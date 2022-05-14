GSO TOBB delegeleri, Genel Kurula online olarak katıldı - Haberler

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO TOBB Delegeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 78. Genel Kurulu'na video konferans sistemi üzerinden katılım sağladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurula GSO'dan TOBB Delegeleri Adil Sani Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, Sami Konukoğlu, Metin Yıldırım Demir ve Cemil Turgay Direkçi katıldı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Genel Kurul ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Üst kuruluşumuz TOBB'un 78. Genel Kurulu'na Odamız TOBB delegeleri ile birlikte katıldık. Ülkemiz ve iş dünyamız için birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 78. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyor, iş dünyamızın güçlü sesi olan, bizlerin ve üyelerimizin taleplerine her daim destekte bulunan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, tüm oda ve borsalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TOBB'un Türk iş dünyasını her platformda başarılı bir şekilde temsil ettiğini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de TOBB 78. Genel Kurulu ile ilgili, "TOBB 78. Genel Kurulumuzu, değerli TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirdik. Genel Kurulumuzun ülkemiz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyor, Ülkemize kazandırmış olduğu değer ve kazanımlar ile iş dünyamızın sesi olan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm camia mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği için çok çalışarak hep birlikte kalkınmaya, büyümeye ve ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi