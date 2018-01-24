Adıyaman'daki Sivil Toplum Kuruluşlarından Zeytin Dalı'na Destek

Adıyaman'da, faaliyet gösteren ve bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenleyen 32 sivil toplum kuruluşu platformu, TSK tarafından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatını' desteklediklerini vurguladılar.

Bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenleyen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, STK'lılar olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında olduklarını, dualarının Mehmetçikle olduğunu belirttiler. Gerçekleştirilen ortak basın açıklamasını okuyan Hukukçular Derneği İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizi beş gün önce Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzey bölgesi olan Afrin' e hem havadan hem de karadan bir harekat başlatmıştır. Yapılan harekat uluslararası hukuka uygundur. Bizler Adıyaman da 32 STK Başkanları olarak bu konuda devletimizin yanındayız. Vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Devletimiz ne zaman derse şehadet şerbeti içmeye hazırız" dedi. Uluslararası devletlerinde bu konuda Türkiye'ye destek olmasını beklediklerini söyleyen Av. Ahmet Işık, "Türkiye'nin sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında ve Fırat Kalkan'ının korunmasında Afrin kritik önemdedir. Terör örgütlerinin Afrin'de bulunması, Kilis'in tamamının, Hatay'ın büyük bir kısmının terör örgütlerinin ateş menziline girmesi demektir. Türkiye, Afrin ile Kobani'nin birleşmesini terör koridoru projesinin en önemli ayağı olarak görmektedir. Yapılan bu harekatın amacını hükumet yetkilileri açıklamıştır. Buna göre, Afrin bölgesi temizlenirse, Türkiye'nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanın Türkiye'nin desteklediği ÖSO'nun nüfuzuna geçmesini sağlanacak. Doğu Akdeniz'e ulaşmak isteyen PKK kuşağını engellenmiş olacak. Türkiye'nin Arap dünyasıyla coğrafi irtibatının kesilme ihtimalini ortadan kalkacak, Suriye sınır güvenliği sağlanmış olacak. PKK'nın Amanoslar'dan Türkiye'ye sızması engellenmiş olacak, örgütün Akdeniz'e ve dış dünyaya açılması engellenecek, Fırat Kalkan'ının güvenliğini ve devamı sağlanmış olacak. Tel Rıfat Bölgesinin kontrolünü ele geçirerek sivillerin evlerine geri dönmeleri sağlanacak ve en önemlisi ABD'nin terör örgütlerine desteği önlenmiş olacaktır. Yapılan harekat tüm Türkiye Cumhuriyetinin birliği, dirliği ve güvenliği için önem arz etmektedir. Harekata katılan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını destek oluyor ve dua ediyoruz. Uluslararası devletlerinde bu konuda Türkiye'ye destek olmasını bekliyoruz. Bizler Adıyaman'da, faaliyet gösteren 332 sivil toplum kuruluşu olarak bu harekatın destekçileriyiz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Harekatta şehit düşen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN