakıldığında et oranını hemen belli eder. Genelde müşterilerimiz de sucuğun nasıl yapıldığını soruyor. Biz de gerekli açıklamaları ve hangi işlemlerden geçtiğini anlatıyoruz. Sucukta hileyi genelde pişirirken anlarsınız. Sucuğu tavaya attığınız zaman yağ oranı yüksekse sucuk tavada buruşur. Ama kaliteli sucukta buruşma olmaz ve tamamen tavada olduğu gibi kalır.

'DOSTLARIMA DA SUCUK İKRAM EDİYORUM'

Muğla'dan İstanbul, Ankara veya Konya'ya giderken Afyonkarahisar'a uğrayarak sucuk yediğini söyleyen Ali Gümüşhan, kaliteli sucuğu doğal bağırsak ve parlak renginden anladığını belirtti. Gümüşhan, Her geldiğimde sucuğu dilimleterek burada ızgara üzerinde pişirtiliyorum. Daha sonra tadına bakıyorum. Her gelip geçerken bunu yapıyorum. Ayrıca akraba ve dostlarıma da sucuk alıp ikram ediyorum dedi.

Kaynak: DHA