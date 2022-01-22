AFAD 2022 yılında da eğitimlerini sürdürecek

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl AFAD Eğitim yılı ilan edilmesinin ardından 2022 yılı da AFAD Eğitim yılı olarak devam edecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl AFAD Eğitim yılı ilan edilmesinin ardından 2022 yılı da AFAD Eğitim yılı olarak devam edecek.

AFAD ekipleri arasında bulunan deneyimli personel tarafından okullarda AFAD farkındalık eğitimleri veriliyor. Okullarda ki öğrencilere depremde neler yapılmalı, deprem esnasında bulunan yerden güvenli şekilde tahliye nasıl yapılır, bunları tatbikat şeklinde öğrencilere teorik olarak anlatılıyor.

Öğrencilerin deprem öncesi, deprem sırası ve deprem esnasında yapılması gereken hareketler eğitimciler tarafından uygulamalı olarak anlatılıyor.

Eğitim yılı ilan edilen 2021 yılı içerisinde nüfusa göre Erzurum'da 600 bin 175 kişiye AFAD Farkındalık KBRN, yangın gibi konularda eğitimler verildi.

Erzurum AFAD nüfusa göre verilen eğitimleri artırmayı hedefliyor. Daha çok kişinin deprem konusunda bilinçlenmesini sağlıyorlar.

Nüfusa göre Erzurum AFAD tarafından verilen eğitimlerde 600 bin 175 sayısına ulaşıldı ki bu sayı ile Türkiye ortalamasında yüzde 96 ortalamayla 30'ncu sırada yer alıyor. - ERZURUM