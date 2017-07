AFAD Başkanı Bilden, AB'ye söz verilen yardım miktarının aktarılması çağrısı

"Ülkemizde 3,5 milyon mülteci var; hasta birisine bekle diyemeyiz"

AB Komisyonunu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hanh:

"Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"



ANKARA - AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında mültecileri kapsayan 3+3 milyar avroluk yardımın kalan kısmının "ivedilikle aktarılması" gerektiğini söyledi. Bilden, "Ülkemizde 3,5 milyon mülteci var; hasta birisine bekle diyemeyiz" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonunu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hanh bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Ankara'da Altındağ Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'ne de ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında sağlık merkezinde çalışan doktorlar ve tadavi gören hastalara ziyarette bulunan Johannes Hanh'a, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı Başkanı Halis Bilden ve AB Türkiye Delegasyon Başkanı Chrisian Berger de eşlik etti. Heyet daha merkezde basın açılması yaptı.

"3,5 milyon mülteci ülkemizde; sağlıkta hasta birisine bekle diyemeyiz"

Basın toplantısında Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Mart 2016 yılında anlaşmaya varılan "Mülteci Anlaşmasını" ve bu anlaşma kapsamında AB'nin Türkiye'de bulunan mültecilere yönelik 3+3 milyar avroluk yardım desteğindeki sürece değinen AFAD Başkanı Halis Bilden, "Sayın Hanh'dan şunu istirham ediyorum. Çok ivedi bir şekilde bu kaynağın prosedürlere takılmadan ülkemize ne kadar hızlı gönderirlerse o kadar mutlu olacağız. Çünkü hayat devam ediyor 3,5 milyon mülteci ülkemizde; sağlıkta hasta birisine bekle diyemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün hastanelerimizi açtık. Milli Eğitim'de eğitim bekleyen birisine bekle para gelecek diyemeyiz. Onunu için işin çok ciddi aciliyeti var. Bu konuda yardım bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Avrupa Birliği Komisyonunu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hanh ise hem Türkiye'de hem de AB içenindeki prosedürlerin zaman zaman ağır işlediğini belirterek, "rakamlarda herhangi bir şekilde anlaşmazlık yok. Aktarılan miktar ve aktarılacak olan miktar üzerinde mutabıkız" ifadelerini kullandı.

Hanh şunları söyledi :

"Geçtiğimiz yıldan bu yana AB ilk baştan belirlenmiş olan 3 milyar avro miktarı ile mültecilere ve ev sahibi topluma eğitim, alt yapı, sosyo-kültürel destek için çalışmalara başladı. Bu konudaki çalışmaları mümkün olan en hızlı biçimde gerçekleştiriyoruz. Sizin de prosedürleriniz zaman zaman ağır olabiliyor, bizde de yine aynı şekilde ağır işleyen prosedürler var. Bunu en hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi rakamlarda herhangi bir şekilde anlaşmazlık yok. Aktarılan miktar ve aktarılacak olan üzerinde mutabıkız. Bu da Türkiye ile somut dayanışmamızın bir dizaynıdır"

Ziyarete; Avrupa Birliği Komisyonunu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hanh, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan katıldı.