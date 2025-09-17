Haberler

Adil Sani Konukoğlu, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği'nde (TÜRKÇİMENTO) oy birliğiyle Adil Sani Konukoğlu başkanlığa getirildi. Merhum Fatih Yücelik'in vefatının ardından yapılan toplantıda seçilen Konukoğlu, önümüzdeki yıl yapılacak Genel Kurul'a kadar bu görevi sürdürecek.

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına, oy birliğiyle Adil Sani Konukoğlu seçildi.

TÜRKÇİMENTO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Yücelik'in vefatının ardından, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni başkan belirlendi.

Oy birliğiyle başkanlığa seçilen Konukoğlu, gelecek yılki Genel Kurul'a kadar bu görevi yürütecek.

Konukoğlu, seçimin ardından şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, Yönetim Kurulu olarak buruk bir toplantı gerçekleştirdik. Çimento sektörü olarak, beklenmedik bir kayıp yaşadık. Birliğimize uzun yıllar boyunca değerli katkılarda bulunan ve vizyoner liderliğiyle önemli çalışmalara imza atan merhum Fatih Yücelik'i, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı

Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti

Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.