Furkan Kanlı Türkiye Atletizm Şampiyonu Oldu

İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası 3000 metre koşusuna Gaziantep'ten katılan Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencisi Furkan Kanlı, Türkiye şampiyonu oldu.

Gaziantepli lise öğrencisi ve milli sporcu Furkan Kanlı, İzmir'de elde ettiği başarıyla 13 Temmuz 2025'te Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, Furkan Kanlı'nın U-20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede Türkiye şampiyonu olmasından gurur duyduklarını söyledi.

Elde edilen başarının hem öğrencinin disiplinli çalışmasının hem de öğretmen ve antrenörlerin özverili çabasının bir sonucu olduğunu dile getiren Taşdemir, "Diğer branşlarda da başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Hedefimiz, tüm branşlarda yetenekli gençleri keşfedip onları doğru şekilde yönlendirerek hem ulusal hem de uluslararası arenada Gaziantep'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

Taşdemir, elde ettiği Türkiye şampiyonluğundan dolayı Furkan Kanlı ve antrenörlerini tebrik ederek, Romanya'da başarılar diledi.