GSO Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Güncel ekonomik göstergeler, küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmeler, firmaların ve iş dünyasının talep, beklenti ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, Gaziantep Sanayi Odası tarafından yürütülen faaliyetler, projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek, bu mübarek ayın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni etti. Gaziantep sanayisinin, küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan belirsizliklere rağmen ülke ekonomisine katkı sağlamayı öncelik olarak gördüğünü belirten Konukoğlu, "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamak adına katma değerli üretim anlayışını yaygınlaştırmak ve teknoloji odaklı dönüşümü hızlandırmak, rekabet gücümüzü artırmada kritik bir rol oynamaktadır. İşletmelerimizin yenilikçi üretim modellerine yönelmesi, dijitalleşme ve verimlilik artışına odaklanması büyük önem taşımaktadır. Güçlü üretim altyapısı, dinamik girişimci ruhu ve değişime uyum sağlama kabiliyeti sayesinde Gaziantep sanayisinin zorlu ekonomik koşulları aşabilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de iş dünyamızın küresel pazarlardaki etkinliğini artıracak, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek ve sanayimizin dönüşümünü hızlandıracak adımları birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 6 Şubat Depremi'nin 3'üncü yılında depremin bıraktığı derin izlere rağmen üretim, ihracat ve istihdamı sürdürmek için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Dünyada dengelerin yerinden oynadığı ve risklerin giderek arttığı bir tablonun hakim olduğunu ifade eden Ünverdi, "ABD ve AB'nin oluşturduğu batı bloğu karşısında Çin gücünü artırmaya devam ediyor. Teknoloji ve fiyat konusunda Çin gibi ülkeler karşısında bizim gibi ülkelerin rekabet gücü azalıyor. Ülkemiz ekonomisinde ise makroekonomik göstergelere bakıldığında, Merkez Bankası'nın rezervlerinin artması, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler ve enflasyondaki düşüş gelecek adına umut veriyor. Ancak reel sektörün gücü bu süreçte çok azaldı. Bu noktada imalat sanayisine yönelik 100 milyar liralık yeni finansman paketini çok önemli buluyoruz. Bununla birlikte, Merkez Bankası'nın aylardır devam eden politika faizindeki indirimleri artık banka kredilerinde de görmek istiyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla çok kritik bir eşiğin geride bırakıldığını hatırlatan Ünverdi, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasında geçiş dönemi bitti ve asıl uygulama dönemi resmen başladı. Artık Avrupa gümrüklerinde beyan ettiğimiz 'Doğrulanmış Ürün Karbon Ayak İzi' raporlarına da bakılmaktadır. Yani bu bölgeye yaptığımız ihracatta karbon ayak izinin artık vazgeçilmez hale geldiğini görüyoruz. Bu yeni dönemde, karbon emisyonu sınır değerlerini aşan ve gerekli hazırlıkları yapmayan firmalarımız için fiili olarak SKDM Sertifikası alma zorunluluğu, yani mali yükümlülük dönemi başlamıştır. Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) teknik altyapısını ve dijital raporlama sistemlerini ihracatçılarımız için tam donanımlı hale getirmiştir. Merkezimizde; hem kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları ve ürün bazlı emisyon raporlamaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, firmalarımızın yeşil dönüşüm süreçlerine sağlanan hibe desteklerinde, bölgemizdeki tek çözüm ortağı olarak GSO-MEM iş birliğiyle hareket edilmektedir. Sanayicilerimiz bu desteklerden faydalanarak dönüşüm maliyetlerini minimize edebilirler" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in ekonomik verileri hakkında da Meclis Üyelerine bilgi veren Ünverdi, "Şehrimiz ocak ayı ihracat rakamlarına göre bir kez daha en fazla ihracat yapan iller arasında 6'ncı sırada yer aldı. 2026 yılı ocak ayında 781 bin 987 dolar ihracat gerçekleştik. En çok ihracatın yapıldığı ülkelerin başında Irak ve ABD bulunmaktadır. İhracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 35,3 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, ikinci sırada yüzde 34,5 ile tekstil ürünleri, üçüncü sırada ise yüzde 12,7 ile kimya ve plastik ürünleri yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, yapımı ve kurulum çalışmaları devam eden OSB alanında gelinen son aşamaya ilişkin bilgiler verdi. Özpolat, altyapı başta olmak üzere yürütülen yatırım süreçleri ve bölgenin sanayi potansiyeline sağlayacağı katkılar hakkında paylaşımlarda bulunarak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı