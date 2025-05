Adele Set Fire to the Rain şarkı sözleri! Set Fire to the Rain şarkısının hikayesi nedir?

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in seslendirdiği ve çıkış yaptığı dönemde müzik listelerinde zirveye yerleşen "Set Fire to the Rain" şarkısı, güçlü vokali ve duygusal sözleriyle halen geniş bir dinleyici kitlesi tarafından ilgiyle dinlenmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kez dinlenen parça, Adele'in müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Peki, Adele'in Set Fire to the Rain şarkısının sözleri neler, ne anlatıyor? İşte, bu etkileyici parçanın İngilizce sözleri ve şarkıya dair merak edilen tüm detaylar…

ADELE SET FİRE TO THE RAİN ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKTI?

Müzikal altyapısı ve sözleriyle hem duygusal hem de dramatik bir atmosfer sunan "Set Fire to the Rain", özellikle aşk, kayıp ve yeniden doğuş temalarıyla dinleyicilerin ruhuna dokunuyor. Parça, Adele'in 2011 yılında yayımlanan "21" albümünde yer alıyor ve sanatçının güçlü sahne performanslarıyla da unutulmazlar arasında gösteriliyor.

Adele Set Fire to the Rain şarkı sözleri

SET FİRE TO THE RAİN ŞARKISININ HİKAYESİ NEDİR, NE ANLATIYOR?

"Set Fire to the Rain" şarkısı, yalnızca güçlü vokaliyle değil, aynı zamanda etkileyici hikayesiyle de dikkat çekiyor. Parça, aşkın acı veren yüzünü, kalp kırıklığını ve duygusal çöküşü dramatik bir dille anlatıyor.

Şarkının sözlerinde Adele, karşılıksız bir aşkın ardından yaşadığı hayal kırıklığı ve içsel hesaplaşmayı dile getiriyor. "Yağmuru ateşe vermek" ifadesi, gerçek anlamda imkânsızı başarma çabasını simgeliyor. Bu metafor, aşkın içinde yaşanan çelişkili duyguların ve tutarsız davranışların yarattığı içsel karmaşayı yansıtıyor.

Set Fire to the Rain şarkısının hikayesi nedir

Set Fire to the Rain, sevgiyle bağlandığı birinin, beklentilerini karşılamadığı ve güven duygusunu zedelediği bir ilişkiyi arkasında bırakma kararlılığını işliyor. Adele, bu parçayla dinleyicilere hem kırılganlığını hem de yeniden ayağa kalkma gücünü aktarıyor.

Duygusal yoğunluğu, melodik gücü ve anlamlı sözleriyle Set Fire to the Rain, Adele'in en ikonik şarkılarından biri olarak müzik tarihindeki yerini koruyor. Şarkı, kalp kırıklığı yaşamış dinleyicilere derin bir bağ sunarken, aynı zamanda iyileşme ve kabullenme sürecine dair güçlü bir anlatı sunuyor.

ADELE SET FİRE TO THE RAİN ŞARKI SÖZLERİ!

I let it fall, my heart

And as it fell, you rose to claim it

It was dark, and I was over

Until you kissed my lips and you saved me

My hands, they were strong

But my knees were far too weak

To stand in your arms

Without falling to your feet

But there's a side to you

That I never knew, never knew

All the things you'd say

They were never true, never true

And the games you'd play

You would always win, always win

But I set fire to the rain

Watched it pour as I touched your face

Well, it burned while I cried

'Cause I heard it screamin' out your name

Your name

When I lay with you

I could stay there, close my eyes

Feel you here forever

You and me together, nothing is better

'Cause there's a side to you

That I never knew, never knew

All the things you'd say

They were never true, never true

And the games you'd play

You would always win, always win

But I set fire to the rain

Watched it pour as I touched your face

Well, it burned while I cried

'Cause I heard it screamin' out your name

Your name

I set fire to the rain

And I threw us into the flames

When we fell, something died

'Cause I knew that that was the last time

The last time

Sometimes, I wake up by the door

That heart you caught must be waiting for ya

Even now, when we're already over

I can't help myself from looking for ya

I set fire to the rain

Watched it pour as I touched your face

Well, it burned while I cried

'Cause I heard it screamin' out your name

Your name

I set fire to the rain

And I threw us into the flames

When we fell, something died

'Cause I knew that that was the last time

The last time, oh

Oh, no

Let it burn, oh

Let it burn

Let it burn