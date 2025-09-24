GSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda Ekonomi ve İnovasyon Vurgusu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun katılımı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ekonomideki güncel konular, sektörel sorunlar, çözüm önerileri ve Gaziantep ile bölge ticaretindeki gelişmelerin değerlendirildiği meclis toplantısında, GSO'nun çalışmaları ve projeleri hakkında paylaşımlarda bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, rekabet koşullarının artık sadece düşük maliyet ve yüksek üretim hacmiyle değil, yenilikçilik, teknoloji üretimi ve nitelikli insan kaynağı ile şekillendiğini ifade etti.

Gaziantep ve ülke sanayisinin geleceğinin Ar-Ge'ye, inovasyona ve dijital dönüşüme yapılacak yatırımlarla inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Konukoğlu, "Geldiğimiz aşamada, özellikle savunma sanayi, ileri teknoloji, yazılım ve yapay zeka tabanlı üretim gibi stratejik alanlarda daha fazla yol almamız gerekiyor. Bu alanlarda elde edeceğimiz başarılar, sadece sanayimizin değil, ülkemizin ekonomik gücünün de teminatı olacaktır. Biliyoruz ki, kendi teknolojisini geliştiremeyen ülkeler, geleceğin yarışında geri kalacaktır. Bu yüzden girişimcilerimizi bilim ve teknoloji alanlarında desteklemek ve sanayicilerimizin yenilikçi yatırımlarını teşvik etmek zorundayız. Güçlü sanayi, güçlü Türkiye demektir. Bizler, bu bilinçle üretmeye, yenilik yapmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, dünya ekonomisinde yaşanan belirsizlikler, enerji maliyetlerindeki artış, küresel ticaretteki dalgalanmalar ve teknolojik dönüşümün, sadece ekonomileri değil, üretim ve ihracatın geleceğini de derinden etkilediğini kaydetti.

Ünverdi, "Bu gelişmeler karşısında ayakta kalmanın yolu, değişime ayak uydurmaktan geçtiği gibi, değişimi yönlendirebilecek bir vizyon ortaya koymaktan da geçiyor" dedi ve ekledi: "Gaziantep olarak bizler, tarihimizden gelen girişimcilik ruhu ve üretim kültürümüzle bu vizyonu ortaya koyabilecek potansiyele sahibiz. Artık sadece üretim yapan değil, ürettiğini tasarımla, inovasyonla ve teknolojiyle güçlendiren, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir anlayışla dünyaya sunan bir sanayi modelini hayata geçirmeliyiz. Bu noktada önümüzde üç temel öncelik bulunuyor. Birincisi, yeşil dönüşüm. Enerjide verimliliği artırmak, yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve karbon ayak izimizi azaltmak artık sanayimizin geleceği açısından kaçınılmazdır. İkincisi, dijitalleşme. Endüstri 4.0 uygulamaları, yapay zeka ve otomasyon gibi alanlarda gelişim göstererek üretimde verimliliği artırmalı ve küresel rekabet gücümüzü yükseltmeliyiz. Üçüncüsü ise nitelikli insan kaynağı. Gençlerimizi ve çalışanlarımızı yeni dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmadan bu dönüşümü gerçekleştirmemiz mümkün değildir."

Gaziantep'in ihracat verileri hakkında da bilgiler veren Ünverdi, 2025 yılı ocak-ağustos döneminde Gaziantep'ten 6 milyar 523 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını, belirterek, şunları aktardı:

"Gaziantep en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında 2025 yılı ağustos ayında da 6. sıradaki yerini korudu. En çok ihracatın yapıldığı ülkelerin başında Irak ve ABD yer aldı. İhracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, 2. halı, 3. tekstil ve hammaddeleri, 4. kimyevi maddeler ve mamullerive 5. sırada ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri bulunuyor. İhracat yaptığımız toplam ülke sayısı 182'dir."

GSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı, meclis ve meslek komite üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.