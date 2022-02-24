ADDİS ABABA - TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Etiyopya'da yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veren sağlık merkezini yenileyerek açılışını yaptı.

Başkent Addis Ababa'da bulunan ve emniyet mensupları ile tutuklulara hizmet veren sağlık merkezinin açılışına, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, TİKA Etiyopya Program Koordinatörü Cengiz Polat ve Etiyopyalı yetkililer katıldı.

Sağlık merkezi binasını yenileyerek tefrişatını yapan TİKA, otoklav, mikroskop, sedye, muayene yatağı ve santrifüj gibi çok sayıda tıbbi ekipman da bağışladı.

Açılışta konuşan TİKA Etiyopya Program Koordinatörü Polat, 2022'de TİKA'nın 30. yılını kutladığını belirterek, Addis Ababa'daki ofisin TİKA'nın Afrika'daki ilk ofisi olduğunu söyledi.

TİKA'nın ülkede 2005'ten bu yana 200'e yakın projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Polat, 2016'da Afar ve Tigray eyaletlerindeki hastanelere tıbbi malzeme, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye temin edildiğini dile getirdi.

Polat, "Burada zor şartlarda hizmet vermeye çalışan sağlık merkezini en modern tıbbi cihaz ve ekipmanlarla donatarak insanların hayatlarına dokunuyoruz. Hizmet kalitesini artırıyoruz. 3 bine yakın kişiye hizmet sunan bu sağlık merkezinin daha iyi şartlarda hizmet vermesini sağlayarak insanların yüzüne küçük bir tebessüm kondurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Emniyet görevlileri ve ailelerinin yanı sıra yüzlerce tutukluya da hizmet veren sağlık tesisinde farklı branşlarda 11 sağlık görevlisi çalışıyor.