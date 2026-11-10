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Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi

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Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi Haber Videosunu İzle
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
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Galatasaray'da geçirdiği ameliyat nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da bir eğlence mekanında görüntülendi. Erkek arkadaş grubuyla eğlenen ve etrafa para saçtığı görülen yıldız golcünün keyifli halleri dikkat çekti.

  • Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, dizinden geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecinde Nijerya'daki bir eğlence mekanında arkadaşlarıyla eğlendi ve etrafa para saçtı.
  • Osimhen'in sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.
  • Galatasaray taraftarları, Osimhen'in bir an önce iyileşip takıma dönmesini bekliyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde ülkesi Nijerya'da bir eğlence mekanında ortaya çıktı. Dizinden geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecinde bulunan golcünün arkadaşlarıyla eğlendiği ve para saçtığı anlara ait görüntüler dikkat çekti.

ERKEK ERKEĞE EĞLENDİ, PARA SAÇTI

Nijerya'daki bir eğlence mekanında erkek arkadaş grubuyla vakit geçiren Osimhen'in oldukça keyifli olduğu görüldü. Yıldız futbolcunun eğlence sırasında etrafa para saçtığı anlar da görüntülere yansıdı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan golcünün neşeli tavırları dikkat çekti.

TARAFTARLARDAN OSIMHEN'E ÇAĞRI

Galatasaray taraftarları, Nijeryalı yıldızın eğlence görüntülerinin ardından sahalara dönüşünü beklediklerini dile getirdi. Bazı taraftarlar, "Bir an önce iyileş de dön artık takıma" ifadeleriyle Osimhen'e seslendi. Yıldız futbolcunun keyfinin yerinde olduğu görülürken, sarı-kırmızılı taraftarların öncelikli beklentisi ise golcünün yeniden formasına kavuşması oldu.

GÖZLER SAHALARA DÖNECEĞİ TARİHTE

Dizinden ameliyat edilen Osimhen'in iyileşme süreci devam ederken, yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi. Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden olan Nijeryalı golcünün yokluğu, özellikle yaklaşan kritik karşılaşmalar öncesinde teknik heyetin planlarını etkiliyor.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Idris Bozkurt:Adam 2 senedir dünyanın hiçbir ülkesinde yaşamadığı keyfî ve maddi rahatlığı Galatasaray'da buldu. Oooh ne güzel dünya Galatasaray'a geldiğinden beri 3-4 maç…
Tüm yorumlar (3)
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıIdris Bozkurt:★ Okurların en beğendiği

Adam 2 senedir dünyanın hiçbir ülkesinde yaşamadığı keyfî ve maddi rahatlığı Galatasaray'da buldu. Oooh ne güzel dünya Galatasaray'a geldiğinden beri 3-4 maç oynuyor Sonra 6 ay sahalardan uzak duruyor. Maaş tam, prim tam, her şey istediği şekilde eksiz... Onun keyfî yerinde olmazsa, Kimin olacak...?

Yorum Beğen4
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Haber Yorumlarıfyr8swy2jk:

koruması hariç diğerleri çok yumuşak dans ediyor sanki acayip bi durum ama sever salatasarayy

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Haber YorumlarıMurat Avci:

bunu orada kaçırabilir çeteler..

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