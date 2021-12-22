Afyon MYO'da Muhasebe Mesleği Anlatıldı

AFYON (Habermetre) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Afyon Meslek Yüksekokulu tarafından "Muhasebe Eğitim Semineri" düzenlendi.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında öğrenim gören öğrencilerin, akademik gelişimleri yanında mesleki gelişimlerine de katkı sağlamak, aynı zamanda muhasebe ve muhasebe mesleği hakkında farkındalık yaratmak amacını taşıyan seminerin moderatörlüğünü Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Banu Demirhan yaptı. Seminerde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Serhat Gümüş, Başkan Yardımcısı Naci Yıldırım, Genel Sekreter Esen İnkaya, Muhasip Üye Kadir Karaağaç ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Çiğdem Pınar Kurşun öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

"Sosyal başarı çok önemli"

Seminerin moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Banu Demirhan, muhasebe mesleğinin önemi ve istihdam kaynakları hakkında bilgi verdi. Seminerde ilk sözü SMMM Odası Başkanı Serhat Gümüş aldı. Kendisinin de AKÜ mezunu olduğunu söyleyen Gümüş, "Günümüzde akademik başarı ve sosyal başarı birbiriyle yarışıyor. Tabii ki akademik başarı çok önemli. Mutlaka ve mutlaka derslerinizde başarılı olmak zorundasınız. Bundan sonra sosyal başarının, akademik başarının bir tık daha önüne geçtiğini düşünüyorum. Yani bulunduğunuz zamanın kıymetini bilmelisiniz. Bulunduğumuz ortamın kıymetini bilmelisiniz. Her zaman birbirinizle iyi ilişkiler içinde olmalısınız. Çok gezmelisiniz, çok görmelisiniz, çok okumalısınız. Boş zamanlarınızda mutlaka bir sosyal faaliyette bulunmalısınız. Kendinizi sürekli geliştirmek ve zamana ayak uydurmak zorundasınız" dedi.

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak için fakülte mezunu olmak şart"

SMMM Odası Genel Sekreteri Esen İnkaya ise meslekte başarılı olmak için yapılması gerekenlerden bahsetti. İnkaya "Serbest muhasebeci ve mali müşavir olabilmek için ilk şart, 4 yıllık üniversite mezunu olmak. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler fakültelerinden lisans seviyesinde mezun olmak gerekiyor. ya da bu fakülteler dışında herhangi bir okuldan lisans düzeyinde mezun olduysanız, yine hukuk, iktisat, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler fakültelerinden lisansüstü diploma almanız gerekiyor. Mali müşavir olmak için öncelikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamıza geliyorsunuz. Staj dosyanızı açtırıp kaydınızı yaptırıyorsunuz. Sınav harçlarını yatırıyorsunuz. Bu şekilde staja giriş sınavına hak kazanıyorsunuz. Staja Giriş sınavı, yılda 3 kere ve test şeklinde yapılıyor" şeklinde konuştu.

SMMM Odası Stajı

SMMM Odası Muhasip Üyesi Kadir Karaağaç ise Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavı hakkında bilgi verdi. Karaağaç, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavı, staja giriş sınavından başarılı olup stajını tamamlayan meslek mensubu adayların, staj süresinin bitişinde, serbest muhasebeci mali müşavir olabilmesi için gireceği bir sınavdır. Stajı biten adayın staj süresinin bitiminde bir yıl içerisinde Mali Müşavirlik Yeterlik Sınavına başvuruda bulunması gerekiyor. İlk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, 3 kez açılacak tüm sınavlara arkadaşlarımız girebilirler. Bu da toplamda bütün derslerden 10 sınava denk geliyor" dedi.

"Muhasebe, satranç gibidir"

SMMM Odası Üyesi Çiğdem Pınar Kurşun da konuşmasında mali müşavirin görevleri hakkında bilgi verdi. Kurşun, "Muhasebe işi, sadece defter tutmak değildir. Defter tutmak için de ruhsata ihtiyacınız yoktur. Zaten ruhsat, sadece devlete beyannameleri verirken, yasaların gerektirdiği, 3568 Sayılı Yasamızın da mükerrer sorumluluk maddeleri ile verdiği devredilmiş bir yetkidir. Ama bu işin asıl özü denetimdir; niye denetim diyorum şimdi? Bürolarda defter tutmak, faturaların gelmesi gibi şeyler bu dijitalleşme çağında yavaş yavaş önemini kaybedecek. Mesleğin yönü değişecek. Çünkü muhasebe işi denetimdir. Yönetim danışmanlığıdır. Sosyalleşme konusunda Serhat beye katılıyorum. Sosyalleşirken iletişim becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Kendi torbalarınıza da bir sürü ek yetenek koyuyorsunuz ve bunlarla girişimcilik ruhunu kazanıyorsunuz. Hayal gücünüzü kullanıyorsunuz. Aynı zamanda bu iş bir strateji işidir. Muhasebe satranç gibidir, bir strateji işidir. Bütün bunlarla birlikte, yabancı dilinizi güçlendirmelisiniz" şeklinde konuştu.

SMMM Odası Başkan Yardımcısı Naci Yıldırım ise hedefleri erken koymanın önemine değinerek, "Ben mesela, belgeyi aldığımda 15 yıllık evliydim. Sizin inşallah hayatta keşkeleriniz çok fazla olmaz. Hedef koymak zaten size başarıyı getirir. Herkesin keşkeleri vardır ve bu keşkeler insanları olgunlaştırır" dedi.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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