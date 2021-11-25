AFAD Başkanı Avrupa Heyetini Kabul Etti

AFAD Başkanı Vali Yunus SEZER, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu kurumlarından yetkilileri makamında kabul etti. Heyette, AB Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutiérrez Hidalgo de Quintana, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması Türkiye Ofisi Program Müdürü İlhan Güvel ve Sektör Yöneticisi Akif Türkel yer aldı. Görüşmede, Tekirdağ MODEX tatbikatı, yeni işbirliği alanları, IPA projelerinin artırılması ve kolaylaştırılması, INSARAG bölgesel tatbikatı yapılması, AB projeleri için yeni finansal araç oluşturulması konuları ele alındı.

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret eden Avrupa Birliği heyetin Sezer'i, AFAD Başkanlığı görevinden dolayı tebrik etti, AB'nin Tekirdağ MODEX Tatbikatındaki başarılı hazırlıklılar, sorunsuz uygulama ve üstün misafirperverlik için teşekkür etti.

AB'den Quintana : "Tekirdağ MODEX Hazırlıkları ve Organizasyonu Son Derece İyiydi"

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutiérrez Hidalgo de Quintana ziyaretteki konuşmasında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı AB MODEX tatbikatına dikkat çekerek "AB olarak insani yardım ve sivil koruma mekanizması kapsamında iş birliklerine hazırız. MODEX verimli bir işbirliğinin sonucuydu. MODEX tatbikatına ev sahipliğinizden dolayı hem şahsım hem de sahadaki tüm ekipler adına teşekkür ediyorum. Hazırlıklar ve organizasyon son derece iyiydi. Hepimiz için çok güzel bir işbirliği örneği oldu. Bu tür çalışmalar, uluslararası ekiplerin iş birliği ruhu içerisinde çalışabilmeleri için olumlu çalışmalar. Gelecekte de bu tarz çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz. ifadelerini kullandı.

Başkan Sezer: "IPA'da Bütçe Değil Motivsyon ve Etkileşimi Artıran Çok Sayıda Proje Önemli"

AB'ye Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında genel bir bütçe azaltılmasına gidildiğini öğrenen AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, "Önemli olan projelere ayrılan bütçe değil, olabildiğince çok projenin fonlanmasıdır. Çünkü proje yapmak, hem motivasyonu hem de etkileşimi arttıran bir deneyimdir. Örneğin MODEX Tekirdağ Tatbikatındaki uluslararası deneyim, ortaklık ve işbirliği parayla ölçülemez. " ifadelerini kullandı.

AB'den Quintana : "AB Olarak AFAD'dan Öğreneceklerimiz Var"

AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Angel Quintana, görüşme sırasında "AB olarak biz de AFAD'dan yararlanıyoruz, sizden öğreneceklerimiz var, ortak faaliyetler yürütmek, dayanışma ve güçleri birleştirmek önemli…" şeklinde konuştu.

AFAD Başkanı: "İçinde Sivil ve İnsani Geçen Her Türlü İşbirliğine Önyargısız Açığız"

Yeni işbirliklerine kurumsal bakışları hakkında heyete bilgi veren AFAD Başkanı Sezer, "AFAD olarak içinde sivil ve insani geçen her türlü işbirliğine önyargısız açığız. Bu bağlamda da AB ile insani yardım, CPM alanlarında her türlü işbirliğine hazırız. Ziyaretler, karşılıklı iş birliklerin geliştirilmesi için önemli adımlar… Sözel olarak ifade ettiğimiz iş birliği temennilerini sahada ve uygulamada da görmeyi diliyorum. Dün BM ile bir araya gelerek 2 yıllık bir eylem planı üzerinde çalıştık, Suriye tarafına yönelik düşündüğümüz projeleri aktararak ortak hareket etme ve işbirliği alanlarını konuştuk. Ayrıca INSARAG kapsamında Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere 17 ülkenin katılımıyla MODEX benzeri bir tatbikat düzenlemeyi planlıyoruz. " cümlelerini kaydetti.

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