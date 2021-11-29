Adapazarı Belediyesi Aralık Kültür Sanat Takvimi Açıklandı
Adapazarı Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin Aralık ayı takvimini açıkladı.
ORHANGAZİ, BURSA (Habermetre) - Adapazarı Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin Aralık ayı takvimini açıkladı. Başkan Işıksu, kültür sanatta Aralık ayının da dolu dolu geçeceğini vurgulayarak, "Kasım ayında birçok farklı ve güzel etkinlikte bir araya geldik. Aralık ayında da kültür sanat dostlarıyla buluşacağımız, çok kıymetli isimlerin yer aldığı dolu dolu bir takvim hazırladık. Tüm hemşehrilerimiz etkinliklerimize davetlidir. " dedi.
Kültür ve Sanat Adapazarı'nda
Kültür Sanat etkinliklerine Adapazarlıların yoğun ilgisinden duydukları memnuniyeti ifade eden BaşkanIşıksu, "Alanında birçok kıymetli ismi, birbirinden güzel etkinlikleri her ay düzenli bir takvime bağlı olarak hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Söyleşi, konferans, imza günü, konser, özel ve devlet tiyatroları, atölyeler, çocuk sineması ve sergi geniş bir yelpazede kültür sanat etkinliklerini hemşehrilerimizin istifadesine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Aralık ayı için de kültür sanat dostlarıyla buluşacağımız, çok kıymetli isimlerin ve etkinliklerin yer aldığı dolu dolu bir takvim hazırladık. Tüm hemşehrilerimiz etkinliklerimize davetlidir. " ifadelerini kullandı.
Etkinlikler 1 Aralık'ta Başlıyor
Açıklanan takvime göre etkinlikler, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü Adapazarlı efsane futbolcu Tuncay Şanlı'nın katılacağı Aynalıkavak Sohbetiyle başlayacak. Aralık etkinliklerinde, Neyzen Hakan Alvan, Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Cengiz Özkan, Edebiyatçı ve müzisyen Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Akif'in Torunu Selma Ersoy Argon ve Hayati İnanç Adapazarlılarla buluşacak. Özel ve Devlet Tiyatroları da çocuk ve yetişkin oyunlarıyla Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
Kitapçık PDF Link:
https://www. adapazari. bel. tr/upload/tr/dosya/dokumanyonetimi/202/4_5848357001599389113_29112021151956-2. pdf
Takvimin tüm ayrıntıları şu şekilde;
Atölye
Konu: Akıl Oyunları Atölyesi
1-30 Aralık Hafta İçi/ 9. 15/ 11. 00/ Adapazarı Belediyesi MerkezBilgi Evi
Aynalıkavak Sohbetleri
Konuk: Tuncay Şanlı
1 Aralık 2021 Çarşamba/ 18. 00/ Aynalıkavak Meydanı
Tarih Buluşmaları
Konu: Tarih Bize Ne Söyler
Konuk: Prof. Dr. Haşim Şahin
2 Aralık Perşembe/ 11. 00/ Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Çocuk Tiyatrosu
Oyun: Minik Serçe
4 AralıkCumartesi/ 13. 30/ 15. 00 (2 Seans)/ Orhangazi Kültür Merkezi
Konser ve Sema
Konu: Hz. Mevlana'yı Anlamanın Yolunda
Konuk: M. Hakan Alvan
6 Aralık Pazartesi/ 19. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Okul Tiyatro
Oyun: Salıncak Oyunu
Konuk: Seçkin Bayramoğlu
7 Aralık Salı/ 10. 00/ 11. 00/ 17 Ağustos İlkokulu
Konser
Konu: Türk Halk Müziği Konseri
Konuk: Cengiz Özkan
8 Aralık Çarşamba/ 19. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Tiyatro (Yetişkin)
Oyun İsmi: Oyun
9 Aralık Perşembe/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi
Memleket Esintileri
Narsov Dans
Kuzey Kafkas Halk Dansları Topluluğu
10 Aralık Cuma/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi
Çocuk Şenliği
Konu: Mutlu Çocuklar
11 Aralık Cumartesi/ 14. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Söyleşi/ İmza Günü
Konu: 40 Makam 40 Anlam
Konuk: Dr. Savaş Ş. Barkçin
13 Aralık Pazartesi/ 18. 00/ Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu
Belgesel/ Söyleşi
Belgesel: Gizemli Tarih
Konuk: Talha Eyüboğlu
14 Aralık Salı/ 19. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Workshop
Konu: Üstadın Telinden
Konuk: Baki Kemancı
15 Aralık Çarşamba/ 18. 00/ İl Halk Kütüphanesi
Söyleşi
Konu: Hayata Şiirden Bakmak
Konuk: Hayati İnanç
16 Aralık Perşembe/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi
Seminer
Konu: Çocuklar İçin Felsefe Mümkün mü?
Konuk: Özlem Çavuş
17 Aralık Cuma/ 15. 00/ 19. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Çocuk Tiyatrosu
Oyun: Orman Melekleri
18 Aralık Cumartesi/ 13. 30/ 15. 00 (2 seans)/ Orhangazi Kültür Merkezi
Sinema
Film: Beyaz Hüzün
20 Aralık Pazartesi/ 19. 30/ Adapazarı Kültür Merkezi (AKM - Salon 1)
Tiyatro (Yetişkin)
Oyun: Eskicinin Tazesi
Erzurum Devlet Tiyatrosu
21-22 AralıkSalı-Çarşamba/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi
Hasbihal
Konu: İnsan Hakları
Konuk: Hamit Albayrak
23 Aralık Perşembe/ 18. 00/ Karakamış Mahallesi
Sergi
Konu: Bir Başkadır Benim Memleketim
Ulusal Resim Yarışması Sergisi
24 Aralık Cuma/ 15. 00/ Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi
Çocuk Şenliği
Konu: Mutlu Çocuklar
25 Aralık Cumartesi/ 14. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Söyleşi
Konu: Vatan Aşığı Mehmet Akif Ersoy
Konuk: Selma Ersoy Argon
28 Aralık Salı/ 14. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Konser
Konu: Diyar Diyar Türküler
Faal Müzisyenler Derneği
29 Aralık Çarşamba/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi
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