Adil Sani Konukoğlu, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına, oy birliğiyle Adil Sani Konukoğlu seçildi.

TÜRKÇİMENTO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Yücelik'in vefatının ardından, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni başkan belirlendi.

Oy birliğiyle başkanlığa seçilen Konukoğlu, gelecek yılki Genel Kurul'a kadar bu görevi yürütecek.

Konukoğlu, seçimin ardından şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, Yönetim Kurulu olarak buruk bir toplantı gerçekleştirdik. Çimento sektörü olarak, beklenmedik bir kayıp yaşadık. Birliğimize uzun yıllar boyunca değerli katkılarda bulunan ve vizyoner liderliğiyle önemli çalışmalara imza atan merhum Fatih Yücelik'i, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."