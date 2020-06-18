AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Bursa, afet tehlikesi yüksek illerden bir tanesi"
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AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Bursa, afet tehlikesi yüksek illerden bir tanesi"

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Bursa, afet tehlikesi yüksek illerden bir tanesi" Güllüoğlu: "Elazığ-Malatya Depremi TAMP'ın birçok detayıyla test edildiği ve aynı zamanda uygulandığı bir afet oldu" AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ-Malatya depreminin TAMP'ın birçok detayıyla test edildiği ve...

18.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:42

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Bursa, afet tehlikesi yüksek illerden bir tanesi"

Güllüoğlu: "Elazığ-Malatya Depremi TAMP'ın birçok detayıyla test edildiği ve aynı zamanda uygulandığı bir afet oldu"

BURSA - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ-Malatya depreminin TAMP'ın birçok detayıyla test edildiği ve aynı zamanda uygulandığı bir afet olduğunu belirtti.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma grupları toplantısı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın iştirakiyle gerçekleştirildi. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, TAMP ile ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Bursa'nın deprem bölgesinde olduğunu ve aynı zamanda afet riskinin yüksek olduğu illerden biri olduğunu belirten Güllüoğlu, "Bursa sadece deprem değil, diğer afet risklerinin de yüksek olduğu vilayetlerden biri. Bursa 4'üncü kalabalık şehir. Bir taraftan sanayi şehri, afet tehlikesinin yüksek olduğu illerden bir tanesi. Biz AFAD olarak, Türkiye çapında afetlerden önce, afet sırasında ve sonrasında faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz. Fakat afetin temelde yöneticileri mahalli idarecilerdir. Afetlerin ilk seviyelerdeki yönetimini onlacak yapacak" diye konuştu.

Türkiye Afet Müdahale Planının faaliyete alınmasının ardından depreme daha hazır olduklarını belirten Güllüoğlu, "Yakın zamanda Elazığ-Malatya depremini yaşadık. 1 ay kadar 3 bakanımız bölgedeydi. Bizim açımızdan Türkiye Afet Müdahale Planının uygulandığı, reaksiyonun hızlı gösterildiği, vatandaşın mağduriyetinin giderildiği bir afet oldu. ve aynı zamanda Türkiye Afet Müdahale Planının birçok detayıyla birlikte test etmenin ötesinde, aynı zamanda uyguladığımız bir afet oldu. Keza Bingöl depremi küçük bir afet, ama artık bir reflekse dönüştü. Bilgi notu hazırlama ve ihtiyaçların giderilmesi açısından birçok şey sistemli bir şekilde işlemeye başladı. Bakan beyle bölgeye gittiğimizde bilgilerin hiçbir ayrımı olmadan örtüştüğünü gördük. Çadırlar kurulmaya başlamıştı. Depremin ardından 5 saat geçmeden çadırlar kurulmaya başlanmış, ekipler görevlendirilmişti" ifadesinde bulundu.

Her sene binlerce deprem ölçümü yapıldığını ve bu toplantılar ile birlikte afetlere hazır hale geleceklerini belirten Güllüoğlu, "Afetler bu hayatın bir gerçeği. Geçen sene 23 binden fazla deprem ölçtük, ondan önceki sene 22 bin, ondan önceki sene 38 bin deprem ölçtük. Deprem bu coğrafyanın bir gerçeği. Bunun hazırlığını hayata geçirmemiz gerekiyor. Biri riski azaltma, diğeri müdahaleyi hazırlama. Bir burada müdahaleye hazırlık kısmını konuşacağız. Bu toplantılar ile birlikte Bursa afetlere hazır olacak" dedi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu: 'Bursa, afet tehlikesi yüksek illerden bir tanesi'

Kaynak: İHA

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