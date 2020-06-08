Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu
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Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu

Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu Zirai dondan haşhaş etkilenmedi, üretici verimli bir hasat dönemi bekliyor Afyonkarahisar'ın tarlalarında açan mor-beyaz renkli haşhaş çiçekleri görsel şölen oluşturarak vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

08.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:09

Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu

Zirai dondan haşhaş etkilenmedi, üretici verimli bir hasat dönemi bekliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın tarlalarında açan mor-beyaz renkli haşhaş çiçekleri görsel şölen oluşturarak vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, bu yıl haşhaşların verimli olacağını belirterek, "Şuhut'umuz haşhaş ekiminde önemli bir paya sahip. Haşhaşlarımız bu yıl gerçekten verimli bir dönemini yaşıyor. Gördüğünüz gibi çiçekler açmış durumda yakında çiçekler olgunlaştığı zaman da haşhaş hasadı verimli geçecektir diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz iklimsel değişiklikler çiftçimizin başına herhangi bir felaketlere yol açabiliyor. İnşallah öyle bir felaket olmaz diye temenni ediyorum. Yaklaşık 10-15 gün evvel zirai don hadisesinde patatestir, fasulyedir, mısırdır ekili alanlarda baya bir hasar meydana gelmişti. O zarardan zirai don meselesinden haşhaşlarımız etkilenmedi Allah'a şükür. Haşhaşların bu saatten sonra etkilenebileceği şey dolu biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta yağışlar var, inşallah çok kötü bir dolu felaketi yaşanmaz. Kaliteli, verimli haşhaş hasadı olur ve memleketimizin tüketimine sunarız diye temenni ediyorum. Çiftçilerimize de bol bereketli bir yıl diliyorum. Hemen hemen bütün ekili arazilerde gördüğümüz kadarıyla haşhaşların verimli olacağı görülüyor öyle tahmin ediyoruz. İnşallah böyle devam ederse hasat mevsiminde de iyi haşhaş ve kapsül elde edilir. Biliyorsunuz haşhaş kapsüllerini Bolvadin ilçemizde alkolik fabrikamız var ve ilaç sektöründe kullanılmak için devlet tarafından alınıyor. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza söyleyeyim haşhaş ezmesi bizim Şuhutumuz da meşhurdur. Yemek olarak tatlandırılmış balla değişik pekmezlerle karıştırılarak veya sadesi yenilebilir. Artı ekmekli ürünlerde kullanılabilir. Yani değişik gıda sektöründe kullanılan haşhaşın daha geniş tüketim alanına gönderilebilmesi için biraz daha insanlarımızın bilgilendirilmesi lazım ki bunu tüketebilsin. Ben zaman zaman Türkiye'deki vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde haşhaş ezmesi ile hiç görmediklerini takmadıklarını görebiliyorum. Buradan tavsiyem de mutlaka yolları Afyon'a ve Şuhut ilçemize düşerse haşhaş ezmesi alsınlar. Yol kenarındaki tesislerimizde bu ürün mevcut. Hatta doktorlardan duyduğumuz tavsiyelerde kolesterole faydalı olduğunu duyuyoruz. Ben Türkiye'deki haşhaş üretiminin ve tüketiminin artmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Haşhaş üreticisi Ali Gündoğan ise, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarında, "Bu sene hakikaten Mevlam iklimini verdi, güzel bir verim bekleniyor. Şuana kadar kazasız belasız geldi. Çiçeklerden sonra kelleler oluştuğu zaman inşallah tanelerde bol olur. Taneler bol olursa alkoli oranı yüksek olur. Verimli bir yıl geçireceğiz inşallah. Şuanda yaklaşık bir ay sonra haşhaş hasadına başlanır. Haşhaş ekiminin yazlık ve güzlük olarak iki ekim safhası vardır. Güzlük ekim Eylül ve Ekim aylarında ekilir aksi bir durum olursa Aralık ve Şubat aylarında ekilir. Tabii güzlük ekimler daha çok verim verir. Hassa'da ise Temmuz sonu ve Ağustos başı tamamen bitmiş olur" ifadelerine yer verdi.

Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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