Adnan Oktar kendisine gülümseyen kediciklere: Maşallah

20.09.2019 18:54

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bora Yıldız savunma yaptı. Mahkeme heyetinin duruşmaya 10 dakika ara vermesi üzerine tutuklu sanık Adnan Oktar, salondan çıkarken tutuklu kadın sanıklara "Çok güzelsiniz" dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu toplam 162 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanık Bora Yıldız'ın savunmasının alınmasına devam edildi.

"ÇIPLAK DEĞİL DEKOLTE"

Adnan Oktar'ın 17-25 Aralık öncesinde FETÖ'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunduğunu öne süren Yıldız, "Bu salonda Genelkurmay Başkanı yargılandı. O dönemde Adnan Oktar'ın yaptığı konuşmalar ortadadır. Türkçe Olimpiyatları'nda çocukların çıkartılıp şarkılar eliğinde oynatılmasına karşı çıkmıştır" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın "Türkçe Olimpiyatları'ndaki çocukların oynatılmasını eleştirirken A9 kanalında kadınların çıplak oynatılmasına ilişkin ne diyeceksiniz?" diye sorması üzerine Yıldız, "Çıplak değil dekolte. Onu kabul etmiyorum" demekle yetindi.

"ADNAN OKTAR DARBE KARŞITI YAYIN YAPTI"

Yıldız sorulan soru üzerine, "Darbe girişimi başarılı olsaydı kabrimizde ziyaret ederdiniz. Darbe gecesi 23.51 Adnan Oktar'ın darbe ile ilgili açıklaması başlamıştı. Gece boyunca meşru demokratik hükümet seçilmiş hükümettir şeklinde darbe karşıtı açıklamaları vardı. TRT'de okunan bildiri geçerli değil. Parti lideri açıklamalar yapsınlar şeklinde çağrılarda bulunmuştu. Kardeşin kardeşe saldırması çok günahtır şeklinde açıklamaları vardır" diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Darbe girişimini gerçekleştiren teröristlere 'kardeşler' olarak mı nitelendiriyorsunuz?" diye sordu. Sanık Yıldız ise, "Oradaki kasıt iç savaştan kasıt. Onların Allah belasını versin. Darbe girişiminde bulunanlar için değildi bu tabir" dedi.

"ZAYIF AKLIYLA BİZE TUZAK KURMUŞ"

Mahkeme Başkanı, iddianamede, müştekilerden Z.C.Y.'nin Adnan Oktar'ı aradığını, aralarında geçen söz konusu görüşmede, Z.C.Y.'nin Oktar'a, "Aşkım çalıştığım yerde bir tane kız var, çok çok güzel ama daha lise 2 öğrencisi. Bayağı açık saçık giyiniyor, çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerinin üstüne falan da atlıyorlar. Ne yapsak acaba tanıştırsak mı birileriyle?" dediğini, Oktar'ın ise "Bir kardeş gönderelim, Bora halleder herhalde" dediğini aktararak, Yıldız'a bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu.

Yıldız, Z.C.Y.'nin dosyanın müştekilerinden biri olduğunu, bu kişinin kendilerine karşı komplo kuran çete tarafından yönlendirildiğini öne sürerek, "Bu kız o zayıf aklıyla bize tuzak kurmuş. Cebine ses kaydı cihazı sokmuş. Tuzak kuranın kendisidir hatta. Bu sohbette ne amaçla adımın geçtiğimi bilmiyorum. Ben böyle bir kızla tanışmadım, görüşmedim" diye cevap verdi.

"MAHKEMENİN KONUSU BİR KİŞİNİN KİMİNLE NASIL İLİŞKİYE GİRDİĞİ, STRİPTİZ YAPIP YAPMADIĞI DEĞİLDİR"

Hakkında ifade veren kadın bir müştekinin ifadesinde "Bora çok güvenilir imajı vermişti. Benimle evleneceğini düşünüyordum. Daveti üzerine onun evine gitmiştim. Burada bana soyunarak dans etmemi istedi, bende dans ettim" dediğini hatırlatan sanık Bora Yıldız, "Mahkemenin konusu bir kişinin özel hayatında kimle nasıl ilişkiye girdiği, striptiz yapıp yapmadığı değildir" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Bazı şeylere dayattıysanız mahkemenin konusudur" dedi.

İZLEYİCİLERİ SELAMLARKEN SENDELEYEN OKTAR, KEDİCİKLERE "MAŞALLAH" DEDİ

Gün boyu Yıldız'ın savunmasıyla devam eden duruşmaya verilen ara sırasında Adnan Oktar, tutuksuz sanıkları ve izleyicileri eliyle selamladı. Ara sırasında jandarma eşliğine lavaboya gitmek için salondan kısa süreliğine ayrılan Oktar, tutuksuz sanık ve izleyicilerin kendisini alkışlamaya başlaması üzerine eliyle alkışlamanın durmasını istedi.

Bu sırada sendeleyerek düşme tehlikesi geçiren Oktar, son anda merdivenlerin korkuluklarını tutarak dengesini sağladı. Bir süre sonra salona geri gelen Oktar, bu kez de kendisine gülen kediciklere 'maşallah' dedi.