Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Gençler A Kız Futbol Takımı Türkiye finallerinde

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Gençler A Kız Futbol Takımı, Okul Sporları bölge müsabakaları ve Türkiye Yarı Finalleri'nde çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Gençler A Kız Futbol Takımı, Şanlıurfa'da oynadığı 4 bölge müsabakasını da kazandı. Niğde'de çıktığı Türkiye yarı finallerinde ise 4 maçı da kazanmayı başaran Kız Futbol Takımı, büyük bir başarı elde ederek son 5 yıl üst üste Türkiye Finalleri'ne katılma başarısı gösterdi.

Geçen yıl Türkiye ikincisi olan Erkek Futbol Takımı ise Türkiye yarı finallerinde grup aşamasında oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Play-off mücadelesinde talihsiz bir mağlubiyet alan Adi Sani Konukoğlu Spor Lisesi Erkek Futbol Takımı, Türkiye Finallerine katılma şansını da kaybetti.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, elde edilen başarıların öğrencilerin disiplinli çalışmaları ile öğretmen ve antrenörlerin özverili gayretlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Diğer branşlarda da başarılı sporcular yetiştirdiklerini dile getiren Taşdemir, "Hedefimiz, tüm branşlarda yetenekli gençleri keşfedip onları doğru şekilde yönlendirerek hem ulusal hem de uluslararası arenada Gazi Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" diye konuştu.

Öğrencilerini ve emek veren antrenörlerini tebrik eden Taşdemir, Türkiye Finallerine katılacak Gençler A Kız Futbol Takımına başarı dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifade veriyor, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada sıcak gelişmeler
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!