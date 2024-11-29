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ANTGİAD Toplantısında İş Dünyasının Geleceği Tartışıldı

ANTGİAD Toplantısında İş Dünyasının Geleceği Tartışıldı
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) toplantısında, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, iş dünyasında başarı ve geleceğin anahtarlarını paylaştı. Dürüstlük, çalışkanlık ve insana yatırım gibi unsurlara vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik yapısı ve dijital dönüşüm konularında önemli analizler sundu.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD), Kasım ayı olağan genişletilmiş üye toplantısına konuşmacı olarak katılarak tecrübe paylaşımında bulunan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, iş dünyasında başarının temel unsurlarının dürüstlük, çalışkanlık ve insana yatırım olduğunu söyledi.

SANKO Holding'in 120 yıllık tarihini ve Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki rollerini detaylı bir şekilde paylaşan Adil Sani Konukoğlu, SANKO'nun temellerini atan Konukoğlu ailesinin mütevazı başlangıçlarından büyük bir holding yapısına dönüşüm hikayesini anlattı.

SANKO'nun 120 yıllık başarısını ve tecrübeleri aktaran Konukoğlu, konuşmasında şu başlıklara dikkat çekti: SANKO'nun Başarı Reçetesi: Konukoğlu, "Başarı asla tesadüf değildir. Doğru zamanda doğru adımlar atarken, topluma ve çalışanlarınıza verdiğiniz değeri asla unutmayın" dedi. Zorluklardan Doğan Güç: Türkiye'nin ekonomik kriz dönemlerinde SANKO'nun nasıl ayakta kaldığını ve büyümeyi sürdürdüğünü anlatan Konukoğlu, krizlerin birer fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sosyal Sorumluluk ve Eğitimin Önemi: Konukoğlu, şirketlerin sadece ekonomik kazanç hedeflemediğini, aynı zamanda topluma katkıda bulunmayı bir görev bildiğini belirtti. Özellikle eğitime yapılan yatırımların sürdürülebilir başarı için önemine vurgu yaptı.

Türkiye ve dünya ekonomisine dair perspektifler

Konukoğlu, Türkiye'nin ekonomik yapısına ve dünya ekonomisindeki değişimlere dair dikkat çekici analizler sundu. Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimcilik potansiyeli ile bölgesel bir güç haline gelme fırsatına sahip olduğunu kaydetti. Bununla birlikte, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının iş dünyasının geleceğinde kritik bir yere sahip olacağını vurguladı.

Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının iş dünyasının geleceğinde kritik bir yere sahip olacağının altını çizen Konukoğlu, şunları kaydetti: "Dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi. Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik sadece büyük şirketler için değil, her ölçekteki işletme için hayati önemde. Herkes kendi sektöründe değişim ve dönüşüme uyum sağlayarak hem çalışanlarını hem de işletmelerini geleceğe hazırlamalı. Genç girişimcilerimizin bu süreçleri yakından takip ederek vizyonlarını genişletmeleri gerekiyor."

Konukoğlu, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

ANTGİAD'ın iş dünyasındaki rolü güçleniyor

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş ise konuşmasında derneğin son dönemde gerçekleştirdiği etkinliklere değinerek, genç iş insanlarının Türkiye'nin ekonomik geleceğindeki kritik rolüne değindi. Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne gösterdiği dayanıklılığı ve dinamizmi ele alan Yavaş, şunları söyledi: "ANTGİAD olarak sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmanın da bir parçası olduğumuzun farkındayız. Bugün burada bir araya gelerek geleceğin iş dünyası için ortak akıl üretmekten mutluluk duyuyoruz. Adil Sani Konukoğlu gibi vizyoner bir iş insanını ağırlamak, bizler için bir onurdur. Derneğimiz, iş dünyasının önemli temsilcilerini üyelerimizle buluşturarak öğrenme ve gelişim fırsatları sunmaya devam ediyor. Adil Sani Konukoğlu gibi deneyimli liderlerin bilgi birikimi, üyelerimizin iş yaşamlarında daha sağlam adımlar atmalarına destek olacaktır. Bu tür etkinliklerle ANTGİAD'ın gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

Yavaş, "ANTGİAD olarak, genç iş insanlarının Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla, gelecekte de ilham ve motivasyon verici liderlerle üyelerimizi bir araya getirerek, iş dünyasına katkılarımızı sürdürmeye kararlıyız" diyerek sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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