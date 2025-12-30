Haberler

GSO tarafından "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" toplantısı düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası, sanayide dijital dönüşüm ve yapay zeka konularında bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Vali Kemal Çeber, dijital dönüşümün kalkınma açısından önemine vurgu yaptı. GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dijital dönüşümün sanayinin sürdürülebilirliği için zorunlu olduğunu belirtti.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda sanayide dijitalleşme sürecine ilişkin güncel gelişmeler ve gelecek vizyonun değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, dijital dönüşümün şehirlerin kalkınması açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek yapay zeka uygulamalarının da sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, küresel rekabet ortamında sanayinin de varlığını sürdürebilmesi için dijital dönüşümün zorunluluk olduğunu ifade etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sanayideki dijital dönüşüm sürecini sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek istediklerini belirtti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve bu alanda somut ve katma değerli çıktılar üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.???????

Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Özgüler, GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
