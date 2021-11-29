Adapazarı Belediyesi Aralık Kültür Sanat Takvimi Açıklandı

ORHANGAZİ, BURSA (Habermetre) - Adapazarı Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin Aralık ayı takvimini açıkladı. Başkan Işıksu, kültür sanatta Aralık ayının da dolu dolu geçeceğini vurgulayarak, "Kasım ayında birçok farklı ve güzel etkinlikte bir araya geldik. Aralık ayında da kültür sanat dostlarıyla buluşacağımız, çok kıymetli isimlerin yer aldığı dolu dolu bir takvim hazırladık. Tüm hemşehrilerimiz etkinliklerimize davetlidir. " dedi.

Kültür ve Sanat Adapazarı'nda

Kültür Sanat etkinliklerine Adapazarlıların yoğun ilgisinden duydukları memnuniyeti ifade eden BaşkanIşıksu, "Alanında birçok kıymetli ismi, birbirinden güzel etkinlikleri her ay düzenli bir takvime bağlı olarak hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Söyleşi, konferans, imza günü, konser, özel ve devlet tiyatroları, atölyeler, çocuk sineması ve sergi geniş bir yelpazede kültür sanat etkinliklerini hemşehrilerimizin istifadesine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Aralık ayı için de kültür sanat dostlarıyla buluşacağımız, çok kıymetli isimlerin ve etkinliklerin yer aldığı dolu dolu bir takvim hazırladık. Tüm hemşehrilerimiz etkinliklerimize davetlidir. " ifadelerini kullandı.

Etkinlikler 1 Aralık'ta Başlıyor

Açıklanan takvime göre etkinlikler, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü Adapazarlı efsane futbolcu Tuncay Şanlı'nın katılacağı Aynalıkavak Sohbetiyle başlayacak. Aralık etkinliklerinde, Neyzen Hakan Alvan, Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Cengiz Özkan, Edebiyatçı ve müzisyen Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Akif'in Torunu Selma Ersoy Argon ve Hayati İnanç Adapazarlılarla buluşacak. Özel ve Devlet Tiyatroları da çocuk ve yetişkin oyunlarıyla Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Kitapçık PDF Link:

https://www. adapazari. bel. tr/upload/tr/dosya/dokumanyonetimi/202/4_5848357001599389113_29112021151956-2. pdf

Takvimin tüm ayrıntıları şu şekilde;

Atölye

Konu: Akıl Oyunları Atölyesi

1-30 Aralık Hafta İçi/ 9. 15/ 11. 00/ Adapazarı Belediyesi MerkezBilgi Evi

Aynalıkavak Sohbetleri

Konuk: Tuncay Şanlı

1 Aralık 2021 Çarşamba/ 18. 00/ Aynalıkavak Meydanı

Tarih Buluşmaları

Konu: Tarih Bize Ne Söyler

Konuk: Prof. Dr. Haşim Şahin

2 Aralık Perşembe/ 11. 00/ Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Çocuk Tiyatrosu

Oyun: Minik Serçe

4 AralıkCumartesi/ 13. 30/ 15. 00 (2 Seans)/ Orhangazi Kültür Merkezi

Konser ve Sema

Konu: Hz. Mevlana'yı Anlamanın Yolunda

Konuk: M. Hakan Alvan

6 Aralık Pazartesi/ 19. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Okul Tiyatro

Oyun: Salıncak Oyunu

Konuk: Seçkin Bayramoğlu

7 Aralık Salı/ 10. 00/ 11. 00/ 17 Ağustos İlkokulu

Konser

Konu: Türk Halk Müziği Konseri

Konuk: Cengiz Özkan

8 Aralık Çarşamba/ 19. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Tiyatro (Yetişkin)

Oyun İsmi: Oyun

9 Aralık Perşembe/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

Memleket Esintileri

Narsov Dans

Kuzey Kafkas Halk Dansları Topluluğu

10 Aralık Cuma/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

Çocuk Şenliği

Konu: Mutlu Çocuklar

11 Aralık Cumartesi/ 14. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Söyleşi/ İmza Günü

Konu: 40 Makam 40 Anlam

Konuk: Dr. Savaş Ş. Barkçin

13 Aralık Pazartesi/ 18. 00/ Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu

Belgesel/ Söyleşi

Belgesel: Gizemli Tarih

Konuk: Talha Eyüboğlu

14 Aralık Salı/ 19. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Workshop

Konu: Üstadın Telinden

Konuk: Baki Kemancı

15 Aralık Çarşamba/ 18. 00/ İl Halk Kütüphanesi

Söyleşi

Konu: Hayata Şiirden Bakmak

Konuk: Hayati İnanç

16 Aralık Perşembe/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

Seminer

Konu: Çocuklar İçin Felsefe Mümkün mü?

Konuk: Özlem Çavuş

17 Aralık Cuma/ 15. 00/ 19. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Çocuk Tiyatrosu

Oyun: Orman Melekleri

18 Aralık Cumartesi/ 13. 30/ 15. 00 (2 seans)/ Orhangazi Kültür Merkezi

Sinema

Film: Beyaz Hüzün

20 Aralık Pazartesi/ 19. 30/ Adapazarı Kültür Merkezi (AKM - Salon 1)

Tiyatro (Yetişkin)

Oyun: Eskicinin Tazesi

Erzurum Devlet Tiyatrosu

21-22 AralıkSalı-Çarşamba/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

Hasbihal

Konu: İnsan Hakları

Konuk: Hamit Albayrak

23 Aralık Perşembe/ 18. 00/ Karakamış Mahallesi

Sergi

Konu: Bir Başkadır Benim Memleketim

Ulusal Resim Yarışması Sergisi

24 Aralık Cuma/ 15. 00/ Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi

Çocuk Şenliği

Konu: Mutlu Çocuklar

25 Aralık Cumartesi/ 14. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Söyleşi

Konu: Vatan Aşığı Mehmet Akif Ersoy

Konuk: Selma Ersoy Argon

28 Aralık Salı/ 14. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Konser

Konu: Diyar Diyar Türküler

Faal Müzisyenler Derneği

29 Aralık Çarşamba/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

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