Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri Türkiye genelinde yaygınlaştırılıyor

03.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:44

Adalet Bakanlığı, daha önce 7 pilot ilde faaliyete geçirdiği Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerini Türkiye genelinde yaygınlaştırıyor. Bakanlık, 3 Şubat'ta eş zamanlı olarak 27 adliyede daha yeni Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerini faaliyete geçirdi.



Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı koordinesinde 7 pilot ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri (ADM) Türkiye genelinde yaygınlaştırılıyor. Adalet Bakanlığı, 3 Şubat 2020 itibariyle eş zamanlı olarak 27 adliyede (Ankara, Ankara Batı, Antalya, Aydın, Bakırköy, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karşıyaka, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Bolu, Kırıkkale, Sivas, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa) daha ADM'leri faaliyete geçirdi. Mart ayı sonunda 26 adliyede daha ADM kurulacak.



Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sık sık vurguladığı onarıcı adalet ve mağdur odaklı yaklaşım ilkeleri çerçevesinde "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Türkiye'ye özgü bir model olarak kurgulandı. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi kırılgan gruplara yargı sürecinin her aşamasında destek sağlayacak. Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan oluşan uzman kadrosu ile adli süreç boyunca kırılgan suç mağdurlarına destek verilecek. Uzmanlar aracılığıyla, mağdurlar hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilecek ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek verilecek. Adli sürecin dışında suç mağdurlarına destek verebilecek kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yapılarak, mağdurun adli süreç dışında da desteklenmesi mümkün olabilecek. Başarılı bir uygulama örneği olarak tüm dünyaya örnek olan "Adli Görüşme Odaları" (AGO) da bu müdürlükler bünyesinde hizmet vermeye devam edecek. Hassas soruşturma ve kovuşturmalarda suç mağdurları ve özellikle çocuklar, faille yüz yüze getirilmeden uzman desteği altında ifade ve beyanlarını özel ortamlarda vermeye devam edecek. Birinci Yargı paketi ile Ceza Muhakemesi Kanununun 236'ncı maddesine eklenen fıkralar ve "AGO" uygulamasına da mahkemelerce daha fazla başvurulması bekleniyor. Kırılgan grup suç mağdurlarına yargı süreci sonuçlanıncaya kadar kesintisiz sürecek olan bu hizmetlerin tamamı ücretsiz olacak. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin, 2020 yılı Mayıs ayı itibari ile 90'ın üzerinde adliyede faaliyete geçirilerek tüm ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA