Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu

Adnan Oktar organize suç örgütünün üyelerinden olan 'Hayalet' lakaplı Murat Çakır etkin pişmanlıktan faydalanmak için itirafçı oldu. Örgütte turnike sisteminin olduğunu söyleyen Çakır bu sisteme, "Seks olimpiyatları" denildiğini aktardı. Çakır, turnike sisteminin Adnan Oktar'a cariye oluşturma sistemi olduğunu belirtti.

Adnan Oktar organize suç örgütünün 'Hayalet' lakaplı üyesi Murat Çakır, davada 8 yıl hapis cezası aldı. Çakır, cezaevinden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı dilekçeyle itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.

"TURNİKE SİSTEMİNE SESK OLİMPİYATLARI DENİLİYORDU"

Örgüte bağlılığı sadece yöneticiler tarafından bilinen Çakır, "Örgütün turnike sistemine 'seks olimpiyatları' deniyordu. Bu konu turnikeye giren örgüt üyelerinin cinsel gücü ile ilgiliydi. Adnan Oktar; Tarkan Yavaş, Ender Daban, Tahsin Akkaş gibi kişilerle özel konuşurdu. Kızlarla ise bu kişiler gittikten sonra açık alanda sohbet ederdi" dedi.

SEVGİLİ OLMA ŞARTI

Bu sohbetlerde erkeklerin cinsel gücünden bahsedildiğini aktaran Çakır, "Kadınlara tebliğin ancak onlarla sevgili olarak olabileceği, sevgili olmadan ve ilişkiye girmeden kadınların tebliği kabul etmeyeceği anlatılırdı. Kadınların diğerleriyle ilişkiye girmeleri, bu sayede gururlarının kırılıp dini daha çabuk anlayacakları söylenirdi" ifadelerine yer verdi.

"KURAN ÜZERİNDEN MENFAAT SAĞLAYACAK ÇIKARIMLAR YAPARDI"

Adnan Oktar'ın din bilgisi olmadığını aktaran Çakır, "Arapça bilmiyordu. Kuran üzerinden kendisine menfaat sağlayacak çıkarımlar yapardı. Oktar ve tebliğciler, Mehdi'nin İstanbul'da olduğunu, hicri 400 yani 1979'da görevine başladığını, adının Adnan olduğunu, Mehdi cemaati gibi kendilerinin dede 313 kişi olduğunu anlatırlardı" şeklinde konuştu.

"SİSTEMİN, ADNAN OKTAR'A CARİYE OLUŞTURMA SİSTEMİ OLDUĞUNU ANLADIM"

Çakır itirafının devamında "Oktar'ın Dragos'tan stüdyoya gidişlerinde 'Kadın var mı' diye sormasına şahit oldum. Stüdyoda bazen gece geç saatte olan yayınların sabahlarında misafir beklenirdi. Turnike sisteminin Adnan Oktar'a cariye oluşturma sistemi olduğunu daha sonra bu şekilde anladım" ifadelerine yer verdi.

"ÖRGÜT İÇİNDEKİ HERKESTEN BİR ŞEKİLDE FAYDALANIP KULLANMAK İSTERDİ"

Örgütte Oktar'ın tartışılamaz ve eleştirilemez olduğunu belirten Çakır, "Adnan Oktar radikal yıkıcı kültlere benzer yöntemlerle, dini duyguları kullanarak yüzlerce insanın beyinlerini yıkamış, kendisine bağlamış, özgür iradelerini ellerinden alıp onları kullanmış, maddi ve manevi olarak istismar edip mağdur etmiştir. Adnan Oktar örgüt içindeki herkesten bir şekilde faydalanıp kullanmak isterdi. Bacılar ve kız kardeşler kısmını bilmiyorum. Yüz yüze gördüğüm sadece inşaat şirketinden Yasemin Mert vardı. Onun dışında bacılara, kız kardeşlere, stüdyoya gelen yerli ve yabancı misafirlere bakmak ve konuşmak yasaktı. Cemaatteki herkesten infak adında para istenirdi" dedi.