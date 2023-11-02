Gaziantep'te 600 öğrenciye spor kıyafeti dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, spor altyapısını güçlendirmek için okullara spor malzemesi dağıtımları sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığınca Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nde düzenlenen programda öğrenciler spor gösterileri yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun gençler için erdem, fazilet ve güzel ahlakı oluşturduğunu belirterek şunları aktardı:

"Daha anne kucağında çocuğun fiziksel gelişimi başlıyor. Yetenekleri kümeleştirmek, taramalar yapmak ve bunu sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Doğru hedefleme ve odakla beraber tesisleşmeyi tamamlarsak başarı geliyor. Artık zaman uzmanlaşma zamanı. Gençlerin bütün enerjisine güveniyorum. Yapılan bu işin sonunda binlerce madalya bu okula geliyor. Bunu kazanan, öğrencilerimizin özgüvenidir. Ne iş yaparsak yapalım bu coğrafyanın çocukları en iyisi olmak zorunda. Bunu yapacak ilgimiz, bilgimiz, irfanımız, imanımız var. İlk yüzyılı tamamladık. Bizler gelip geçiyoruz ikinci yüzyılı gençlerimiz inşa edecek. Bu yeni yüzyıl spor yüzyılı, sporcunun, gençlerin, barışın, sevginin yüzyılı olacak."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, sporun önemine değinerek eğitime ve spora desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Törende 600 öğrenciye eşofman, tişört, sweatshirt verildi.