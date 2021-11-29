Adnan Oktar'ın kediciği MHP'den yardım istedi! Suç örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alındı

"Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü" davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşını "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet" gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Adnan Oktar ve kedicikleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ÖRGÜTÜN DIŞARIDAKİ MÜRİTLERİ RAHAT DURMUYOR

Mahkeme 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıkları da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etmişti. Davanın istinaf incelemesi sürerken, örgütün dışarıdaki müritlerinin de boş durmadığı ortaya çıktı.

Serap Akıncıoğlu ve Adnan Oktar.

MHP İLÇE BAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Davada 4,5 yıl hapis cezası alan, ancak cezası kesinleşmediği için cezaevine konulmayan Serap Akıncıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sancaktepe Mhp İlçe Başkanlığına gitti. Bu partinin ilçe başkanı Arzu Karaalioğlu ile görüşen Akıncıoğlu, cezaevindeki Oktar ve arkadaşlarının mağdur olduğunu iddia ederek, siyasi destek talebinde bulundu. MHP'li ilçe başkanı Karaalioğlu ise suç örgütünün propagandasını yapan Akıncıoğlu'na tepki gösterdi.

Serap Akıncıoğlu.

SAVCININ TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI

Derhal polis çağıran Karaalioğlu, Akıncıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Polis ekipleri de olayı Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Sabah'ın haberine göre Cumhuriyet savcısının talimatıyla Serap Akıncıoğlu "suç örgütünün propagandasını yapmak", "suç ve suçluyu övmekten" gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Akıncıoğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma yürüten polis ekipleri, kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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