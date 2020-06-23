ADANA Denizde boğulan Ali Ercan ile babasının cenazeleri toprağa verildi
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ADANA Denizde boğulan Ali Ercan ile babasının cenazeleri toprağa verildi

Denizde boğulan Ali Ercan ile babasının cenazeleri toprağa verildiADANA'nın Karataş sahilinde serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatlarını kaybeden baba Habip Karayiğit ile oğlu Ali Ercan Karayiğit'in cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ADANA Denizde boğulan Ali Ercan ile babasının cenazeleri toprağa verildi
23.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:27

Denizde boğulan Ali Ercan ile babasının cenazeleri toprağa verildi

ADANA'nın Karataş sahilinde serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatlarını kaybeden baba Habip Karayiğit ile oğlu Ali Ercan Karayiğit'in cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakınları, Karataş sahilinde önlem alınması için yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Olay, 21 Haziran Pazar günü, Karataş sahilinde meydana geldi. Babalar Günü'nde, babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesiyle çırpınmaya başladı. Karayiğit, oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılırken, Ali Ercan Karayiğit de denizde kayboldu. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizde kaybolan küçük Ali Ercan'ı arama çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü ancak sonuç alınamadı. Dün sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda Ali Ercan Karayiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Baba Habip Karayiğit ile oğlu Ali Ercan Karayiğit'in cesetleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

YASAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Baba Habip Karayiğit ve oğlu Ali Ercan Karayiğit'in hayatını kaybettiği ve 'Orman Plajı' olarak bilinen bölgede daha önceki yıllarda da boğulma vakalarının yaşandığı bundan dolayı söz konusu bölgede denize girmenin yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca bölgede denizin çok dalgalı ve ani derinleşen alanlar olması nedeniyle yasak kapsamına alındığı belirtildi.

SAHİLDE ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİLER

Baba Habip Karayiğit ile oğlu Ali Ercan Karayiğit'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Habip Karayiğit'in kuzeni Nizamettin Karayiğit, cenaze aracına yaslanarak uzun süre gözyaşı döktü. Denizde boğularak hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi. Habip Karayiğit'in arkadaşı Cumali Köseler, 'Habip'in çocuğuyla birlikte denize gittiğini duyduk. Çocuğunu kucağına alıp, kayalıklara götürüyor. Dalga vurunca, oğlu denize düşüyor. O da oğlunu kurtarmak için suya atlıyor ancak ikisi de boğuldu' diye konuştu.

Habip Karayiğit'in amcası Reşit Karayiğit ise, 'Evdeyken yeğenimin öldüğü ve oğlunun da denizde kaybolduğu haberi geldi. Saatlerce suyla boğuşmuşlar. Hiç kimse yardım edememiş mi' Acımız çok büyük? dedi.

Dumlupınar Mahalle Muhtarı Şehmus Demir de her yıl Karataş'ta onlarca kişinin boğulduğunu belirterek, şunları kaydetti: 'Yetkililer buna rağmen neden bir önlem almıyor' Orada bir cankurtaran yok. Eğer olsaydı, belki bu insanlar şimdi yaşayacaktı. Devlet büyüklerimizden önlem alınmasını istiyoruz.?

Baba-oğulun cenazesi, götürüldüğü Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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