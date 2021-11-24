Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hilal: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi 10 gün sonra bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümü ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği, cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle bölgede hissedilen sıcaklığın 11 dereceye düştüğü kaydedildi. Bu bilgiler ışında değerlendirme yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, "3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder" dedi.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin cesedi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

"İnsan vücut sıcaklığı 36-37 derecedir. 32-35 derecenin arasında hipodermiye girer. Vücut ısısı 28 derecenin altına düşünce kalp, sinir sistemi ve diğer organlar sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hipotermi tedavi edilmezse kalp ve dolaşım sistemi iflas eder ve ölümle sonuçlanır. 11 derece hissedilen hava koşullarında kendini koruması mümkün olmayan 3 yaşındaki çocuk, altına ıslatmışsa daha hızlı hipotermiye girer. 3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabi kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek."