Adele Set Fire to the Rain şarkı sözleri! Set Fire to the Rain şarkısının hikayesi nedir?
Dünyaca ünlü sanatçı Adele'in seslendirdiği "Set Fire to the Rain", çıkış yaptığı dönemde müzik listelerinde zirveye yerleşmiş ve güçlü sözleriyle dikkat çekmişti. Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kez dinlenen şarkı, Adele'in kariyerinde önemli bir yer tutuyor. Peki, Set Fire to the Rain sözleri neler, şarkı ne anlatıyor? İşte, şarkının İngilizce sözleri ve detaylar...
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in seslendirdiği ve çıkış yaptığı dönemde müzik listelerinde zirveye yerleşen "Set Fire to the Rain" şarkısı, güçlü vokali ve duygusal sözleriyle halen geniş bir dinleyici kitlesi tarafından ilgiyle dinlenmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kez dinlenen parça, Adele'in müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Peki, Adele'in Set Fire to the Rain şarkısının sözleri neler, ne anlatıyor? İşte, bu etkileyici parçanın İngilizce sözleri ve şarkıya dair merak edilen tüm detaylar…
ADELE SET FİRE TO THE RAİN ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKTI?
Müzikal altyapısı ve sözleriyle hem duygusal hem de dramatik bir atmosfer sunan "Set Fire to the Rain", özellikle aşk, kayıp ve yeniden doğuş temalarıyla dinleyicilerin ruhuna dokunuyor. Parça, Adele'in 2011 yılında yayımlanan "21" albümünde yer alıyor ve sanatçının güçlü sahne performanslarıyla da unutulmazlar arasında gösteriliyor.
SET FİRE TO THE RAİN ŞARKISININ HİKAYESİ NEDİR, NE ANLATIYOR?
"Set Fire to the Rain" şarkısı, yalnızca güçlü vokaliyle değil, aynı zamanda etkileyici hikayesiyle de dikkat çekiyor. Parça, aşkın acı veren yüzünü, kalp kırıklığını ve duygusal çöküşü dramatik bir dille anlatıyor.
Şarkının sözlerinde Adele, karşılıksız bir aşkın ardından yaşadığı hayal kırıklığı ve içsel hesaplaşmayı dile getiriyor. "Yağmuru ateşe vermek" ifadesi, gerçek anlamda imkânsızı başarma çabasını simgeliyor. Bu metafor, aşkın içinde yaşanan çelişkili duyguların ve tutarsız davranışların yarattığı içsel karmaşayı yansıtıyor.
Set Fire to the Rain, sevgiyle bağlandığı birinin, beklentilerini karşılamadığı ve güven duygusunu zedelediği bir ilişkiyi arkasında bırakma kararlılığını işliyor. Adele, bu parçayla dinleyicilere hem kırılganlığını hem de yeniden ayağa kalkma gücünü aktarıyor.
Duygusal yoğunluğu, melodik gücü ve anlamlı sözleriyle Set Fire to the Rain, Adele'in en ikonik şarkılarından biri olarak müzik tarihindeki yerini koruyor. Şarkı, kalp kırıklığı yaşamış dinleyicilere derin bir bağ sunarken, aynı zamanda iyileşme ve kabullenme sürecine dair güçlü bir anlatı sunuyor.
ADELE SET FİRE TO THE RAİN ŞARKI SÖZLERİ!
I let it fall, my heart
And as it fell, you rose to claim it
It was dark, and I was over
Until you kissed my lips and you saved me
My hands, they were strong
But my knees were far too weak
To stand in your arms
Without falling to your feet
But there's a side to you
That I never knew, never knew
All the things you'd say
They were never true, never true
And the games you'd play
You would always win, always win
But I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screamin' out your name
Your name
When I lay with you
I could stay there, close my eyes
Feel you here forever
You and me together, nothing is better
'Cause there's a side to you
That I never knew, never knew
All the things you'd say
They were never true, never true
And the games you'd play
You would always win, always win
But I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screamin' out your name
Your name
I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When we fell, something died
'Cause I knew that that was the last time
The last time
Sometimes, I wake up by the door
That heart you caught must be waiting for ya
Even now, when we're already over
I can't help myself from looking for ya
I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screamin' out your name
Your name
I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When we fell, something died
'Cause I knew that that was the last time
The last time, oh
Oh, no
Let it burn, oh
Let it burn
Let it burn