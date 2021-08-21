Adıyaman'ın Besni ilçesinden Kastamonu'ya 2 tır yardım
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Adıyaman'ın Besni ilçesinden Kastamonu'ya 2 tır yardım

Adıyaman'ın Besni ilçesinden Kastamonu'ya 2 tır yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Besni ilçesinden toplanan 2 tır dolusu yardım, dualar ile Kastamonu'ya gönderildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinden toplanan 2 tır dolusu yardım, dualar ile Kastamonu'ya gönderildi.

Besni Kaymakamlığı'nın koordinesinde toplanılan ve bölgedeki ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşan yardım tırları yola çıktı. Karadeniz'de yaşanılan sel felaketinin ardından tüm ülke tek yürek olarak yardım kampanyaları düzenlerken bir yardımda Besni'den geldi. Kastamonu'daki AFAD kriz merkeziyle görüşülerek belirlenen eksikliklerin temini için başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan ürünler Besni Kaymakamlığında toplandı.

Yaşam ve gıda malzemelerinden oluşan 2 tır yardım İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal'ın yaptığı dua sonrası Kastamonu'ya doğru yola çıktı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu yardımları Türkiye geneli AFAD Koordinasyonunda başlatılan 'Bende Varım' kampanyası kapsamında Kastamonu'da ki AFAD Koordinatörlüğüne gönderiyoruz. Oradan da inşallah tüm vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacak. Rabbim bu tarz felaketlerle bir daha imtihan etmesin, bir daha karşılaştırmasın. Devletimiz tüm unsurlarıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, her tür imkanlarıyla gerek sel bölgesinde gerekse yangın bölgesinde varlığını fazlasıyla vatandaşımıza hissettirdi. Bizlerde Besnililer olarak, Besni'nin STk'ları, meslek odaları, tüm hayırsever vatandaşları olarak, 2 gün içerisinde 2 tır gıda malzemesiyle oradaki vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman'ın Besni ilçesinden Kastamonu'ya 2 tır yardım
Adıyaman'ın Besni ilçesinden Kastamonu'ya 2 tır yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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