Adel Kalemcilik, okul öncesi çocukların kelime hazinesini "1500kelime.com Platformu" ile zenginleştirecek

Adel Kalemcilik eğitimde danışılan firma olma vizyonuyla, ileriki nesillerin daha yaratıcı, okur-yazarlık ve sosyal becerileri ile matematik yetenekleri daha yüksek bireyler olmaları için okul öncesi kelime hazinesine odaklanarak 1500Kelime.com Platformu'nu hayata geçirdi.

Adel Kalemcilik eğitimde danışılan firma olma vizyonuyla, ileriki nesillerin daha yaratıcı, okur-yazarlık ve sosyal becerileri ile matematik yetenekleri daha yüksek bireyler olmaları için okul öncesi kelime hazinesine odaklanarak 1500Kelime.com Platformu'nu hayata geçirdi.

Adel Kalemcilik, 50 yılı aşan tecrübesi ile sektörde en fazla bilinen ve tercih edilen markaları tüketicisiyle buluşturmanın yanı sıra, sektöre katkı ve topluma sosyal fayda sağlayacak projeleri geliştirmeye devam ediyor. Firmanın bu kapsamda hazırladığı 1500Kelime.com Platformu çevrim içi düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Firma, 2012'den bu yana eğitim alanında devam ettirdiği birçok projeye ek olarak, okul öncesinde çocukların kelime hazinelerinin gelişimine ve dolayısıyla zihinsel gelişimlerine destek vermeyi hedefleyen 1500Kelime.com Platformu'nu kullanıma açtı.

Araştırma sonuçları projeyi destekliyor

Toplantıda Adel Kalemcilik'in, salgının başladığı ve eğitim-öğretimin büyük değişim gösterdiği 2020 yılının başından itibaren, çocuk gelişiminin en etkin olduğu okul öncesi döneme yoğunlaşarak gerçekleştirdiği ve sonuçlarını 1 Nisan'da duyurduğu "Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi Araştırması" hakkında bilgiler de paylaşıldı. Araştırmada, okul öncesi çocukların kelime hazinesi konusundaki farkındalığın artırılmasına yönelik önemli birçok içgörü elde edildi. Türkiye'yi temsilen 12 farklı ilde, ebeveynlerden ve öğretmenlerden oluşan toplam 800 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda çocukların kelime hazinesinin önemi ve bu konudaki farkındalığa dair önemli sonuçlar elde edildi.

Buna göre, 10 ebeveynden 7'si okul öncesi çağındaki çocuklarının kelime hazinesini önemli bulurken, yalnızca 3'ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında. Öğretmenlerin ise, öğrenmeye yönelik çalışmaların bire bir gözlemcisi olmalarından ötürü, çocukların kelime hazinesiyle ilgili farkındalıklarının ebeveynlere nazaran daha yüksek olduğu görüldü. 10 öğretmenden 9'u okul öncesi çağındaki öğrencilerinin kelime hazinesini önemli bulurken, yalnızca 6'sı çocuğun kullandığı kelime sayısının farkında. Hem ebeveynler, hem de öğretmenler çocuklarda kelime hazinesi gelişiminin en çok anlama ve anlatma, etkili iletişim becerileri, okul başarısı ve yaratıcı düşünce yeteneğini geliştirmesi yönünden yüksek oranda etkili olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya göre, okul öncesi çocuklara yeni kelime öğretmeye yönelik yapılan aktiviteler konusunda öğretmen ve velilerin tercihleri büyük oranda ayrışıyor. Yeni kelime öğretmeye yönelik çocukla birlikte yapılan aktivitelerde ebeveynlerin tercihleri çizgi film, televizyon, şarkılar gibi medya kullanımı ağırlıklıyken öğretmenler oyun oynama, kelime kartları, kelimelerin tekrar edilmesi gibi daha interaktif yolları tercih ediyor.

Bu veri, çocuklarının kelime hazinelerini geliştirmek ve zihinsel gelişimlerine daha fazla katkıda bulunmak için ebeveynlerin, çocuklarıyla evde daha fazla kaliteli ve interaktif zaman geçirmesi gerektiğine işaret ediyor. Son olarak, ebeveynlerin yüzde 72'si okul öncesindeki çocuklarının kelime bilgisini yeterli bulmazken, öğretmenlerin yüzde 76'sı okul öncesi çocukların kelime hazinesinin gelişmesi gerektiğini belirtiyor.

Adel Kalemcilik, "Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi" araştırması ile okul öncesindeki çocukların kelime hazinelerinin gelişimine ve dolayısıyla zihinsel gelişimlerine destek verilmesi gerektiği konusundaki ihtiyacı görerek, kullanıcıların tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceği 1500Kelime.com Platformu'nu web sitesi ve mobil uygulama ile hayata geçirdi.

"1500Kelime.com Platformu ile parlak bir gelecek"

Okul öncesi çocukların kelime hazinelerinin ilerideki yaratıcılıklarını, okur-yazarlık becerilerini, matematik yeteneğini ve sosyal becerilerini önemli ölçüde etkilediği ve kelime zenginliğinin düşüncede zengin bireylere işaret ettiği bilgilerinden yola çıkarak hayata geçirilen Adel Kalemcilik 1500Kelime.com Platformu, okul öncesi çocukların kelime hazinesini zenginleştirerek onları parlak bir geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Tanıtımda konuşan Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, Adel Kalemcilik'in eğitimde danışılan firma olma vizyonuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Adel Kalemcilik olarak 50 yılı aşkın süredir ürünlerimiz ve gerçekleştirdiğimiz projelerimizle nesillerin gelişimine eşlik ediyor, yaratıcılıklarını destekliyoruz. Eğitimde danışılan firma olma vizyonumuz doğrultusunda okul öncesinde çocukların kelime hazinelerinin gelişimine, dolayısıyla zihinsel gelişimlerine destek verecek ve çocuklarımızın hayatında iz bırakacak 1500Kelime.com Platformumuzu sizlere duyurmak isteriz. Türkiye'de okul öncesi çocukların gelişimi adına yapılmış sayılı projelerden biri olan 1500Kelime.com Platformu'muz, bu yaş grubundaki çocukların kelime hazinelerini geliştirerek ileride daha başarılı, yetkin ve ruhsal olarak daha sağlıklı bireyler olmalarının tohumlarını ekiyor.

Bu alandaki ihtiyacı görerek başta Prof. Dr. Selçuk Şirin olmak üzere konusunda uzman akademisyenlerle birlikte her aşamasında titizlikle çalıştığımız 1500Kelime.com Platformu'nu herkesin yararlanabilmesi için web sitemiz ve mobil uygulamamız ile tamamen ücretsiz olarak hayata geçirdik. 1500Kelime.com Platformu ile okul öncesi çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine destek olarak hem çocuklarımız için hem de ülkemiz için parlak bir geleceğe katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz."

"Okul öncesinde zeka demek, kelime hazinesi demek"

1500Kelime.com Platformu, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin ve ekibiyle birlikte yaklaşık bir buçuk senelik bir hazırlık süreci sonucunda, hem gelişim psikolojisindeki temel okul öncesi beceriler hem de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kazanımlar baz alınarak tasarlandı. Buna göre, platformda yer almak üzere sayı, sayma, duyu, duygular, zaman, zıt kavramlar, boyut, miktar, mekanda konum-yön, renk, şekil gibi kavramlar göz önünde bulundurularak toplam 70 ayrı kategoride 1500 kelime belirlendi. Platformdaki tüm içerikler farklı kelimelerin bağlamsal ilişkileri ele alınarak ve hikayeleştirilerek kurgulandı. Böylece çocukların, Platformda sunulan 1500 kelimenin dışında pek çok başka kelimenin de kullanımını öğrenme şansına sahip olması hedefleniyor.

Her kelime setini öğreten videodan sonra, çocuğun aile ile beraber interaktif ve kaliteli bir şekilde vakit geçirmesini sağlayacak aktivite önerileri de yer alıyor. Böylece çocukların faaliyetleri ve öğrenimi fiziksel olarak desteklenirken, motor becerilerinin gelişimine de katkıda bulunuluyor. Çocuklar, uzmanların tavsiye ettiği gibi, ebeveynleriyle kaliteli ve interaktif zaman geçirerek, iletişim kurarak ve kendilerini ifade ederek öğrenme fırsatı yakalıyor.

1500Kelime.com Platformu'nda çocuk gelişimi alanında uyulması gereken pedagojik kuralların tamamına uyulurken, aynı zamanda çocukların öğrenme motivasyonlarının tetiklenmesi, öğrenim süreçlerinin devam etmesinin sağlanması da amaçlanıyor. Platformda, çocuklar içerikleri izledikçe bal puan kazanıyorlar. Ancak bu bal puan, onları kendi aralarında yarıştırmak amacıyla kullanılmıyor ve herhangi bir ödüle bağlanmıyor. Bu sistem içerisinde tek amaç, bal puan kazanmak, yani bal puan, öğrenme motivasyonunu artırma amaçlı bir oyunlaştırma öğesi olarak kullanılıyor. Bu da uzmanlara göre çocuk gelişimi açısından son derece sağlıklı.

"Okul öncesinde zeka gelişimi kelime hazinesiyle doğru orantılı"

Prof. Dr. Selçuk Şirin ise konuşmasında, "Araştırmalar, okul öncesinde zeka gelişiminin kelime hazinesiyle doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Zeka da, çocuklarımızın anlama ve anlatma becerilerini etkileyen en önemli unsur. Beyin gelişiminin yüzde 90'ı okul öncesi dönemde tamamlanıyor. Bu nedenle ben her şeyi bırakın kelime hazinesine yatırım yapın diyorum. Çünkü çocuklarımızın hayatlarında fark yaratacağımız dönem de okul öncesi dönem. Türkiye'de 3-5 yaş arası okula başlama oranı yüzde 42,8 iken OECD'de bu oran yüzde 87,6. Çocukların okul öncesinde zengin bir kelime hazinesine sahip olmaları, kendilerini ifade etmelerini, anlatılanları anlamalarını sağlıyor. Oysaki rakamlar gösteriyor ki çocukların yarısından fazlası okula hazır değil." ifadelerini kullandı.

Şirin, 1500Kelime.com Platformu üzerinde çalışmaya başladıklarında hem bilimsel literatürdeki en yeni uygulamaları incelediklerini hem de bu konuda yapılan en kapsamlı saha araştırmasını da hayata geçirip alınan verileri değerlendirdiklerini söyledi. Şirin sözlerine şöyle devam etti:

"Platformdaki içeriklerin MEB'in belirlediği temel kazanımları göz önünde bulundurmasına, farklı kelimelerin bağlamsal ilişkilerini ele almasına ve öğrenim sürecini daha verimli kılacak şekilde hikayeleştirmeye özen gösterdik. 1500Kelime.com Platformu ile çocuklarımız, görsel ve işitsel olarak hazırladığımız video içeriklere ek olarak, her bir içeriğe özel aktivite önerilerimizle fiziksel olarak da faaliyet gösterme, motor becerileri başta olmak üzere gelişimlerinde önemi olan diğer yetilerini de geliştirme, ebeveynleriyle kaliteli ve interaktif zaman geçirme, iletişim kurma ve kendilerini ifade etme fırsatı yakalıyor. 1500Kelime.com Platformu'ndan okul öncesindeki her çocuk ücretsiz olarak yararlanıp kelime hazinesini geliştirebilecek. Bunun sonucu olarak bir kuşak okula daha hazır başlayacak. Hedefimiz okuduğunu anlayan, kendisini iyi ifade eden nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır."

"Nitelikli eğitim alanında projeler geliştiriyoruz"

Adel Kalemcilik Pazarlama Direktörü Nazlı Ercilli Soylu ise "Adel Kalemcilik olarak 2012 yılından beri nitelikli eğitim alanında projeler geliştiriyoruz. Eğitim alanındaki deneyimlerimiz ve gözlemlerimizle, çocuk gelişiminin en önemli süreci olan okul öncesi dönemine odaklanarak 1500Kelime.com Platormu'nu hayata geçirdik. Sonuçlarını 1 Nisan'da açıkladığımız Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Kelime Hazinesi Araştırması ile kelime hazinesinin önemi konusundaki farkındalığının ebeveynler ve öğretmenler nezdinde artması gerektiğini görmüştük." diye konuştu.

Soylu, platformun detaylarına ilişkin şunları söyledi:

"Kelime hazinesinin çocukların mesleki hayatlarından ileriki ruh sağlıklarına kadar etkilerini düşünerek geliştirdiğimiz ve sürdürülebilir bir proje olarak tasarladığımız 1500 Kelime.com Platformu'muzu 20 Nisan itibari ile yaklaşık 720 kelimeyi içeren 40 video ve aktiviteyle birlikte, çocukların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin kullanımına ücretsiz olarak açıyoruz. 2021 sonuna kadar daha ileri düzey sayılabilecek kelime ve kavramları kapsayan 75-80 videoyu da siteye ekleyerek hedefimiz olan 1500 kelimeye ulaşmayı amaçlıyoruz. 1500Kelime.com Platformu'nun hem çocukların zihinsel gelişimlerine ve kelime hazinelerine katkı sağlamasını hem de platformda bulunan indirilebilir olarak ve evde kolayca çıktısı alınabilecek şekilde tasarlanan aktivite dosyalarımız sayesinde ebeveynleri ile kaliteli ve interaktif zaman geçirmelerine vesile olmayı hedefliyoruz. 1500Kelime.com web sitesinin yanı sıra hem Android hem de İOS uyumlu 1500Kelime.com mobil uygulaması ile tamamen ücretsiz olarak tasarlanan platform, sivil toplum kuruluşları tarafından da beğeni ile karşılandı. Anadolu Vakfı ve TOÇEV 1500Kelime.com Platformu'nu destekliyor."

Adel Kalemcilik, 23 Nisan'ı 1500Kelime.com Çocuk Festivali'yle kutluyor

Adel Kalemcilik, kelime hazinesinin öneminin altını çizmeye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştireceği "Adel Kalemcilik 1500Kelime.com Çocuk Festivali" ile devam edecek. 23 Nisan tarihinde @Adel_Kalemcilik ve @Adel.Turkiye Instagram ve Youtube hesaplarından 12.00-17.30 saatleri arasında yayınlanacak olan festival kapsamında, konularında uzman konuklar ile erken dönemde kelime hazinesinin gelişimi üzerine söyleşiler ve çocukların aileleri ile beraber kaliteli ve interaktif zaman geçirmesine yönelik çevrimiçi atölyeler yer alıyor.

Tamamı gönüllülük esasıyla, Adel Kalemcilik'in çocukların kelime hazinelerini geliştirerek onları parlak bir geleceğe hazırlama amacını destekleyen festival katılımcıları arasında Sunay Akın, akademisyen Prof. Dr. Belma Tuğrul, Yaratıcı Çocuk Festivali direktörü Derya Topçu, KidZania İstanbul Genel Müdürü Ebru Timur, çocuk gelişim uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, ressam Yiğit Yazıcı, çocuk kitapları yazarı Tülin Kozikoğlu gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu