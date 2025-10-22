GSO Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ekim ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Gaziantep sanayisinin mevcut durumu, komite üyelerinin dile getirdiği sektörel sorunlar, ihracat performansı, ekonomik gelişmeler ve yürütülen projeler ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantepli sanayicilerin güçlükler karşısında büyük bir dirençle çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olan Gaziantep'te, sanayicilerimiz her türlü zorluğa rağmen üretim, ihracat ve istihdamdan vazgeçmiyor. Bizim gücümüz, birliğimizden, girişimciliğimizden, yenilikçiliğimizden ve çalışkanlığımızdan geliyor. Bundan sonra da mücadelemizi sürdürecek, ülkemizin kalkınması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, "Banka kredi maliyetleri ve finansmana erişim konusu çözülmedikçe sanayi, üretim, ihracat ve bunlara bağlı olarak istihdamın sürdürülebilirliği risk altındadır. Sanayimizde, özellikle tekstil sektörü başta olmak üzere üretim kapasitelerinde önemli düşüşler söz konusudur. Finansmana ulaşamayan sanayicilerimiz bu süreçte öz kaynaklarıyla mücadelesini sürdürmektedir. Bu kaynakların da azalırken işletme giderlerinin devam etmesi, artan maliyetler ve daralan piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda finansman konusu bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Bu doğrultuda, Merkez Bankası politika faizini düşürmeye devam etmektedir. Geçtiğimiz ay politika faizi yüzde 43'ten 250 baz puan indirimle yüzde 40,50'ye düşürülmüştür. İş dünyası olarak bu indirimlerin gecikme olmadan ticari kredilere yansımasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Ekonomi yönetiminin geleceğe dair açıklamalarına dikkati çeken Ünverdi, "Sıkılaştırmanın devam edeceği, döviz kurunda düşük kur politikasının sürdürüleceği belirtilmemiştir. Konkordato konusunda istismarların önüne geçmek için çalışma yürütüldüğü de ifade edilmiştir. Şehrimizde de bu yönde abartılı çıkan listelere yönelik geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptık ve gerçek rakamları kamuoyu ile paylaştık. Alacakların güvence altına alındıktan sonra iflas erteleme kararı verilmesi gerektiğinin altını çizdik. Bu gelişmeler ışığında, 2026 yılının da zor geçeceğini şimdiden öngörmek mümkündür. Dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması ekonomimiz adına umut verici konuların başında gelmektedir. Bizler de ülkemiz ekonomik koşulların iyileşmesi için şartlar ne olursa olsun çalışmaya, üretmeye, ihracata ve istihdama devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine üretim ve ticaret hacmi ile en büyük katkıyı verebilecek kent konumunda olduğunu dile getiren Ünverdi, "Bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Valimiz ve kent protokolümüzün katılımıyla Suriye'ye üst düzey ziyaretlerde bulunulmuştur. Firmalarımızın Suriye'de başta altyapı, inşaat, gıda ve tekstil gibi birçok alanda çalışma yapabilmesi için Gaziantep Sanayi Odamız tarafından ikili görüşmeler yapılmıştır. Geçiş sürecinde olan Suriye'de güvenlik ve istikrarın devam etmesi birinci önceliktir.

Gaziantep bu süreçte ikili ticaretin ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinde etkin rol üstlenmektedir. Gaziantep Sanayi Odası olarak öncelikli beklentimiz iki ülke arasında özel bir ekonomik bölgenin kurulmasıdır. Suriye'nin yeniden yapılanması çerçevesinde; yeni yatırımlara, yeni istihdam alanlarına ihtiyaç duyması iki ülke arasında kurulacak özel bir ekonomik bölge ile çok kolay koordine edilecek ve yönlendirilebilecektir" diye konuştu.

Gaziantep'in ekonomik verileri hakkında da meclis üyelerine bilgiler veren Ünverdi, "Şehrimiz en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında 2025 yılı Eylül ayında da 6. sıradaki yerini korudu. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 oranında arttı.

En çok ihracatın yapıldığı ülkelerin başında Irak ve ABD yer aldı. İhracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 35,7 ile tekstil ürünleri, ikinci sırada yüzde 34,5 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, 3. Sırada ise yüzde 12,6 ile kimya ve plastik ürünleri bulunuyor. İhracat yaptığımız toplam ülke sayısı 182'dir" dedi.

Konuşmaların ardından, Asko Glob All Marketing firmasının, TOBB öncülüğünde hazırlanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer almasından dolayı, GSO Meclis Üyesi Sami Konukoğlu'na plaket takdiminde bulunuldu.

Ayrıca, Sistem Global Yönetici Ortağı Cengiz Aydemir, GSO ve ASELSAN iş birliğinde Gaziantep'te yapılacak yatırımla, savunma sanayi ve sivil alanda kullanılan "Slip Ring-Kayar Bilezik" üretimi konusunun yatırım aşamaları hakkında meclis üyelerine bilgiler vererek, sürecin yatırımcılar açısından nasıl ilerlediğine dair sunum gerçekleştirdi.

Gaziantep sanayisinin rekabet gücünü artıracak projeler, mesleki eğitim ve nitelikli iş gücü çalışmaları ile yeni dönem hedeflerinin de değerlendirildiği GSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı, meclis ve meslek komite üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP